2:1 в пользу России. Живов сравнил СВО с футбольным матчем

2:1 в пользу России. Живов сравнил СВО с футбольным матчем - 18.09.2025 Украина.ру

2:1 в пользу России. Живов сравнил СВО с футбольным матчем

У России есть успехи в ходе спецоперации на Украине, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

Конечно, у РФ есть успехи, но не сказать, что они выдающиеся, отметил собеседник издания. Хуже всего для ВСУ дела обстоят в Донбассе, добавил Живов. Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.

Новости

