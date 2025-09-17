https://ukraina.ru/20250917/verkhovnyy-otnositsya-po-chelovecheski-zhivov-obyasnil-pochemu-ukraina-esche-suschestvuet-1068746999.html

Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует

Если бы российские власти приняли такое решение, то Украина была бы давно ликвидирована. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101098/49/1010984951_0:146:2968:1816_1920x0_80_0_0_e1c21b3a1468cb0e92469bf1b7daa169.jpg

По мнению Живова, если Россия начнет наносить удары по оборонным заводам в Европе, то никакой особой реакции на это со стороны Запада не последует. Такая же ситуация и с Украиной. Он напомнил, как некоторое время назад случилось попадание в здание правительства в Киеве и ничего не произошло. "Была бы воля нашего президента, на месте всех государственных органов Украины давно была бы дыра. Украина существует только потому, что Верховный по-человечески относиться к этой мятежной области Российской империи и к людям, которые попали в плен к киевскому режиму", - отметил Живов.Европа в глубине души тоже понимает, что за войну, которые они развязали, рано или поздно придется расплачиваться. Они этого боятся и устраивают женские истерики. Но дальше истерик ничего не пойдет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.

