Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа... Украина.ру, 20.09.2025

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы она для это использует.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

