https://ukraina.ru/20250919/voevat-vechno-zachem-na-ukraine-gotovyat-takoy-stsenariy-1068908516.html

Воевать вечно: зачем на Украине готовят такой сценарий

Воевать вечно: зачем на Украине готовят такой сценарий - 19.09.2025 Украина.ру

Воевать вечно: зачем на Украине готовят такой сценарий

Зеленский готовит общество к долгой войне. И социологические опросы, которые не отражают общественное мнение на Украине, а формируют его (даже навязывают) показали, что большинство граждан готовы к продолжению войны.

2025-09-19T17:44

2025-09-19T17:44

2025-09-19T17:44

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

евгений филиндаш

впк

верховная рада

мвф

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580251_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_77f8da36b738203fc7109a29e8ea480c.jpg

В информационной пространстве стали появляться нарративы – война надолго. Например, известный политолог Виталий Портников на днях заявил: "единственное, что мы должны были сделать – не допустить большой войны. Всё остальное уже не имеет никакого значения, потому что война России и Украина стала нормой нашей жизни. И другой нормы не будет. Перестаньте думать о том, чего не случиться при вашей жизни. Вы можете надеяться, что в какой-то момент закончиться горячая фаза и вы в этот момент будете ещё не в могиле. Это может быть. Это определённый шанс, он не у всех есть. Вы можете думать, что будет пауза между одной горячей фазой и другой. Это может быть. Вы в этих паузах должны решить, что вы делаете – остаётесь в стране, уезжаете заграницу и строите свою жизнь там. Но объективных условий для того, чтобы российско-украинская война закончилась при ваше жизни не будет. Точка". И, наконец, в новом бюджете Украины на 2026 год заложены военные расходы, вдвое превышающие нынешние. Говорить о разгоне европейской военной машины – производства и финансирования ВПК – тоже не приходиться. Почему формируются такие тенденции? Одни эксперты считают, что война закончится только после нового передела сфер влияния в мире, формирования новых гарантий безопасности. Другие считают, что настрой Зеленского воевать до последнего украинца – это стратегия не от большого ума. Что об этом говорят эксперты – в обзоре их соцсетей.Политический аналитик Евгений ФилиндашУкраинское правительство планирует увеличить военные расходы в 2026 г. в два раза. Как заявил министр обороны Денис Шмыгаль, оборонный бюджет на следующий год должен составлять не менее 120 млрд. долларов (или примерно 4, 920 триллиона грн. по нынешнему курсу) и быть сопоставимым с российским военным бюджетом. Причём, по словам Шмыгаля, подобные расходы Украине необходимы даже в том случае, если война прекратится. В опубликованном проекте госбюджета на 2026 г. пока что содержится меньшая цифра военных расходов, но и она тоже выглядит весьма внушительно – 2,8 триллиона грн., что составляет 27,2% ВВП Украины (!). Стоит отметить, что доходы госбюджета-2026 прогнозируются примерно на таком же уровне – 2 триллиона 826 миллиардов гривен. То есть практически вся доходная часть украинского бюджета должна пойти на покрытие военных расходов. Однако, по мнению Шмыгаля, расходы на военные нужды желательно увеличить ещё почти в два раза. При текущей плачевной ситуации в украинской экономике такую огромную сумму можно получить только за счёт внешнего финансирования. Общая потребность в нём, согласно всё тому же проекту бюджета, составит в следующем году 2,79 триллиона грн. Как откровенно признал глава налогового комитета Верховной Рады Гетманцев, в поисках источников финансирования бюджетных расходов официальный Киев всю надежду возлагает исключительно на "западных партнёров":"У нас уже есть заявления от Германии о 9 млрд. евро ежегодно, от премьера Норвегии – о более чем 8 млрд. долларов. Идут переговоры с МВФ о возможной новой программе. Процесс идет, и мы, и европейцы ищем те источники, за счет которых будут покрывать эту разницу. Нельзя