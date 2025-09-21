На кого ставят США на Украине. Инсайды и предположения - 21.09.2025 Украина.ру
На кого ставят США на Украине. Инсайды и предположения
На кого ставят США на Украине. Инсайды и предположения
Экс-главком украинской армии, а ныне посол в Британии Валерий Залужный держит первое место в президентских рейтингах. Социологическая группа "Рейтинг" в сентябре спросила украинцев, за кого они голосовали бы. Так вот, Залужный набрал 33,4 процента среди тех, кто определился. Зеленский — 28,5.
То есть оба выходят во второй тур. Дальше, с заметным отрывом, идёт Пётр Порошенко*— 6,4 процента, а за ним Кирилл Буданов* — 5,8. И вот интересное: в списке появился Александр Усик. Человек ни разу не говорил, что пойдёт в политику, но ему уже дали 5,3 процента. Это уровень вполне сопоставимый с целым рядом профессиональных политиков. То есть картина простая: два фаворита, Залужный и Зеленский, и за их спинами клубок фигур, каждая из которых по-своему пытается закрепиться на этом поле.И закономерно, давайте переходить к инсайдам о том, что происходит вокруг экс-главкома, Валеры-комбайна Залужного, как я его называю. Первое и главное: по моим данным, он пока не входит в прямой клинч с Банковой. Диалог между ними сохраняется. Это объяснимо — он всё-таки посол, Банковая его в открытую не атакует, но и он в ответ также не идёт на прямое обострение. Однако контур складывается тревожный: вокруг Залужного всё плотнее группируются люди, настроенные откровенно недружественно к Зеленскому и Ермаку.Я уже отмечал, что в проекте Валерия Залужного активно участвует Пётр Порошенко. Эту линию подтверждают фигуры, которые начали появляться в его окружении. Но при этом сам Порошенко в последние недели отошёл от роли ключевого игрока и действует скорее в фоновом режиме. Зато активность проявляют представители его команды. Вика Сюмар — есть. Александр Турчинов — есть. Тот самый кровавый пастор, фигура с радикальной репутацией. Одиозный Сергей Пашинский. Добавим сюда и фактор семейный: жена подталкивает его к политике (именно она была инициатором той самой фотосессии в VOGUE, и вообще позиционирует себя как стилиста и имиджмейкера генерала). И параллельно формируется крепкая финансовая база. Мне говорят о появлении серьёзных спонсоров. В частности, фигурирует одна известная барышня, которая одновременно является ключевым спонсором Юлии Тимошенко. Речь о Владе Молчанове, киевской бизнес-вумен, совладелице застройщика Stolitsa Group, вокруг которой давно тянется шлейф скандалов. Она же засветилась в центре истории с рынком "Столичный" под Киевом, где речь идёт о сотнях гектаров земли и обвинениях в классическом рейдерстве через оффшорные компании и сомнительные судебные решения. Молчанова известна и как владелица ТВ канала "Апостроф". При этом её влияние выходит далеко за пределы Киева: фактически она контролирует огромный земельный фонд СХ угодий в Черниговской области, что превращает её в хозяйку целой "латифундии" регионального масштаба. Как "вишенка на торте" в этой конфигурации появляется и хозяин известной социологической фирмы "Социса", давний партнёр Порошенко Игорь Грынив — социолог, медиабизнесмен, человек с богатейшим опытом политтехнологической работы.Ну а дальше всплывают совсем уж эпические как для украинской политической истории персонажи. Это Игорь Кононенко — да-да, тот самый из мемов позднего Порошенко: "Я от Кононенко", и Александр Грановский, не менее известный персонаж из той же эпохи, руководитель "офиса контрабанды". В результате складывается "могучая кучка" бывших игроков, отставников, которые теперь активно собираются вокруг Залужного и настойчиво подталкивают его к старту в президентской кампании.