"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/moskve-ne-otdadut-no-i-sami-proglotit-ne-mogut-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-planakh-zapada-1068851988.html
"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада
"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада - 19.09.2025 Украина.ру
"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада
В украинском экспертном сообществе обсуждают, может ли Запад согласиться с тем, что Украина вернется в сферу влияния России и думают над тем, за что и за кого погибают украинцы - и когда опомнятся.
2025-09-19T09:47
2025-09-19T09:47
эксклюзив
вооруженные силы украины
руслан бортник
владимир зеленский
украина
россия
запад
александр семченко
нато
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062338267_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_5ffde11141be7b5a610f57907c1998df.jpg
Эксперты спорят о гарантиях безопасности для Киева. Но Украина слишком большая и слишком важная, чтобы получить от кого-либо реальные гарантии безопасности в виде готовности отправить войска защищать Украину, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, в то же время западные элиты не могут отдать Украину России, понимая, что вместе с Украиной Москва станет снова полноценным геополитическим игроком."Поэтому Европа, Запад не могут отдать (Украину России — ред.). Проглотить тоже не могут. И отдать не могут", - сказал эксперт.Он продолжил: "Мы (Украина — ред.) тысячу лет находимся на фронтире, перетекаем иногда то на Запад, то на Восток… Этот фронтир означает, что через нас гуляют все войны. Первая, Вторая мировая — все войны через нас. Даже шведы с французами — через нас… Даже вандалы с гуннами — через нас".Тут, конечно, нужны уточнения. О вандалах и гуннах вспоминать здесь не будем, но, скажем, во время вторжения Наполеона в Россию - где были украинцы? Разве считали себя жители Малороссии именно украинцами? А во время Первой мировой?Кто и когда придумал украинцев (как политическую нацию) и обязал часть русских ими быть - об этом подробно рассказал убитый украинскими нацистами наш коллега, журналист и вдумчивый историк Олесь Бузина в своей книге "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину".Автор на основе изучения множества источников пришёл к выводу, что "украинцы — изобретение ХХ века" (речь о том, что мы называем "политической нацией" - ред.), что это "трагическая мутация русского самосознания на самой границе Русского Мира, вызванная польско-австрийским идеологическим облучением".Что ж, трагичность этой мутации сегодня уже невозможно отрицать. А книгу Олеся Бузины нужно бы прочитать каждому, кто интересуется украинским вопросом. Подчеркнём, Олесь очень любил Украину и говорил так: "Украинцы для меня — это русские люди". В "украинофобы" его записывают как раз те, кто ни Украину, ни Россию не считают своей землёй и своей судьбой.Вернемся к нынешней Украине. Бортник полагает, что спасти её может теперь только всеми гарантированный и "до зубов вооружённый" нейтралитет по типу швейцарского. Но ведь — добавим от себя - у страны, получившей негаданно-нежданно независимость (от кого?) буквально в подарок, уже был нейтральный статус, зачем же нужно было от него отказываться и пытаться идти "в Европу", точнее — в НАТО? Из-за этого ловкого "манёвра" Москва и вынуждена была начать спецоперацию.И кто теперь поверит Киеву, если там снова пообещают нейтралитет?Впрочем, по мнению политолога, для "оболваненного большинства" нейтралитет — слишком сложный вариант, а для украинских "элит" выгодно как раз его отсутствие, поскольку эти "элиты" продаются то тем, то другим.Тем временем находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене бывший соратник Зеленского, депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что "при текущем положении вещей времени до полного "добивания" страны есть примерно на 2 года".При этом, по его словам, речь не идет о государстве, оно "уже уничтожено", а речь - об "инерции этого государства"."Инерция прочности системы с разных точек зрения оценивается примерно в два года, хотя по нашему мнению эта цифра завышена.Так что будет через 2 года?Ничего. Просто закончится одна из сторон войны. Коллапсирует, как звезда, когда превращается в белый карлик.Через два года угаснет инерция, и система потеряет свои основные параметры - людей, алгоритмы управления, территорию, правовой порядок, общественные ценностные ориентиры, религию, культуру, знания. Все это в данный момент критически быстро отделяется и оседает в других культурах и странах. Оставшееся - уничтожается отрядами идиотов и садистов", - написал нардеп в своём блоге, который он удивительным образом имеет возможность вести прямо из СИЗО.Задача Зеленского — утилизировать украинцев, считает вынужденно покинувший страну украинский политолог, блогер и журналист Александр Семченко. Он сообщил, что в первую очередь украинские власти пытаются сейчас отловить и уничтожить самых активных и умных, то есть самовольно покинувших свою часть."Потому что дурак-то не сбежит из ВСУ. Дураки в ВСУ бегут в атаку с желто-синим флагом за Зеленского, за его миллиарды, за миллионы долларов, которые украли подчинённые Зеленского. А умные ушли. Умные не хотят умирать за него. И вот самых умных нужно утилизировать, по их (деятелей киевского режима — ред.) мнению, в первую очередь", - заявил Семченко.По его словам, только в Харьковской области самовольно оставивших свои части насчитывается почти десять тысяч человек, на их розыск брошены лучшие силы полиции и ТЦК.Семченко посоветовал скрывающимся украинцам находить друг друга, оказывать вооружённое сопротивление карателям из ТЦК, переходить к тактике партизанской диверсионной войны против преступного режима. Политолог обнародовал списки, при помощи которых скрывающиеся от режима могут наладить контакты. Впрочем, предостерёг Семченко, эти адреса известны и властям, действовать нужно осмотрительно.Он также сообщил, что его команда, его соратники работают над тем, чтобы достать списки оставивших части и в других регионах - для того, "чтобы это движение сопротивления могло самоорганизоваться… по всей Украине".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее в обзоре Сергея Зуева "Разорённый Киев готовится к "войне алгоритмов". Украинские эксперты в ужасе от ситуации в стране" И в статье Татьяны Стоянович "Конец войны или начало новой? Украина в международном контексте"
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062338267_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_171759104971e87972ac25fab42026c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, руслан бортник, владимир зеленский, украина, россия, запад, александр семченко, нато, верховная рада, сизо
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Руслан Бортник, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Запад, Александр Семченко, НАТО, Верховная Рада, СИЗО

