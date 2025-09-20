https://ukraina.ru/20250920/dnepropetrovschina-ukhodit-zelenskiy-pokhozh-na-gitlera-v-45-m-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1068934882.html

Днепропетровщина уходит, Зеленский похож на Гитлера в 45-м. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Днепропетровщина уходит, Зеленский похож на Гитлера в 45-м. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 20.09.2025 Украина.ру

Днепропетровщина уходит, Зеленский похож на Гитлера в 45-м. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе особо беспокоились по поводу продвижения российских военных в городской застройке, которые просачиваются через разреженные позиции ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский ещё в августе жаловался на "тотальное просачивание" российских военных.

2025-09-20T12:22

2025-09-20T12:22

2025-09-20T12:22

эксклюзив

днепропетровская область

украина

россия

алексей арестович

владимир зеленский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

нато

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068601421_3:0:798:447_1920x0_80_0_0_a5175f10b452e5e5e207b4fea7c4ce85.jpg

На Украине в этом винят гражданское население, которое отказывается эвакуироваться. Украинский военкор Богдан Мирошников сообщал на этой неделе об особо тревожной ситуации в Ямполе и Купянске. Он жалуется, что там осталось много гражданских, которые не слушают призывов об эвакуации, привечают россиян, которые затем используют гражданскую одежду для продвижения в жилой застройке.Вместе с тем украинские депутаты на этой неделе отмечали в который раз, что гражданские отказываются выезжать или даже возвращаются из эвакуации, так как никакого жилья на Украине им не предоставляют.Украинский военкор с позывным "Мучной" жаловался на аналогичную тактику продвижения россиян в Покровске. По его словам, в западной части города действуют российские диверсионные группы, которые заходят в частный сектор и создают там огневые и разведывательные точки. "Из-за этого наши бойцы попали в засаду и понесли потери — и это не просто "прощупывание", а уже активные действия с проникновением в середину города", — пишет "Мучной".Экс-депутат и бывший нардеп Игорь Лапин называет оборону ВСУ в Покровске дуршлагом, через который россияне просачиваются. "Это история работы диверсионных групп русских, вклинивающихся в нашу оборону, используя, как я говорю, систему "Дуршлаг", как мы её называем", — рассказывает Лапин. По его словам, это стало возможным из-за отсутствия сплошной линии обороны ВСУ и нехватки личного состава.Неонацист и основатель "Азова"* Андрей Билецкий*, выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, тоже отмечал усиление тактики просачивания. "Русские в плане стратегии подошли более подготовлено, потому что они проработали наступательную тактику инфильтрации своей пехоты. То есть действия малых групп пехоты, иногда от одного-двух пехотинцев до не более пяти-шести на максимально большую глубину", — рассказывал неонацист западным "ястребам".Замминистра обороны Украины Евгений Мойсюк говорил на мероприятии о том же, но почему-то считал такую тактику "украденной у НАТО". "Инновация РФ про инфильтрацию — это в действительности использованные нормы уставов натовских стран, там очень чётко это прописано. Один из способов ведения наступления — инфильтрация. В наших уставах, как и в российских, такого никогда не было нигде обозначено", — жаловался замминистра обороны Украины, словно тактику захода диверсионных групп и просачивания не использовали разные армии с древних времён.В данном случае Мойсюку явно хотелось просто польстить натовским генералам, преподнося "стандарты НАТО" как некую вершину военного искусства, даже если речь идёт о старой как мир практике."Мучной" также паникует по поводу захода российских групп в Константиновку, а основные силы россиян, по его словам, подходят к городу сразу с нескольких направлений. Украинский военкор Станислав Бунятов сообщает о массированных ударах по Константиновке, которые, по его словам, превзошли по интенсивности бомбардировки Торецка и Бахмута.Однако бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что скоро панические настроения будут распространяться относительно продвижения российской армии уже в Днепропетровской области. По его словам, ВС РФ заходом в Днепропетровскую область резко меняют характер оперативного напряжения. "Неприятность может быть в том, что политическое значение Днепропетровской области при определённых условиях может нарастать такими темпами, что мы с вами обсуждать не будем успевать, особенно если сложатся благоприятные условия для введения бронетехники в прорывы или зоны провала фронта", — говорит бывший советник Ермака.Рассказывал также Арестович на этой неделе, что Зеленский, по сути, врёт, когда говорит, что под Добропольем переброшенным резервам ВСУ удалось "срезать" прорыв россиян. Ему вторила и скандальная нардеп Марьяна Безуглая, характеризуя ситуацию на этом направлении. На днях она заявила, что россияне продвигаются в Днепропетровской области и под Добропольем, обвиняя командование ВСУ в неправдивой информации."У Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакого российского "клина" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых сёлах. Да, россияне наступают внутри Днепропетровской области. Это всё полностью ответственность Зеленского", — достаточно резко заявила Безуглая, снова подчёркивая, что реальность и официальные отчёты никак не сходятся.Тот факт, что Зеленский теряет связь с реальностью, на этой неделе отметило западное издание Foreign Policy. Украинскому политологу Костю Бондаренко отношения Зеленского с реальностью напоминают восприятие реальности в бункере Гитлера в его последние дни."В апреле 45 года Гитлер был абсолютно уверен, что он разобьёт силы, которые вторглись в Германию, сейчас подойдут подкрепления, отбросят коммунистов, начнётся контрнаступление. Он этим жил до конца апреля 45 года, до своего конца", — рассказывает политолог. По его мнению, Зеленский демонстрирует такой же фанатизм и уверенность, когда для этого нет никаких оснований.* лица и организации, признанные в РФ причастными к экстремистской и террористической деятельностиЧитайте также: Воевать вечно: зачем на Украине готовят такой сценарий

днепропетровская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, днепропетровская область, украина, россия, алексей арестович, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, нато, "азов"