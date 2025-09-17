https://ukraina.ru/20250917/chto-vsu-skryvayut-ot-zelenskogo-i-na-kakikh-usloviyakh-ukraina-soglasitsya-na-mir-glavnoe-na-utro-17-1068780101.html

Что ВСУ скрывают от Зеленского и на каких условиях Украина согласится на мир. Главное на утро 17 сентября

Украинская армия скрывает от Владимира Зеленского данные о продвижении российской армии. Украина готова к прекращению огня, если США "договорятся". Российские войска продолжают продвижение на всех участках фронта

В среду стало известно, что воздушно-космические силы России нанесли удары по целям в оккупированном Херсоне с помощью управляемых авиабомб. Ранее Телеграм-канал Украина.ру писал, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о налётах "Гераней" на цели в Харьковской и Черкасской областях.В Черкасской области в течение ночи практически непрерывно гремели взрывы в Смеле, где после одного из ударов была отключена электроэнергия. Этот город является важным железнодорожным узлом, связывающим регион с центральной частью Украины.Отмечается также, что российские БПЛА несколько раз отработали и по целям в Кировоградской (Кировоград) и Полтавской (Миргород) областях. А объекты в Сумской области были поражены ракетным ударом.Между тем Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь было уничтожено восемь украинских беспилотников. Из них по три уничтожили над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской областями.ВСУ скрывают свои провалы от ЗеленскогоПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что главком ВСУ Александр Сырский, уволивший двух командующих корпусами, нашел "козлов отпущения" за свои провалы на фронте. Ранее сообщалось, что Сырский уволил двух командиров ВСУ — Владимира Силенко и Максима Китугина. Причиной этого решения была названа потеря позиций в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области.Рогов напомнил, что Сырский совсем недавно был в тех местах и прекрасно понимал, чем все оборачивается для ВСУ. "Но ничего лучше не придумал, как найти козлов отпущения за свои же провалы на фронте", — цитирует его агентство РИА Новости.В то же время украинское издание "Страна.ua" написало, что ВСУ скрывают от Владимира Зеленского данные о продвижении российской армии в Днепропетровской области. "Выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии", — напомнили авторы издания.Журналист Foreign Policy Пол Хокенос, в свою очередь, заявил, что Зеленский и его советники теряют связь с реальностью. По словам корреспондента, последние действия руководства Украины вызывают недоумение."Некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают Владимир Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве", — говорится в публикации.Что творится на УкраинеНакануне во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" Зеленский предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте. Об этом сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии.Деталей о возможных решениях в публикации не приводится. В текущих реалиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться.Уже сегодня глава киевского режима утверждает, что Украина готова к прекращению огня. "Мы надеялись, что президент [США Дональд] Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.Между тем немецкий журналист Патрик Бааб заявил, что завершение украинского конфликта поставит под угрозу как политический режим в Киеве в целом, так и жизнь Зеленского в частности."Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте", — поделился своим мнением Бааб. По его словам, окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского."Его жизнь будет поставлена на кон", — добавил журналист. Именно с этим связано нежелание Киева продолжать мирные переговоры с Москвой, уверен он.Тем временем агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что украинский блогер Владимир Золкин, называющий себя журналистом и публикующий видео с пленными бойцами РФ, до 2014 года служил в донецком управлении СБУ. "Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным", — заявил собеседник издания, добавив, что его начальником был полковник Александр Хараберюш.Сейчас почти вся информация по Золкину и его службе в СБУ подчищена. О том, что блогер служил в СБУ, рассказывают его бывшие коллеги по службе, которые в 2014 году поддержали ДНР в 2014 году. Данные о нем содержатся и в телефонном справочнике отдела контрразведки СБУ за 2008 год.Что происходит на фронтеВ среду издание РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ пытается сдержать активность российских БПЛА под Константиновкой с помощью полка беспилотных систем ВСУ "Рарог".По словам собеседника агентства, "Рарог" — это подразделение стоящей в Константиновке 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила. "Силами этого полка ВСУ пытается сдержать активность российских БПЛА", — добавил представитель силовых структур.Агентство, в свою очередь, уточняет, что входящие в состав "Рарога" боевики специализируются на применении FPV-дронов, аэроразведке, патрулировании и корректировке огня при помощи БПЛА. Вместе с отрядом "Птицы Мадьяра" их неоднократно перебрасывали на сложные для украинской армии участки фронта.Кроме того, российские СМИ написали, что в Харьковской области 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона. Уточняется, что за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ потерял до взвода личного состава и практически утратил боеспособность.Между тем военкор Евгений Лисицын в среду опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. Так, на Запорожском направлении ВС РФ входят в восточную часть Степногорска. Идут бои за Приморское, противник пытается контратаковать. На Донецком направлении российские войска продвигаются в сторону Новоивановки, штурмуем Берёзовое. На Покровском направлении идет охват города, контратаки ВСУ у Удачного провалились. На Добропольском участке ВС РФ расширяют зону контроля, несмотря на упорное сопротивление. Идут бои за Никаноровку, враг безуспешно контратакует у Русина Яра и Полтавки. Что касается Константиновского направления, то по линии Александро-Шультино – Предтечино идет активное наступление, российские войска бьют по дачам у Константиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются у Среднего и Шандриголово. Идут бои в Заречном и севернее Ставков. Армия РФ закрепляется в районе Ямполя, перерезая пути снабжения врага в Северске. На Сумском направлении противник перебрасывает резервы. Идут бои у Кондратовки и Андреевки. Линия соприкосновения остается без изменений.

