Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах

Минувшая неделя была отмечена целым рядом необычных фактов: в Лондоне королева и первая леди США надели платья вроде бы символических для Украины цветов, бобер в Дании остановил поезд, а настоящий террорист переоделся в Петербурге старушкой. Ну и многое другое, что удивило нас в эти дни

В субботу, 13 сентября, принц Гарри внезапно приехал в Киев с официальным визитом по приглашению властей. Как писала газета The Guardian, во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation были намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.Телеграм-канал Украина.ру поделился фотографией, на которой принц Гарри, по словам авторов публикации, “инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине”. Это - кладбище, где лежат погибшие военнослужащие Украины, которые сражались за чужие интересы Запада, в том числе и той страны, где Гарри пока принц и может быть когда-нибудь станет королем..В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что на въезде в Краматорск установили противодронные сетки. “Паутину” протянули по причине того, что значительная часть дорог в Краматорске и Славянске находится под ударами российских дронов. Спасают эти сетки от дронов или нет не совсем понятно, новы глядит такой "курятник" впечатляюще.В понедельник, 15 сентября, в польском Вроцлаве неизвестный снял с машины украинские гос номера и оставил свой “автограф”, отправляющий владельца автомобиля “на фронт”. Это уже не первый случай, когда поляки намекают украинским беженцем, что они здесь не желательные гости.Во вторник, 16 сентября, президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Отмечается, что экземпляр очков, оборудован электрическим зумом, позволяющим видеть на дальность до 1 километра.Кроме того, в этот день была сделана уникальная фотография заправки топливом штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии во время отработки взлетов и посадок на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".Во вторник также во Всероссийском музее декоративного искусства состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвященных участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.Представленные работы художественно воссоздают ключевые моменты совместных операций по освобождению курской земли, демонстрируя мужество и профессионализм воинов двух дружественных стран.Также 16 сентября бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Сообщается, что сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.В среду, 17 сентября, в Богоявленском соборе города Томска митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет возглавили встречу ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Томск ковчег был принесен из Кемеровской епархии, где он пребывал 15 и 16 сентября.Между тем в Дании служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр из-за бобра-террориста. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста. Приезд президента США Дональда Трампа в Великобританию сходу вылился в один перманентный скандал. Накануне прибытия американского лидера, 17 сентября, протестующие вывели на стену Виндзорского замка в Англии проекцию фото главы Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.Помимо этого, в Лондоне прошла многотысячная акция протеста против визита президента США. Участники коалиции "Останови Трампа" несли флаги Палестины, требовали освободить Газу, перестать вооружать Израиль и призывали к интифаде.В среду археологическая экспедиция в центральной Турции обнаружила уникальный фрагмент керамики с изображением человеческого лица возрастом около 5000 лет. Находка быстро заинтересовала пользователей Сети, так как отличалась детальной проработкой черт лица: миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и заметным носом.В четверг, 18 сентября, супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цветов. Является ли это случайностью или так дамы решили подчеркнуть "украинскую тему" переговоров короля Великобритании и президента США - остается неизвестнымВ тот же день в Сети появилась фотография агента Киева, который переоделся в пожилую женщину для совершения теракта в Петербурге против главы российского оборонного предприятия.На снимке - молодой человек, одетый в серую юбку, черную куртку, ярко-розовый платок и очки. В руках у него пакет и большая палка. На нее преступник опирался при ходьбе, изображая походку бабушки. Так он пытался направить правоохранителей по ложному пути. Но не вышло - террориста, замаскированного под старушку задержали и теперь его будут, в отличие от датского бобра, судить по-настоящему.Помимо этого, в четверг в Вашингтоне напротив здания Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином. Стоит отметить, что американский президент активно продвигает идею использования криптовалюты в США и считает, что Штаты могли бы погасить за ее счет свой огромный государственный долг.В пятницу, 19 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью агентству "РИА Новости", что делает по 50 отжиманий, когда ему докладывают о слухах о его проблемах с здоровьем.В субботу, 20 сентября, в подмосковной "Live Арене" состоится российский аналог "Евровидения" — конкурс песни "Интервидение". На сцену выйдут артисты из 23 стран — и каждый представит песню как символ культурного кода и эмоционального послания.

