Пора пожить неспокойно. Живов объяснил, почему враги никогда не оставят Россию в покое
Война будет и Россия должна быть готова победить в ней и занять на 50-70 лет доминирующее положение в мире. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Мир все время находится в хрупком балансе. И каждый раз этот баланс обретается в результате большой войны, напомнил Живов.
По его словам, в 21 веке потенциал стан и национально-культурных сообществ не соответствует их положению в системе распределения материальных благ.
"Поэтому будет война. Надо быть готовыми в этой войне победить и на ближайшие 50-70 лет свое доминирующее положение в мире", - сказал Живов.
Никогда не будет такого, что Россию оставят в покое. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