"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада

09:47 19.09.2025
 
© Фото : rwnews.ru
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : rwnews.ru
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, может ли Запад согласиться с тем, что Украина вернется в сферу влияния России и думают над тем, за что и за кого погибают украинцы - и когда опомнятся.
Эксперты спорят о гарантиях безопасности для Киева. Но Украина слишком большая и слишком важная, чтобы получить от кого-либо реальные гарантии безопасности в виде готовности отправить войска защищать Украину, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, в то же время западные элиты не могут отдать Украину России, понимая, что вместе с Украиной Москва станет снова полноценным геополитическим игроком.
"Поэтому Европа, Запад не могут отдать (Украину России — ред.). Проглотить тоже не могут. И отдать не могут", - сказал эксперт.
Он продолжил: "Мы (Украина — ред.) тысячу лет находимся на фронтире, перетекаем иногда то на Запад, то на Восток… Этот фронтир означает, что через нас гуляют все войны. Первая, Вторая мировая — все войны через нас. Даже шведы с французами — через нас… Даже вандалы с гуннами — через нас".
Тут, конечно, нужны уточнения. О вандалах и гуннах вспоминать здесь не будем, но, скажем, во время вторжения Наполеона в Россию - где были украинцы? Разве считали себя жители Малороссии именно украинцами? А во время Первой мировой?
Кто и когда придумал украинцев (как политическую нацию) и обязал часть русских ими быть - об этом подробно рассказал убитый украинскими нацистами наш коллега, журналист и вдумчивый историк Олесь Бузина в своей книге "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину".
Автор на основе изучения множества источников пришёл к выводу, что "украинцы — изобретение ХХ века" (речь о том, что мы называем "политической нацией" - ред.), что это "трагическая мутация русского самосознания на самой границе Русского Мира, вызванная польско-австрийским идеологическим облучением".
Что ж, трагичность этой мутации сегодня уже невозможно отрицать. А книгу Олеся Бузины нужно бы прочитать каждому, кто интересуется украинским вопросом. Подчеркнём, Олесь очень любил Украину и говорил так: "Украинцы для меня — это русские люди". В "украинофобы" его записывают как раз те, кто ни Украину, ни Россию не считают своей землёй и своей судьбой.
Вернемся к нынешней Украине. Бортник полагает, что спасти её может теперь только всеми гарантированный и "до зубов вооружённый" нейтралитет по типу швейцарского. Но ведь — добавим от себя - у страны, получившей негаданно-нежданно независимость (от кого?) буквально в подарок, уже был нейтральный статус, зачем же нужно было от него отказываться и пытаться идти "в Европу", точнее — в НАТО? Из-за этого ловкого "манёвра" Москва и вынуждена была начать спецоперацию.
И кто теперь поверит Киеву, если там снова пообещают нейтралитет?
Впрочем, по мнению политолога, для "оболваненного большинства" нейтралитет — слишком сложный вариант, а для украинских "элит" выгодно как раз его отсутствие, поскольку эти "элиты" продаются то тем, то другим.
Тем временем находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене бывший соратник Зеленского, депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что "при текущем положении вещей времени до полного "добивания" страны есть примерно на 2 года".

