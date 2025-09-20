https://ukraina.ru/20250920/anglosaksy-ne-konsolidiruyutsya-sidorov-zayavil-chto-tramp-davit-na-britaniyu-radi-voyny-s-kitaem-1068909964.html

"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем

"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем - 20.09.2025 Украина.ру

"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и подписанное технологическое соглашение на миллиарды долларов отражают не консолидацию англосаксонского мира, а прагматичные интересы Вашингтона по давлению на Китай через ослабленную Британию, при этом главной стратегической целью остаётся раскол России и Китая

2025-09-20T06:35

2025-09-20T06:35

2025-09-20T06:35

новости

китай

великобритания

россия

дональд трамп

александр сидоров

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068841504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ef37d33a400360d73305dd8a7886a13.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. Эксперт пояснил, что Трамп принуждает всех союзников, включая Великобританию, к конфронтации с Китаем, используя исторические связи. Он подчеркнул, что за визитом стоит не столько сближение против общего врага, сколько взаимовыгодный расчёт: "Политика Трампа против России — это тоже политика против Китая. Разъединение России и Китая — это главная цель Трампа". Сидоров заключил, что визит выгоден обеим сторонам, но в большей степени Трампу, который укрепляет свой имидж глобального лидера: "Он подчеркивает свою глобальную роль государственного деятеля, который способен вершить дела не только своей страны, но и всего мира".Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250918/1068840159.html

китай

великобритания

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, великобритания, россия, дональд трамп, александр сидоров, украина.ру