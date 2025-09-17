https://ukraina.ru/20250917/trebuyut-milliardy-ot-zapada-i-imitiruyut-burnuyu-deyatelnost-chem-v-eti-dni-zanimayutsya-ukrainskie-1068774385.html

Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты

Украинская политическая элита сейчас активно занимается обеспечением не столько пресловутых гарантий безопасности для Украины, сколько гарантиями продолжения западных поступлений на собственное содержание. Под это дело уже строят планы, сколько можно будет собрать с западных партнеров и налогоплательщиков.

На днях новый Кабмин представил проект бюджета на следующий год. Расходов на выборы он снова не предполагает.Социальные расходы, оплата телемарафона (1,5 млрд гр.), выплата пенсий – все эти статьи бюджета должны целиком и полностью профинансировать западные партнёры. В первую очередь речь идёт о странах ЕС, которые своё население сейчас призывают затянуть пояса и сокращают социальные расходы. Согласно проекту бюджета, внешнего финансирования Киев ожидает в размере почти 2,8 трлн гривен.Все доходы бюджета Украины идут исключительно на военные нужды. Издание “Зеркало недели” пишет, что один день войны обходится Украине в 350 млн долларов. Бывший премьер-министр и новый министр обороны Денис Шмыгаль рассказывал на днях, что на нужды ВСУ на следующий год срочно нужно где-то изыскать $120 миллиардов. При этом сумма ему необходима полностью даже в случае прекращения войны – на "пополнение запасов" и "поддержку ВСУ в состоянии боеготовности". Иными словами, прекращение войны – еще не повод отказываться от коррупционных схем в Минобороны. Если западные партнёры будут артачиться, Шмыгаль может даже топнуть ногой, как Киса Воробьянинов, подчеркнув, что "торг здесь не уместен".Относительно же перспектив военных действий в Киеве мнения разнятся. Нардеп от "Слуги народа" Фёдор Вениславский на днях говорил, что война идёт к завершению. Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко рассказывает, что война продлится еще как минимум год, поэтому на следующий год Украине нужно больше денег, чем в 2025, чтобы обеспечить военных и гражданских.Такой разнобой в сценариях зависит от целевой аудитории. Вениславский обращается к украинской аудитории, призывая еще немного потерпеть, а Марченко – к аудитории западной, чтобы в ЕС заложили в свои бюджеты помощь Украине, иначе представителям киевской элиты нечего будет распиливать в следующем году.Настолько же разнятся и мнения украинских депутатов и чиновников относительно выборов. В бюджете расходы по этой статье не предусмотрены. Зеленский ранее требовал от западных партнеров профинансировать волеизъявление украинцев. Однако нардеп Дмитрий Черный говорит, что выборы в Верховную Раду возможны уже в ближайшие месяцы. "Отсчет пошел на недели. Я конечно могу ошибаться, но чувствую, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны", - пишет Черный.Ему противоречит скандальная нардеп Марьяна Безуглая, которая вновь заявляет, что "война всерьез и надолго".Украинский политолог Руслан Бортник говорит, что для Киева любое мирное соглашение будет означать серьёзные репутационные потери, поэтому элиты балансируют между внешним давлением и внутренними ограничениями.При этом часть нынешнего состава парламента опасается работать в Киеве, особенно после падения обломков ракеты на здание Кабмина. Хотя Рада на этой неделе возобновила трансляции своих заседаний, но в зале присутствует менее 50 человек. Глава парламентского комитета по безопасности Роман Костенко буквально подсказывает россиянам, как лишить Украину "дееспособности", признавая, что рядовых украинцев это вряд ли сильно возмутит."РФ ударит по Верховной Раде, это вопрос времени. Если во время заседания туда прилетит ракета, то никто не сможет ни военное положение продлить, ни законы принять, ни мобилизацию объявить. Думаю, многие люди скажут: "Да пусть ударят по этим депутатам, нам лучше будет", но я говорю не о депутатах, а об институции. Страна станет недееспособной", - с испугом рассказывает нардеп. Глава комитета нацбезопасности фактически подтверждает, что в случае уничтожения Верховной Рады украинцы только вздохнут с облегчением.Его бывший коллега, нардеп Александр Дубинский напоминает из СИЗО, что в самом начале войны “Слуги народа” протащили закон, по которому Кабмин может принимать все решения без Рады, поэтому депутаты, по его мнению, совершенно бесполезны и только зря проедают бюджет.Нардеп Ярослав Железняк признаёт, что не только депутаты, но и министры на Украине занимаются лишь созданием проектов, которые никто не выполнял и выполнять не собирается (хотя финансирование на эти проекты выделяется, в том числе и от западных спонсоров).Железняк говорит, что за шесть лет (с 2019) украинские власти представили более 20 государственных программ — от национальной безопасности до регионального развития и кибербезопасности, но, ни одна из них так и не была доведена до реального результата. "Эти программы существуют только в презентациях и заявлениях чиновников, но граждане не видят никаких изменений", — отметил депутат, подчеркивая, что речь идёт о политической имитации работы.Однако получать западное финансирование украинская политическая элита сможет лишь до тех пор, пока будут принимать русофобские законы и делать вид, что активно воюет с Россией. Без этого вся украинская элита лишается основных источников доходов и остается наедине с разграбленной страной, которая должна половине мира.

