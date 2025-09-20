https://ukraina.ru/20250920/anglosaksy-ne-konsolidiruyutsya-sidorov-zayavil-chto-tramp-davit-na-britaniyu-radi-voyny-s-kitaem-1068909964.html
"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и подписанное технологическое соглашение на миллиарды долларов отражают не консолидацию англосаксонского мира, а прагматичные интересы Вашингтона по давлению на Китай через ослабленную Британию, при этом главной стратегической целью остаётся раскол России и Китая
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. Эксперт пояснил, что Трамп принуждает всех союзников, включая Великобританию, к конфронтации с Китаем, используя исторические связи. Он подчеркнул, что за визитом стоит не столько сближение против общего врага, сколько взаимовыгодный расчёт: "Политика Трампа против России — это тоже политика против Китая. Разъединение России и Китая — это главная цель Трампа". Сидоров заключил, что визит выгоден обеим сторонам, но в большей степени Трампу, который укрепляет свой имидж глобального лидера: "Он подчеркивает свою глобальную роль государственного деятеля, который способен вершить дела не только своей страны, но и всего мира".Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине читайте на сайте Украина.ру.
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и подписанное технологическое соглашение на миллиарды долларов отражают не консолидацию англосаксонского мира, а прагматичные интересы Вашингтона по давлению на Китай через ослабленную Британию, при этом главной стратегической целью остаётся раскол России и Китая