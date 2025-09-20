Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах
Минувшая неделя была отмечена целым рядом необычных фактов: в Лондоне королева и первая леди США надели платья вроде бы символических для Украины цветов, бобер в Дании остановил поезд, а настоящий террорист переоделся в Петербурге старушкой. Ну и многое другое, что удивило нас в эти дни
В субботу, 13 сентября, принц Гарри внезапно приехал в Киев с официальным визитом по приглашению властей. Как писала газета The Guardian, во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation были намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.
Телеграм-канал Украина.ру поделился фотографией, на которой принц Гарри, по словам авторов публикации, “инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине”. Это - кладбище, где лежат погибшие военнослужащие Украины, которые сражались за чужие интересы Запада, в том числе и той страны, где Гарри пока принц и может быть когда-нибудь станет королем..
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПринц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине
Принц Гарри инспектирует промежуточные результаты британской политики на Украине
В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что на въезде в Краматорск установили противодронные сетки. “Паутину” протянули по причине того, что значительная часть дорог в Краматорске и Славянске находится под ударами российских дронов. Спасают эти сетки от дронов или нет не совсем понятно, новы глядит такой "курятник" впечатляюще.
В понедельник, 15 сентября, в польском Вроцлаве неизвестный снял с машины украинские гос номера и оставил свой “автограф”, отправляющий владельца автомобиля “на фронт”. Это уже не первый случай, когда поляки намекают украинским беженцем, что они здесь не желательные гости.
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
Во вторник, 16 сентября, президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Отмечается, что экземпляр очков, оборудован электрическим зумом, позволяющим видеть на дальность до 1 километра.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Нижегородскую область
Кроме того, в этот день была сделана уникальная фотография заправки топливом штурмовика Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии во время отработки взлетов и посадок на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Во вторник также во Всероссийском музее декоративного искусства состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвященных участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.
Представленные работы художественно воссоздают ключевые моменты совместных операций по освобождению курской земли, демонстрируя мужество и профессионализм воинов двух дружественных стран.
Также 16 сентября бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Сообщается, что сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
В среду, 17 сентября, в Богоявленском соборе города Томска митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет возглавили встречу ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Томск ковчег был принесен из Кемеровской епархии, где он пребывал 15 и 16 сентября.
Между тем в Дании служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр из-за бобра-террориста. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста.
Приезд президента США Дональда Трампа в Великобританию сходу вылился в один перманентный скандал. Накануне прибытия американского лидера, 17 сентября, протестующие вывели на стену Виндзорского замка в Англии проекцию фото главы Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.
Помимо этого, в Лондоне прошла многотысячная акция протеста против визита президента США. Участники коалиции "Останови Трампа" несли флаги Палестины, требовали освободить Газу, перестать вооружать Израиль и призывали к интифаде.
В среду археологическая экспедиция в центральной Турции обнаружила уникальный фрагмент керамики с изображением человеческого лица возрастом около 5000 лет. Находка быстро заинтересовала пользователей Сети, так как отличалась детальной проработкой черт лица: миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и заметным носом.
В четверг, 18 сентября, супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цветов. Является ли это случайностью или так дамы решили подчеркнуть "украинскую тему" переговоров короля Великобритании и президента США - остается неизвестным
В тот же день в Сети появилась фотография агента Киева, который переоделся в пожилую женщину для совершения теракта в Петербурге против главы российского оборонного предприятия.
На снимке - молодой человек, одетый в серую юбку, черную куртку, ярко-розовый платок и очки. В руках у него пакет и большая палка. На нее преступник опирался при ходьбе, изображая походку бабушки. Так он пытался направить правоохранителей по ложному пути. Но не вышло - террориста, замаскированного под старушку задержали и теперь его будут, в отличие от датского бобра, судить по-настоящему.
Помимо этого, в четверг в Вашингтоне напротив здания Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином. Стоит отметить, что американский президент активно продвигает идею использования криптовалюты в США и считает, что Штаты могли бы погасить за ее счет свой огромный государственный долг.
В пятницу, 19 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью агентству "РИА Новости", что делает по 50 отжиманий, когда ему докладывают о слухах о его проблемах с здоровьем.
В субботу, 20 сентября, в подмосковной "Live Арене" состоится российский аналог "Евровидения" — конкурс песни "Интервидение". На сцену выйдут артисты из 23 стран — и каждый представит песню как символ культурного кода и эмоционального послания.
