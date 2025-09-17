Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует - 17.09.2025 Украина.ру
Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует
Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует - 17.09.2025
Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует
Если бы российские власти приняли такое решение, то Украина была бы давно ликвидирована. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-17T04:00
2025-09-17T04:00
новости
украина
европа
россия
алексей живов
сво
По мнению Живова, если Россия начнет наносить удары по оборонным заводам в Европе, то никакой особой реакции на это со стороны Запада не последует. Такая же ситуация и с Украиной. Он напомнил, как некоторое время назад случилось попадание в здание правительства в Киеве и ничего не произошло. "Была бы воля нашего президента, на месте всех государственных органов Украины давно была бы дыра. Украина существует только потому, что Верховный по-человечески относиться к этой мятежной области Российской империи и к людям, которые попали в плен к киевскому режиму", - отметил Живов.Европа в глубине души тоже понимает, что за войну, которые они развязали, рано или поздно придется расплачиваться. Они этого боятся и устраивают женские истерики. Но дальше истерик ничего не пойдет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
новости, украина, европа, россия, алексей живов, сво
Новости, Украина, Европа, Россия, Алексей Живов, СВО

Верховный относится по-человечески. Живов объяснил, почему Украина еще существует

04:00 17.09.2025
 
© РИА Новости . Андрей Волошин / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Андрей Волошин
Перейти в фотобанк
Если бы российские власти приняли такое решение, то Украина была бы давно ликвидирована. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Живова, если Россия начнет наносить удары по оборонным заводам в Европе, то никакой особой реакции на это со стороны Запада не последует. Такая же ситуация и с Украиной. Он напомнил, как некоторое время назад случилось попадание в здание правительства в Киеве и ничего не произошло.
"Была бы воля нашего президента, на месте всех государственных органов Украины давно была бы дыра. Украина существует только потому, что Верховный по-человечески относиться к этой мятежной области Российской империи и к людям, которые попали в плен к киевскому режиму", - отметил Живов.
Европа в глубине души тоже понимает, что за войну, которые они развязали, рано или поздно придется расплачиваться. Они этого боятся и устраивают женские истерики. Но дальше истерик ничего не пойдет, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
