Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах - 20.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250920/bober-terrorist-zolotoy-tramp-i-ochki-strekoza-na-putine-nedelya-v-etikh-i-drugikh-neobychnykh-fotofaktakh-1068890138.html
Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах
Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах - 20.09.2025 Украина.ру
Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах
Минувшая неделя была отмечена целым рядом необычных фактов: в Лондоне королева и первая леди США надели платья вроде бы символических для Украины цветов, бобер в Дании остановил поезд, а настоящий террорист переоделся в Петербурге старушкой. Ну и многое другое, что удивило нас в эти дни
2025-09-20T07:13
2025-09-20T07:13
фото
эксклюзив
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
су-25
рамзан кадыров
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068895242_78:0:1758:945_1920x0_80_0_0_e154ec9d52595de105dda54660481841.jpg
В субботу, 13 сентября, принц Гарри внезапно приехал в Киев с официальным визитом по приглашению властей. Как писала газета The Guardian, во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation были намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.Телеграм-канал Украина.ру поделился фотографией, на которой принц Гарри, по словам авторов публикации, “инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине”. Это - кладбище, где лежат погибшие военнослужащие Украины, которые сражались за чужие интересы Запада, в том числе и той страны, где Гарри пока принц и может быть когда-нибудь станет королем..В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что на въезде в Краматорск установили противодронные сетки. “Паутину” протянули по причине того, что значительная часть дорог в Краматорске и Славянске находится под ударами российских дронов. Спасают эти сетки от дронов или нет не совсем понятно, новы глядит такой "курятник" впечатляюще.В понедельник, 15 сентября, в польском Вроцлаве неизвестный снял с машины украинские гос номера и оставил свой “автограф”, отправляющий владельца автомобиля “на фронт”. Это уже не первый случай, когда поляки намекают украинским беженцем, что они здесь не желательные гости.Во вторник, 16 сентября, президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Отмечается, что экземпляр очков, оборудован электрическим зумом, позволяющим видеть на дальность до 1 километра.Кроме того, в этот день была сделана уникальная фотография заправки топливом штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии во время отработки взлетов и посадок на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".Во вторник также во Всероссийском музее декоративного искусства состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвященных участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.Представленные работы художественно воссоздают ключевые моменты совместных операций по освобождению курской земли, демонстрируя мужество и профессионализм воинов двух дружественных стран.Также 16 сентября бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Сообщается, что сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.В среду, 17 сентября, в Богоявленском соборе города Томска митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет возглавили встречу ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Томск ковчег был принесен из Кемеровской епархии, где он пребывал 15 и 16 сентября.Между тем в Дании служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр из-за бобра-террориста. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста. Приезд президента США Дональда Трампа в Великобританию сходу вылился в один перманентный скандал. Накануне прибытия американского лидера, 17 сентября, протестующие вывели на стену Виндзорского замка в Англии проекцию фото главы Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.Помимо этого, в Лондоне прошла многотысячная акция протеста против визита президента США. Участники коалиции "Останови Трампа" несли флаги Палестины, требовали освободить Газу, перестать вооружать Израиль и призывали к интифаде.В среду археологическая экспедиция в центральной Турции обнаружила уникальный фрагмент керамики с изображением человеческого лица возрастом около 5000 лет. Находка быстро заинтересовала пользователей Сети, так как отличалась детальной проработкой черт лица: миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и заметным носом.В четверг, 18 сентября, супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цветов. Является ли это случайностью или так дамы решили подчеркнуть "украинскую тему" переговоров короля Великобритании и президента США - остается неизвестнымВ тот же день в Сети появилась фотография агента Киева, который переоделся в пожилую женщину для совершения теракта в Петербурге против главы российского оборонного предприятия.На снимке - молодой человек, одетый в серую юбку, черную куртку, ярко-розовый платок и очки. В руках у него пакет и большая палка. На нее преступник опирался при ходьбе, изображая походку бабушки. Так он пытался направить правоохранителей по ложному пути. Но не вышло - террориста, замаскированного под старушку задержали и теперь его будут, в отличие от датского бобра, судить по-настоящему.Помимо этого, в четверг в Вашингтоне напротив здания Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином. Стоит отметить, что американский президент активно продвигает идею использования криптовалюты в США и считает, что Штаты могли бы погасить за ее счет свой огромный государственный долг.В пятницу, 19 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью агентству "РИА Новости", что делает по 50 отжиманий, когда ему докладывают о слухах о его проблемах с здоровьем.В субботу, 20 сентября, в подмосковной "Live Арене" состоится российский аналог "Евровидения" — конкурс песни "Интервидение". На сцену выйдут артисты из 23 стран — и каждый представит песню как символ культурного кода и эмоционального послания.
сша
киев
украина
россия
британия
лондон
кндр
белоруссия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068895242_548:0:1808:945_1920x0_80_0_0_067fc8c28d0c3ec07614ba666188d93b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, су-25, рамзан кадыров, украина, россия, британия, лондон, кндр, белоруссия, польша
фото, Эксклюзив, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Су-25, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Британия, Лондон, КНДР, Белоруссия, Польша

Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах

07:13 20.09.2025
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минувшая неделя была отмечена целым рядом необычных фактов: в Лондоне королева и первая леди США надели платья вроде бы символических для Украины цветов, бобер в Дании остановил поезд, а настоящий террорист переоделся в Петербурге старушкой. Ну и многое другое, что удивило нас в эти дни
В субботу, 13 сентября, принц Гарри внезапно приехал в Киев с официальным визитом по приглашению властей. Как писала газета The Guardian, во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation были намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.
Телеграм-канал Украина.ру поделился фотографией, на которой принц Гарри, по словам авторов публикации, “инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине”. Это - кладбище, где лежат погибшие военнослужащие Украины, которые сражались за чужие интересы Запада, в том числе и той страны, где Гарри пока принц и может быть когда-нибудь станет королем..
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПринц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине
Принц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Принц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине
В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что на въезде в Краматорск установили противодронные сетки. “Паутину” протянули по причине того, что значительная часть дорог в Краматорске и Славянске находится под ударами российских дронов. Спасают эти сетки от дронов или нет не совсем понятно, новы глядит такой "курятник" впечатляюще.
© Фото : Политика Страны / Telegram
1 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
3 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
1 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
3 из 3
© Фото : Политика Страны / Telegram
В понедельник, 15 сентября, в польском Вроцлаве неизвестный снял с машины украинские гос номера и оставил свой “автограф”, отправляющий владельца автомобиля “на фронт”. Это уже не первый случай, когда поляки намекают украинским беженцем, что они здесь не желательные гости.
© Фото : Политика Страны / Telegram
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Политика Страны / Telegram
Во вторник, 16 сентября, президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Отмечается, что экземпляр очков, оборудован электрическим зумом, позволяющим видеть на дальность до 1 километра.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Нижегородскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Нижегородскую область - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Кроме того, в этот день была сделана уникальная фотография заправки топливом штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии во время отработки взлетов и посадок на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Отработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Во вторник также во Всероссийском музее декоративного искусства состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвященных участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.
Представленные работы художественно воссоздают ключевые моменты совместных операций по освобождению курской земли, демонстрируя мужество и профессионализм воинов двух дружественных стран.
© telegram ukr_2025_ru
1 из 5
© telegram ukr_2025_ru
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
2 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
3 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
4 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
5 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
1 из 5
© telegram ukr_2025_ru
2 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
3 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
4 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
5 из 5
© Фото : dnrdonetsk / Telegram
Также 16 сентября бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Сообщается, что сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
© Фото : Политика Страны / Telegram
1 из 2
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 2
© Фото : Политика Страны / Telegram
1 из 2
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 2
© Фото : Политика Страны / Telegram
В среду, 17 сентября, в Богоявленском соборе города Томска митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет возглавили встречу ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Томск ковчег был принесен из Кемеровской епархии, где он пребывал 15 и 16 сентября.
© Фото : patriarchia.ru
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : patriarchia.ru
Между тем в Дании служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр из-за бобра-террориста. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
1 из 3

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© X / Banedanmark
2 из 3
© X / Banedanmark
© X / Banedanmark
3 из 3
© X / Banedanmark
1 из 3