При этом, по его словам, речь не идет о государстве, оно "уже уничтожено", а речь - об "инерции этого государства".

"Инерция прочности системы с разных точек зрения оценивается примерно в два года, хотя по нашему мнению эта цифра завышена.

Так что будет через 2 года?

Ничего. Просто закончится одна из сторон войны. Коллапсирует, как звезда, когда превращается в белый карлик.

Через два года угаснет инерция, и система потеряет свои основные параметры - людей, алгоритмы управления, территорию, правовой порядок, общественные ценностные ориентиры, религию, культуру, знания. Все это в данный момент критически быстро отделяется и оседает в других культурах и странах. Оставшееся - уничтожается отрядами идиотов и садистов", - написал нардеп в своём блоге, который он удивительным образом имеет возможность вести прямо из СИЗО.
Задача Зеленского — утилизировать украинцев, считает вынужденно покинувший страну украинский политолог, блогер и журналист Александр Семченко. Он сообщил, что в первую очередь украинские власти пытаются сейчас отловить и уничтожить самых активных и умных, то есть самовольно покинувших свою часть.
"Потому что дурак-то не сбежит из ВСУ. Дураки в ВСУ бегут в атаку с желто-синим флагом за Зеленского, за его миллиарды, за миллионы долларов, которые украли подчинённые Зеленского. А умные ушли. Умные не хотят умирать за него. И вот самых умных нужно утилизировать, по их (деятелей киевского режима — ред.) мнению, в первую очередь", - заявил Семченко.
По его словам, только в Харьковской области самовольно оставивших свои части насчитывается почти десять тысяч человек, на их розыск брошены лучшие силы полиции и ТЦК.
Семченко посоветовал скрывающимся украинцам находить друг друга, оказывать вооружённое сопротивление карателям из ТЦК, переходить к тактике партизанской диверсионной войны против преступного режима. Политолог обнародовал списки, при помощи которых скрывающиеся от режима могут наладить контакты. Впрочем, предостерёг Семченко, эти адреса известны и властям, действовать нужно осмотрительно.
Он также сообщил, что его команда, его соратники работают над тем, чтобы достать списки оставивших части и в других регионах - для того, "чтобы это движение сопротивления могло самоорганизоваться… по всей Украине".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее в обзоре Сергея Зуева "Разорённый Киев готовится к "войне алгоритмов". Украинские эксперты в ужасе от ситуации в стране"
И в статье Татьяны Стоянович "Конец войны или начало новой? Украина в международном контексте"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныРуслан БортникВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияЗападАлександр СемченкоНАТОВерховная РадаСИЗО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
16:08"Дневник десантника" обнародовал новости с Сумского направления
16:03Коц раскрыл важность освобождения Муравки и Новоивановки в ДНР
16:00Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
15:58Эксперт: Киев сознательно провоцирует удары по энергообъектам для развязывания "народной войны"
14:56В Купянске назревает катастрофа для ВСУ - Безуглая
14:40Денег на ВСУ до конца года не хватит - Минфин Украины
14:02Умеров заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией
13:30Дрон ВСУ атаковал мотоциклиста в Курской области, он погиб
13:18Прожорливая Украина как инструмент и Зеленский как "биодрон". А Польша, увы, еще не "стальной бобёр".
13:00Захарова заявила о попытке сорвать урегулирование вокруг Украины при помощи инцидента с дронами в Польше
13:00Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября
12:42Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
12:30Главные новости к 12:30 19 сентября
12:22Освобожденные территории, наступление армии РФ и окружение ВСУ: фронтовая сводка на 19 сентября
12:08Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
12:05ВС РФ освободили Новоивановку в Запорожской области
11:57Первый котел на Днепропетровском направлении: стало известно, сколько вэсэушников окружено
11:34Сайт аэропорта "Пулково" взломали
11:31Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове
Лента новостейМолния