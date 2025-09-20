"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем - 20.09.2025 Украина.ру
"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и подписанное технологическое соглашение на миллиарды долларов отражают не консолидацию англосаксонского мира, а прагматичные интересы Вашингтона по давлению на Китай через ослабленную Британию, при этом главной стратегической целью остаётся раскол России и Китая
2025-09-20T06:35
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. Эксперт пояснил, что Трамп принуждает всех союзников, включая Великобританию, к конфронтации с Китаем, используя исторические связи. Он подчеркнул, что за визитом стоит не столько сближение против общего врага, сколько взаимовыгодный расчёт: "Политика Трампа против России — это тоже политика против Китая. Разъединение России и Китая — это главная цель Трампа". Сидоров заключил, что визит выгоден обеим сторонам, но в большей степени Трампу, который укрепляет свой имидж глобального лидера: "Он подчеркивает свою глобальную роль государственного деятеля, который способен вершить дела не только своей страны, но и всего мира".Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине читайте на сайте Украина.ру.
"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем

06:35 20.09.2025
 
© AP / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP / Kevin Lamarque
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и подписанное технологическое соглашение на миллиарды долларов отражают не консолидацию англосаксонского мира, а прагматичные интересы Вашингтона по давлению на Китай через ослабленную Британию, при этом главной стратегической целью остаётся раскол России и Китая
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. Эксперт пояснил, что Трамп принуждает всех союзников, включая Великобританию, к конфронтации с Китаем, используя исторические связи.
"У Великобритании нет другого способа удержаться на плаву, кроме как сотрудничать с США. С другой стороны, Штатам важно иметь "свое" государство, которое способно влиять на Европу", — отметил Сидоров.
Он подчеркнул, что за визитом стоит не столько сближение против общего врага, сколько взаимовыгодный расчёт: "Политика Трампа против России — это тоже политика против Китая. Разъединение России и Китая — это главная цель Трампа".
Сидоров заключил, что визит выгоден обеим сторонам, но в большей степени Трампу, который укрепляет свой имидж глобального лидера: "Он подчеркивает свою глобальную роль государственного деятеля, который способен вершить дела не только своей страны, но и всего мира".
Трамп недоволен Зеленским и Европой и считает, что их требования по урегулированию конфликта на Украине нереалистичны - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
18 сентября, 12:34
Трамп назвал США и Великобританию самыми добрыми Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что Америка и Британия сделали для человечества больше добра, чем любые другие страны в истории, передает 18 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп занял удобную позицию, чтобы отойти от конфликта на Украине читайте на сайте Украина.ру.