Всё это лишь подтверждает: ситуация вокруг Залужного развивается стремительно. И взлет его может быть очень быстрым. И именно поэтому Порошенко не столько ушёл в сторону, сколько аккуратно дистанцировался. Он не прекратил финансировать отдельные проекты, связанные с Залужным, но у него появился свой отдельный кейс. Речь идёт о еще одном сценарии выборов. Американцы, по моей информации, продолжают торговаться с Кремлём о том самом "подписанте" от Украины, легитимной фигуре, на которой настаивает Москва. В Вашингтоне пробуют убедить Кремль обойтись без выборов, ограничиться переформатированием Рады: давление на Зеленского который напишет "по собственному", и новый спикер, согласованный или хотя бы приемлемый для Кремля, подписывает итоговые документы. Но до такого итогового формата ещё очень далеко, да и до промежуточного меморандума тоже.Поэтому к выборам всё равно готовятся. Американцы понимают, что их могут запустить и сама украинская власть при определённых обстоятельствах, и лондонские "небожители", если решат подтолкнуть Киев. Соответственно, Вашингтон вынужден определяться со своим кандидатом. В случае парламентского переформатирования там по-прежнему держат в резерве Анну Скороход. Но для президентской гонки этот вариант выглядит несерьёзным. Поэтому в поле снова выносятся фигуры, которые администрация Байдена ещё год назад отвергла, но к которым сегодня в команде Трампа начинают относиться внимательнее и даже благожелательно. Это Дмитрий Разумков и, внимание, Пётр Порошенко. По моим данным, лоббисты Порошенко за последнее время сумели достучаться до людей в окружении Трампа, которые занимаются украинским направлением, и те в определённых условиях готовы рассматривать поддержку Порошенко. И, конечно же, и сам "сывочолый гэтьман" тут же сделал шаг назад от проекта Залужного, не выходя из него полностью, но подчёркивая свою особую позицию. Всё это больше напоминает серпентарий, банку с пауками, чем стратегическую линию. В общем, все как всегда на Украине.О других планах Петра Порошенко - в статье ""Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*"*Внесен в Рф в список экстремистов и террористов
На кого ставят США на Украине. Инсайды и предположения

14:03 21.09.2025
 
Экс-главком украинской армии, а ныне посол в Британии Валерий Залужный держит первое место в президентских рейтингах. Социологическая группа "Рейтинг" в сентябре спросила украинцев, за кого они голосовали бы. Так вот, Залужный набрал 33,4 процента среди тех, кто определился. Зеленский — 28,5.
То есть оба выходят во второй тур. Дальше, с заметным отрывом, идёт Пётр Порошенко*— 6,4 процента, а за ним Кирилл Буданов* — 5,8. И вот интересное: в списке появился Александр Усик. Человек ни разу не говорил, что пойдёт в политику, но ему уже дали 5,3 процента. Это уровень вполне сопоставимый с целым рядом профессиональных политиков. То есть картина простая: два фаворита, Залужный и Зеленский, и за их спинами клубок фигур, каждая из которых по-своему пытается закрепиться на этом поле.

И закономерно, давайте переходить к инсайдам о том, что происходит вокруг экс-главкома, Валеры-комбайна Залужного, как я его называю. Первое и главное: по моим данным, он пока не входит в прямой клинч с Банковой. Диалог между ними сохраняется. Это объяснимо — он всё-таки посол, Банковая его в открытую не атакует, но и он в ответ также не идёт на прямое обострение. Однако контур складывается тревожный: вокруг Залужного всё плотнее группируются люди, настроенные откровенно недружественно к Зеленскому и Ермаку.
Я уже отмечал, что в проекте Валерия Залужного активно участвует Пётр Порошенко. Эту линию подтверждают фигуры, которые начали появляться в его окружении. Но при этом сам Порошенко в последние недели отошёл от роли ключевого игрока и действует скорее в фоновом режиме.