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3
© X / Banedanmark
3 из 3
© X / Banedanmark
Приезд президента США Дональда Трампа в Великобританию сходу вылился в один перманентный скандал. Накануне прибытия американского лидера, 17 сентября, протестующие вывели на стену Виндзорского замка в Англии проекцию фото главы Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.
Помимо этого, в Лондоне прошла многотысячная акция протеста против визита президента США. Участники коалиции "Останови Трампа" несли флаги Палестины, требовали освободить Газу, перестать вооружать Израиль и призывали к интифаде.
© Фото : Политика Страны / Telegram
1 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
3 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Getty Images / Richard Baker
4 из 4
© Getty Images / Richard Baker
1 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
2 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
3 из 4
© Фото : Политика Страны / Telegram
4 из 4
© Getty Images / Richard Baker
В среду археологическая экспедиция в центральной Турции обнаружила уникальный фрагмент керамики с изображением человеческого лица возрастом около 5000 лет. Находка быстро заинтересовала пользователей Сети, так как отличалась детальной проработкой черт лица: миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и заметным носом.
© Фото : Abdullah Dogan/AA
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Abdullah Dogan/AA
В четверг, 18 сентября, супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цветов. Является ли это случайностью или так дамы решили подчеркнуть "украинскую тему" переговоров короля Великобритании и президента США - остается неизвестным
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк
Бандеровцы ноют, что Кейт Миддлтон на самом деле приколола жёлто-синие «бантики» совсем не для того, чтобы ткнуть Трампу Украиной в глаза лишний раз
1 из 3
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
© AP / Doug Mills
2 из 3

© AP / Doug Mills
© Getty Images / WPA Pool
3 из 3
© Getty Images / WPA Pool
1 из 3
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
2 из 3

© AP / Doug Mills
3 из 3
© Getty Images / WPA Pool
В тот же день в Сети появилась фотография агента Киева, который переоделся в пожилую женщину для совершения теракта в Петербурге против главы российского оборонного предприятия.
На снимке - молодой человек, одетый в серую юбку, черную куртку, ярко-розовый платок и очки. В руках у него пакет и большая палка. На нее преступник опирался при ходьбе, изображая походку бабушки. Так он пытался направить правоохранителей по ложному пути. Но не вышло - террориста, замаскированного под старушку задержали и теперь его будут, в отличие от датского бобра, судить по-настоящему.
© Фото : ЦОС ФСБ
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : ЦОС ФСБ
Помимо этого, в четверг в Вашингтоне напротив здания Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином. Стоит отметить, что американский президент активно продвигает идею использования криптовалюты в США и считает, что Штаты могли бы погасить за ее счет свой огромный государственный долг.
© Фото : Политика Страны / Telegram
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Политика Страны / Telegram
В пятницу, 19 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью агентству "РИА Новости", что делает по 50 отжиманий, когда ему докладывают о слухах о его проблемах с здоровьем.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : соцсети
В субботу, 20 сентября, в подмосковной "Live Арене" состоится российский аналог "Евровидения" — конкурс песни "Интервидение". На сцену выйдут артисты из 23 стран — и каждый представит песню как символ культурного кода и эмоционального послания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинСу-25Рамзан КадыровУкраинаРоссияБританияЛондонКНДРБелоруссияПольша
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах
07:05"Обкрадывает друг друга": Сергейцев о том, почему глобальный Юг — не союзник, а партнер
07:00Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры
06:53Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к Умани
06:44Как Албания и Непал опередили весь мир. Госуправление без чиновников в эпоху ИИ
06:35"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем
06:05"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"
06:00Дмитрий Евстафьев: Если Европа украдет российские активы, то убьет перспективу диалога с Москвой
05:35Сергейцев: Трамп хочет повторить сценарий Второй мировой, заставив Европу воевать с Россией
04:15"Столкновение с европейскими армиями неизбежно": военкор дал совет россиянам
04:10Сумской суд требует 4,5 млн гривен от России
04:03Рекордное количество молодёжи покинуло Украину
04:00"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины
03:38США приостанавливают продажи вооружений некоторым странам Европы
03:19В небе более 110 "Гераней", Ту-95 и Ту-160: сводка ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины на 3:00
02:45Росавиация ввела ограничения на работу уже пятого аэропорта, в Ульяновске
02:24В воздухе уже пять стратегов Ту-95 и более 70 "Гераней"
02:12Местные каналы сообщают о работе ПВО и уничтожении вражеских БПЛА в районе Саратова
01:56Носители "Кинжалов" МиГ-31 усилили российскую группировку в Калининградской области
01:41Итоги 19 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
Лента новостейМолния