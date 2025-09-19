https://ukraina.ru/20250919/zachem-na-samom-dele-zelenskiy-sobiral-svoyu-fraktsiyu-v-rade-stali-izvestny-novye-podrobnosti-1068907155.html

Зачем на самом деле Зеленский собирал свою фракцию в Раде? Стали известны новые подробности

Как я и предполагал, была ещё одна очень важная причина проведения встречи Зеленского и Ермака с фракцией "Слуга народа" в парламенте. Эта причина тогда не называлась. В медиа просочилось много чего интересного относительно этой встречи, в целом всё по делу. Но была и основная мотивация.

Она воплотилась в голосовании Верховной Рады по поводу ратификации столетнего соглашения с Великобританией.Сейчас у меня есть достаточно точная информация о том, что там происходило, а также понимание того, кто стоит за этой историей. За этим стоял визит принца Гарри, о котором я рассказывал на прошлой неделе. Визит был непубличным, неофициальным, встреча с Зеленским и Ермаком не сообщалась. В ней принимал участие и Борис Джонсон. Принц Гарри выступил эмиссаром своей монаршей семьи Виндзоров, как части британского глубинного государства. И ратификация состоялась.Причём, как и задумывалось, ратификация прошла день в день с визитом Трампа в Великобританию, который сопровождался его долгой встречей с королём Карлом III. В прессе много обсуждали детали этикета, но на деле у них было что обсудить, в том числе и украинский вопрос. Потому что столетнее соглашение Украины и Великобритании идёт прямо вразрез и вступает в конкуренцию с ресурсной сделкой между Вашингтоном и Киевом. Эта тема тоже обсуждалась в день визита Трампа.Король Карл получил серьёзный козырь, ратифицированное соглашение, к которому, как обычно, прилагается целый набор непубличных приложений. Правительство Украины их не показало, депутаты на встрече с Зеленским так и не получили ответов, что в них содержится. Судить можно только по косвенным сведениям: там идёт прямое пересечение по секторам и объектам экономики, в частности горнорудному, с американской ресурсной сделкой. И очень важный вопрос — нефте- и газотранспортная система. На неё теперь претендуют и Вашингтон, и Лондон. Вот такую историю закрутили киевские власти.Неудивительно то, что рассказывают инсайдеры о состоянии Зеленского и Ермака на этой встрече. Во фракции сильная фронда, управляют они ею из последних сил, пряником и кнутом, чаще кнутом в виде уголовных дел. Большая часть фракции фактически под контролем Давида Арахамии и Рината Ахметова, у которых около семидесяти депутатов. Раньше серьёзную роль играл и Илья Павлюк, черновицкий контрабандист, финансировавший проект Зеленского и "Слугу народа" в 2019 году. Тогда он контролировал 63 депутата, сейчас, пять-семь.Один из депутатов Павлюка, Георгий Мазурашу, крайне нелицеприятно прокомментировал слова Зеленского о войне "до последнего украинца", сказав, что речь идёт о войне чужими руками. Его дословная цитата звучала так: "Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего, но чужими руками". Позже он добавил: "Мы — это кто? Те, которые не воюют и не будут воевать? Забронированные? Или мы — это те самые смелые патриоты, которые стали на защиту Отечества…". Потом он стал корректировать слова, утверждая, что это его личные эмоции, но фраза уже разошлась. Это показатель того, что фронда против Зеленского внутри его фракции очень сильна.Для баланса стоит отметить и заявление Юлии Палийчук, пресс-секретаря фракции, которая после встречи подчеркнула: "Встреча длилась полтора часа. Обсудили вопросы защиты внутренне перемещённых лиц, работу госслужбы в условиях войны, гарантии безопасности и готовность Украины к мирному процессу". Но, сейчас уже очевидно, что эти разговоры о непростых решениях и о войне были для отвлечения внимания.По рассказам инсайдеров, на встрече Зеленский был, мягко говоря, в изменённом состоянии. Говорил противоречиво, сбивчиво, выпадал на минуты. То говорил: "Готовьтесь к выборам", то через пять минут — "Никаких выборов, продолжаем воевать". Обычно такие срывы (по честному – наркотические трипы) у него случаются именно в переломные моменты. И неудивительно — документ полгода лежал в Раде, и внесли его только после "картонного Майдана", за которым стояли, в том числе, лондонские Ротшильды и заговорщики внутри Украины. Ну и вот, теперь, Лондон додавил и соглашение ратифицировали.Фактически совещанием руководил Ермак. Очевидцы говорят, что он выглядел крайне нервным: потел, тяжело дышал, срывался. Видно было, что для них с Зеленским это голосование имело особую цену. Значит, принц Гарри привёз очень жёсткие сигналы от лондонской партии. У Виндзоров и британского глубинного государства на Зеленского и Ермака есть все, как говорится, папочки и рычаги давления. И охраняют Зеленского по сей день британцы — спецназ, который в случае чего легко превращается в конвой или исполнителей. Как это уже бывало, вспомним историю Давида Жвании, официально погибшего от "артобстрела", а на деле застреленного человеком из СБУ.В итоге имеем картину: один в наркотическом трансе, другой на нервной изжоге, но их заставили надавить на депутатов и провести голосование. Только это не решение проблемы. Они лишь усугубили своё положение.О том, что говорят по поводу этого заседания на Украине эксперты и политики - в статье Дмитрия Ковалевича "Воевать до последнего, но "чужими руками"". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с его фракцией