сказать, что ситуация безвыходная. Она напряженная, но она давно напряженная",– бодро заверил Гетманцев. Если перевести все эти казенные ура-оптимистические заявления и речи на нормальный язык, то ситуация выглядит следующим образом – Украина по уши погрязла в долгах, экономика еле дышит, но траты на войну превыше всего. И даже если нынешняя война вдруг прекратится, военные расходы всё равно останутся для властей ключевым приоритетом (как любили говаривать в третьем рейхе – "нам нужны пушки вместо масла"). По сути, речь идёт о том, чтобы Украина на долгие годы превратилась в один сплошной военный лагерь или, как недавно посоветовала украинским властям глава Еврокомиссии фрау фон дер Ляйен – "в стального дикобраза, которого не сможет переварить ни один нападающий". А ведь снять с повестки дня гипотетическую угрозу какого-то нового нападения после завершения нынешней войны можно совершенно другим способом. Для этого Украине необходимо кардинально изменить постмайданный внутри- и внешнеполитический курс, вернувшись к нейтральному статусу и политике внеблоковости. Когда страна жила мирной, спокойной, человеческой жизнью, а не жизнью "стальных дикобразов" и прочей сторожевой фауны. Однако о таком ни нынешняя власть, ни её зарубежные покровители предпочитают не говорить.Украинский общественный деятель Валерий ПекарВсе чаще слышу, что "война скоро завершится". Это очень вредный нарратив, и я попробую объяснить, почему. Нет, я совсем не хочу сказать, что война будет продолжаться вечно или много лет. Это невозможно: война такой интенсивности сжигает ресурсы, как лесной пожар сжигает лес и останавливается, потому что уже нечем гореть. Дело в другом. Если мы все настроимся на скорое завершение войны, она будет продолжаться очень долго. И наоборот, если мы настроимся на долгую войну, она завершится значительно быстрее. Таков вот парадокс. Но ведь стратегия всегда парадоксальна. Короткий путь оказывается длинным, потому что там засада. Долгий путь оказывается коротким, потому что он безопасен. И так далее. Если мы все настроимся на скорое завершение войны, то политики будут думать только о следующих выборах, а избиратели о скором возвращении к нормальной жизни. Мы все, политики и избиратели, на фронте и в тылу, предприниматели и работники, будем принимать неправильные решения исходя из ложных приоритетов. Следствием этих неправильных решений станет значительное ухудшение ситуации и затягивание войны. Если мы все настроимся на долгую войну, то нашим единственным приоритетом станет победа. Следствием этого станут правильные решения, которые невозможно принять, если думать о выборах и быстром мире. Следствием правильных решений станут победы, которые будут накапливаться и приведут наконец к Победе с большой буквы. Таковы вот парадоксы стратегии.Философ Сергей ДацюкЧеловек, претендующий быть интеллектуалом, и говорит о вечной войне, о необходимости делать одно и то же, надеясь на какие-либо другие результаты, не имеет морального права считаться интеллектуалом. Он может быть патриотом, воином, мужественным героем, но не интеллектуалом. Становясь на позицию любой рутинизации, интеллектуал уничтожает свое самоопределение. Рутина – это смерть не только интеллектуала, но и обывателя. Такой человек вроде бы говорит, посмотрите: интеллектуализм не имеет никакой силы, а силу имеет лишь рутинная устойчивость внутри архаических или повседневных идей. Понимание интеллектуализма как ежедневного интеллектуального усилия, несмотря ни на что, не повинуясь ни одной рутине, пусть это будет даже рутина войны, собственно, делает из человека интеллектуала. Или не делает, и приводит его на рутинизирующую войну телемарафон, длинный, как сама война, и ведет его к ненависти против остатков интеллектуалов вне телемарафона. Интеллектуал – это не тот, кто говорит о рутине, а тот, кто одолевает ее иначе.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, евгений филиндаш, впк, верховная рада, мвф, эксклюзив