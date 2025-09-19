https://ukraina.ru/20250919/moskve-ne-otdadut-no-i-sami-proglotit-ne-mogut-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-planakh-zapada-1068851988.html

"Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада

В украинском экспертном сообществе обсуждают, может ли Запад согласиться с тем, что Украина вернется в сферу влияния России и думают над тем, за что и за кого погибают украинцы - и когда опомнятся.

Эксперты спорят о гарантиях безопасности для Киева. Но Украина слишком большая и слишком важная, чтобы получить от кого-либо реальные гарантии безопасности в виде готовности отправить войска защищать Украину, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, в то же время западные элиты не могут отдать Украину России, понимая, что вместе с Украиной Москва станет снова полноценным геополитическим игроком."Поэтому Европа, Запад не могут отдать (Украину России — ред.). Проглотить тоже не могут. И отдать не могут", - сказал эксперт.Он продолжил: "Мы (Украина — ред.) тысячу лет находимся на фронтире, перетекаем иногда то на Запад, то на Восток… Этот фронтир означает, что через нас гуляют все войны. Первая, Вторая мировая — все войны через нас. Даже шведы с французами — через нас… Даже вандалы с гуннами — через нас".Тут, конечно, нужны уточнения. О вандалах и гуннах вспоминать здесь не будем, но, скажем, во время вторжения Наполеона в Россию - где были украинцы? Разве считали себя жители Малороссии именно украинцами? А во время Первой мировой?Кто и когда придумал украинцев (как политическую нацию) и обязал часть русских ими быть - об этом подробно рассказал убитый украинскими нацистами наш коллега, журналист и вдумчивый историк Олесь Бузина в своей книге "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину".Автор на основе изучения множества источников пришёл к выводу, что "украинцы — изобретение ХХ века" (речь о том, что мы называем "политической нацией" - ред.), что это "трагическая мутация русского самосознания на самой границе Русского Мира, вызванная польско-австрийским идеологическим облучением".Что ж, трагичность этой мутации сегодня уже невозможно отрицать. А книгу Олеся Бузины нужно бы прочитать каждому, кто интересуется украинским вопросом. Подчеркнём, Олесь очень любил Украину и говорил так: "Украинцы для меня — это русские люди". В "украинофобы" его записывают как раз те, кто ни Украину, ни Россию не считают своей землёй и своей судьбой.Вернемся к нынешней Украине. Бортник полагает, что спасти её может теперь только всеми гарантированный и "до зубов вооружённый" нейтралитет по типу швейцарского. Но ведь — добавим от себя - у страны, получившей негаданно-нежданно независимость (от кого?) буквально в подарок, уже был нейтральный статус, зачем же нужно было от него отказываться и пытаться идти "в Европу", точнее — в НАТО? Из-за этого ловкого "манёвра" Москва и вынуждена была начать спецоперацию.И кто теперь поверит Киеву, если там снова пообещают нейтралитет?Впрочем, по мнению политолога, для "оболваненного большинства" нейтралитет — слишком сложный вариант, а для украинских "элит" выгодно как раз его отсутствие, поскольку эти "элиты" продаются то тем, то другим.Тем временем находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене бывший соратник Зеленского, депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что "при текущем положении вещей времени до полного "добивания" страны есть примерно на 2 года".При этом, по его словам, речь не идет о государстве, оно "уже уничтожено", а речь - об "инерции этого государства"."Инерция прочности системы с разных точек зрения оценивается примерно в два года, хотя по нашему мнению эта цифра завышена.Так что будет через 2 года?Ничего. Просто закончится одна из сторон войны. Коллапсирует, как звезда, когда превращается в белый карлик.Через два года угаснет инерция, и система потеряет свои основные параметры - людей, алгоритмы управления, территорию, правовой порядок, общественные ценностные ориентиры, религию, культуру, знания. Все это в данный момент критически быстро отделяется и оседает в других культурах и странах. Оставшееся - уничтожается отрядами идиотов и садистов", - написал нардеп в своём блоге, который он удивительным образом имеет возможность вести прямо из СИЗО.Задача Зеленского — утилизировать украинцев, считает вынужденно покинувший страну украинский политолог, блогер и журналист Александр Семченко. Он сообщил, что в первую очередь украинские власти пытаются сейчас отловить и уничтожить самых активных и умных, то есть самовольно покинувших свою часть."Потому что дурак-то не сбежит из ВСУ. Дураки в ВСУ бегут в атаку с желто-синим флагом за Зеленского, за его миллиарды, за миллионы долларов, которые украли подчинённые Зеленского. А умные ушли. Умные не хотят умирать за него. И вот самых умных нужно утилизировать, по их (деятелей киевского режима — ред.) мнению, в первую очередь", - заявил Семченко.По его словам, только в Харьковской области самовольно оставивших свои части насчитывается почти десять тысяч человек, на их розыск брошены лучшие силы полиции и ТЦК.Семченко посоветовал скрывающимся украинцам находить друг друга, оказывать вооружённое сопротивление карателям из ТЦК, переходить к тактике партизанской диверсионной войны против преступного режима. Политолог обнародовал списки, при помощи которых скрывающиеся от режима могут наладить контакты. Впрочем, предостерёг Семченко, эти адреса известны и властям, действовать нужно осмотрительно.Он также сообщил, что его команда, его соратники работают над тем, чтобы достать списки оставивших части и в других регионах - для того, "чтобы это движение сопротивления могло самоорганизоваться… по всей Украине".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее в обзоре Сергея Зуева "Разорённый Киев готовится к "войне алгоритмов". Украинские эксперты в ужасе от ситуации в стране" И в статье Татьяны Стоянович "Конец войны или начало новой? Украина в международном контексте"

