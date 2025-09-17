https://ukraina.ru/20250917/zelenskiy-derzit-trampu-eto---ne-slaboumie-a-otvaga-utopayuschego-1068783302.html

Зеленский дерзит Трампу. Это - не слабоумие, а отвага утопающего

Владимир Зеленский вновь решил играть на публику. В интервью Sky News он заявил, что никакого окончания войны не будет без "чёткой позиции" Дональда Трампа. Он перечислил условия: нужен документ о гарантиях безопасности с подписью США и Европы, нужны новые санкции против России, нужна трёхсторонняя встреча с участием Путина.

Суть, а главное форма подачи таковы, что должно складываться впечатление, будто именно Киев определяет правила, а Вашингтон обязан реагировать. Адекватность? Нет, не слышали!На Банковой это подали как проявление силы. В Киеве выстроили картинку: Украина выступает главным игроком, без её воли никто не сможет продвинуться к миру. Но за этим пиаром читается простое и неприятное обстоятельство. Зеленский в реальности лишён возможности что-то навязать. Все рычаги находятся у Вашингтона. Публичная жёсткость, это не про власть, а про страх. Он пробует перевести зависимость в ультиматум. Но адресат понимает всё буквально. Для администрации Трампа подобный тон, это не дипломатия, а вызов. Для Дональда Фредовича, это не игра, а банальное хамство. Для "секты свидетелей нового Черчилля" это выглядело как уверенность. На самом деле, демонстрация уязвимости. Зеленский делает вид, что держит ситуацию под контролем, но мы-то с вами видим другое. Мы видим обанкротившегося политика, который цепляется за микрофон и громкие фразы, потому что реальных инструментов влияния у него почти не осталось. Он, в целом, прижат к стенке и загнан в угол. И здесь важно подчеркнуть: он говорил не столько о гарантиях для страны, сколько о гарантиях для себя. Любая "чёткая позиция Трампа" в его логике должна означать не только и не столько некие будущие санкции или военную помощь, а личное подтверждение того, что его власть сохраняется. Этот подтекст заметен во всех его заявлениях, даже если он не произносит его напрямую.По имеющейся информации, ответ на демарш (хамство) последовал быстро. Он не был озвучен открыто, но в Киеве его почувствовали мгновенно. Зеленскому предложили определиться, он хочет "просто воевать дальше", но это без США. Или он все же намерен выполнять обещания данные Трампу в Вашингтоне и начать двигаться по переговорному треку. По поводу первой стратегии, сразу после парижского совещания "коалиции желающих", по дипломатическим каналам Вашингтон дал понять: мяч теперь на стороне Европы. Хотите войны — финансируйте её за свой счёт. Американцы не собираются тянуть на себе украинскую ношу бесконечно.Подтверждением стало согласование в рамках новой программы PURL поставок на 1 миллиард долларов США. Формально это поставки американского оружия, но оплачивать их должны европейские государства. США оставляют за собой контроль за логистикой, за производственными линиями, за самим процессом, но деньги должны приходить из европейских столиц. Больше того, это не отгрузки со складов, а отгрузки в рамках производственных программ. А это время, много времени, некоторые производственные слоты, это годы. Такой механизм сразу показывает отношение администрации Трампа к украинскому вопросу. Украина остаётся на американской орбите, но без гарантий безусловного финансирования. Вашингтон дистанцируется, перекладывая всё на Европу. Ну или готов играть в эту игру, но при наличии инициативы и договороспособности Киева.На этом фоне британская линия выглядит иначе. Лондон играет в противоположную игру. Британия пытается сорвать новый курс Вашингтона и удержать войну в активной фазе. Мы видели это на форуме YES-2025 в Киеве. Джонсон говорил об изъятии российских активов и передаче их Украине. Принц Гарри, под прикрытием гуманитарных визитов, встречался с Ермаком. Их сигнал был предельно прямым: никакой паузы, никакого перехода к переговорам, война должна продолжаться.Фактически Британия сознательно выступает против плана Трампа. Европа ищет способы снизить нагрузку, США требуют перекладывания расходов, а Лондон настаивает на эскалации. Для Киева эта игра удобна: именно Лондон поддерживает линию Банковой на затягивание конфликта. Но удобство это мнимое. Великобритания не собирается брать на себя реальные траты. Она использует Украину как инструмент давления на Европу и как средство торга с Америкой. Именно поэтому в украинском политическом поле сегодня такая раздвоенность. С одной стороны, публичные ультиматумы Зеленского в адрес Вашингтона. С другой, тайные договорённости и сигналы, которые идут по непубличным каналам. Ярким подтверждением политической шизофрении Банковой стала прошедшая встреча Зеленского с депутатами своей фракции в Раде. Основные темы встречи касались войны - обсуждали военную помощь от союзников, поднимался вопрос гарантий безопасности, рассматривали зарплаты военнослужащих, обсуждали обеспечение внутренне перемещённых лиц, поднималась тема жилищных вопросов, говорили о работе государственных служб в условиях войны, затронули кадровые вопросы, обсуждали коммуникацию между депутатами, властью и регионами. Зеленский предупредил что при ухудшении ситуации на фронте потребуются трудные решения, он также отметил, что вокруг позиции Украины есть силы пытающиеся через окружение Трампа донести идеи не в интересах Киева. Совершенно очевидно, что при всей дерзости Зеленский и Ко понимают, если не давление Вашингтона, то ситуация на фронте, а вернее и то и другое заставят их двигаться по согласованному плану. Но, очень не хочется.И ключ к пониманию поведения Зеленского лежит не в его громких словах о санкциях и саммитах. Главный мотив скрыт в личном страхе. Все инсайды последних месяцев говорят об одном: Зеленский требует от Вашингтона не только поддержки Украины, он требует гарантий собственной власти. Он готов подписывать любые формулы, которые предложат США и Европа, вплоть до компромиссов по Донбассу, отказа от западных войск на украинской территории и даже признания изменений в гуманитарной сфере. Но он ставит одно условие, гарантировать ему переизбрание. Именно это условие делает его недоговороспособным. Администрация Трампа ясно заявила: выборы состоятся, но результат определят избиратели. Победить может кто угодно, включая Залужного или Буданова*. Хотя у Вашингтона и есть свои фавориты не из числа упомянутых. Для Зеленского, такое развитие событий, по сути, приговор. Он понимает, что вне президентского кресла не сможет ни сохранить контроль, ни даже, вероятно, физически выжить.В сухом остатке, уверен, переговоры продолжатся, но в таком же пульсирующем ключе, перемежаясь новыми провалами на фронте, и, увы, новыми атаками Украины на территории России. Но петля для режима Зеленского продолжит затягиваться, и никакие лондонские подпорки не смогут его вытянуть из нее. А вернее всего эта подпорка, со временем превратится в табуретку, которую бывшие хозяева не преминут выбить из-под ног злого клоуна и бывшего любимца публики, во имя собственной гордыни и кармана отправившего на смерть сотни тысяч человек и сломавшего миллионы судеб.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

