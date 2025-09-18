https://ukraina.ru/20250918/pora-pozhit-nespokoyno-zhivov-obyasnil-pochemu-vragi-nikogda-ne-ostavyat-rossiyu-v-pokoe-1068747786.html

Пора пожить неспокойно. Живов объяснил, почему враги никогда не оставят Россию в покое

Пора пожить неспокойно. Живов объяснил, почему враги никогда не оставят Россию в покое

Война будет и Россия должна быть готова победить в ней и занять на 50-70 лет доминирующее положение в мире. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

Мир все время находится в хрупком балансе. И каждый раз этот баланс обретается в результате большой войны, напомнил Живов. По его словам, в 21 веке потенциал стан и национально-культурных сообществ не соответствует их положению в системе распределения материальных благ.Никогда не будет такого, что Россию оставят в покое. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.