Зато активность проявляют представители его команды. Вика Сюмар — есть. Александр Турчинов — есть. Тот самый кровавый пастор, фигура с радикальной репутацией. Одиозный Сергей Пашинский. Добавим сюда и фактор семейный: жена подталкивает его к политике (именно она была инициатором той самой фотосессии в VOGUE, и вообще позиционирует себя как стилиста и имиджмейкера генерала).
И параллельно формируется крепкая финансовая база. Мне говорят о появлении серьёзных спонсоров. В частности, фигурирует одна известная барышня, которая одновременно является ключевым спонсором Юлии Тимошенко. Речь о Владе Молчанове, киевской бизнес-вумен, совладелице застройщика Stolitsa Group, вокруг которой давно тянется шлейф скандалов. Она же засветилась в центре истории с рынком "Столичный" под Киевом, где речь идёт о сотнях гектаров земли и обвинениях в классическом рейдерстве через оффшорные компании и сомнительные судебные решения.
Молчанова известна и как владелица ТВ канала "Апостроф". При этом её влияние выходит далеко за пределы Киева: фактически она контролирует огромный земельный фонд СХ угодий в Черниговской области, что превращает её в хозяйку целой "латифундии" регионального масштаба. Как "вишенка на торте" в этой конфигурации появляется и хозяин известной социологической фирмы "Социса", давний партнёр Порошенко Игорь Грынив — социолог, медиабизнесмен, человек с богатейшим опытом политтехнологической работы.
Ну а дальше всплывают совсем уж эпические как для украинской политической истории персонажи. Это Игорь Кононенко — да-да, тот самый из мемов позднего Порошенко: "Я от Кононенко", и Александр Грановский, не менее известный персонаж из той же эпохи, руководитель "офиса контрабанды". В результате складывается "могучая кучка" бывших игроков, отставников, которые теперь активно собираются вокруг Залужного и настойчиво подталкивают его к старту в президентской кампании.
Всё это лишь подтверждает: ситуация вокруг Залужного развивается стремительно. И взлет его может быть очень быстрым. И именно поэтому Порошенко не столько ушёл в сторону, сколько аккуратно дистанцировался. Он не прекратил финансировать отдельные проекты, связанные с Залужным, но у него появился свой отдельный кейс.
Речь идёт о еще одном сценарии выборов. Американцы, по моей информации, продолжают торговаться с Кремлём о том самом "подписанте" от Украины, легитимной фигуре, на которой настаивает Москва. В Вашингтоне пробуют убедить Кремль обойтись без выборов, ограничиться переформатированием Рады: давление на Зеленского который напишет "по собственному", и новый спикер, согласованный или хотя бы приемлемый для Кремля, подписывает итоговые документы. Но до такого итогового формата ещё очень далеко, да и до промежуточного меморандума тоже.
Поэтому к выборам всё равно готовятся. Американцы понимают, что их могут запустить и сама украинская власть при определённых обстоятельствах, и лондонские "небожители", если решат подтолкнуть Киев. Соответственно, Вашингтон вынужден определяться со своим кандидатом. В случае парламентского переформатирования там по-прежнему держат в резерве Анну Скороход.
Но для президентской гонки этот вариант выглядит несерьёзным. Поэтому в поле снова выносятся фигуры, которые администрация Байдена ещё год назад отвергла, но к которым сегодня в команде Трампа начинают относиться внимательнее и даже благожелательно. Это Дмитрий Разумков и, внимание, Пётр Порошенко. По моим данным, лоббисты Порошенко за последнее время сумели достучаться до людей в окружении Трампа, которые занимаются украинским направлением, и те в определённых условиях готовы рассматривать поддержку Порошенко.
И, конечно же, и сам "сывочолый гэтьман" тут же сделал шаг назад от проекта Залужного, не выходя из него полностью, но подчёркивая свою особую позицию. Всё это больше напоминает серпентарий, банку с пауками, чем стратегическую линию. В общем, все как всегда на Украине.
О других планах Петра Порошенко - в статье ""Граф Дякула" хочет на Банковую: на что рассчитывает Порошенко*"
*Внесен в Рф в список экстремистов и террористов
