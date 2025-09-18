2:1 в пользу России. Живов сравнил СВО с футбольным матчем - 18.09.2025 Украина.ру
2:1 в пользу России. Живов сравнил СВО с футбольным матчем
У России есть успехи в ходе спецоперации на Украине, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Конечно, у РФ есть успехи, но не сказать, что они выдающиеся, отметил собеседник издания. Хуже всего для ВСУ дела обстоят в Донбассе, добавил Живов. Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
04:45 18.09.2025
 
У России есть успехи в ходе спецоперации на Украине, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Конечно, у РФ есть успехи, но не сказать, что они выдающиеся, отметил собеседник издания.
"Если сравнивать СВО с футбольным матчем, то мы ведем 2:1 при наряженной игре. Пока у нас никто не забил красивый гол в девятку ударом в падении через себя. При такой динамике мы еще будем очень долго освобождать наши территории", - сказал он.
Хуже всего для ВСУ дела обстоят в Донбассе, добавил Живов.
Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
