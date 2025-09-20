Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов - 20.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250920/evropa-ne-gotova-voevat-s-rossiey-no-tam-pridumali-drugoe-kto-i-kak-sozdat-casus-belli--suslov-1068940098.html
Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов
Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов - 20.09.2025 Украина.ру
Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа... Украина.ру, 20.09.2025
2025-09-20T14:56
2025-09-20T14:57
новости
россия
европа
украина
украина.ру
суслов
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068939977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f073e21e414e823549c6fd478adbbcdc.jpg
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы она для это использует.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068939977_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e03f5a825f849b402ba844a6ab5973a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, украина, украина.ру, суслов, видео, видео
Новости, Россия, Европа, Украина, Украина.ру, Суслов, Видео

Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов

14:56 20.09.2025 (обновлено: 14:57 20.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы она для это использует.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаУкраинаУкраина.руСусловВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Новый пакет санкций ЕС обойдет российскую нефть стороной. Главное на этот час
15:36Молодые люди отправились во Львов, думая, что Украина - страна без национализма
15:12Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РССП Шохина использовать российские ЗВР
15:08В Одессе активисты требуют заменить мэра Труханова на военную администрацию
15:08Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны
14:56Европа не готова воевать с Россией, но там придумали другое. Кто и как создаёт casus belli — Суслов
14:17Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине
13:52Вслед за Макроном: Зеленский снова требует гарантий до прекращения огня
13:47Украина. Бесперспективная бездна бескомпромиссности
13:43"Сбивать как в Турции": министр обороны Литвы призвала НАТО к жёстким действиям
13:26Что Россия запустит по НАТО, если Запад нападёт на Калининград и что будет с Запорожьем — Шаландин
13:23"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами
13:14Атака на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 сентября
13:13Российские войска развивают наступление на Купянском направлении: освобождена станция
13:09Волна обстрелов: ВСУ атаковали девять населённых пунктов Херсонской области
12:39Минобороны об успехах ВС РФ: Берёзовое освобождено, а предприятия "Сапсана" уничтожены
12:31Кибератака на Европу, удары ВСУ и многомиллионная сделка Трампа. Главное на этот час
12:22Днепропетровщина уходит, Зеленский похож на Гитлера в 45-м. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
11:25ISU удалил из соцсетей видео выступления российского фигуриста под наложенную песню на украинском языке
10:44Запечатлён момент прилёта ракеты по Днепропетровску. Сводка ударов ВС РФ на утро 20 сентября
Лента новостейМолния