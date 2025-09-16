Ценные признания юмориста Сикорского - 16.09.2025 Украина.ру
Ценные признания юмориста Сикорского
Ценные признания юмориста Сикорского
Глава МИД Польши Радослав Сикорский вообще мастер парадоксальных суждений – готовый участник "Квартала 95". Вот и после провокации с беспилотниками он выдал просто феерический тест: "беспилотники не достигли целей, ущерб минимален, жертв нет. Если бы такое произошло в Украине, это было бы 100% успехом". Глупости, конечно, но глупости интересные
Цель появления заявления понятная – рейд неизвестных беспилотников на территорию Польши, а тем более – последовавшие за ним странные телодвижения служб гражданской обороны, вызвали в стране самую настоящую панику.Для понимания глубины глубин – пример из жизни. Через несколько дней после диверсии (по мере развертывания медийной паники) автору статьи написала знакомая, которая с 2022 года живёт в Польше и спросила совета, стоит ли ей переехать куда подальше – она просто живёт недалеко от электростанции и ей страшно. Замечу, что это не просто беженец, а человек прилично социализированный в Польше – владеющий языком, имеющий постоянную работу и претендующий на гражданство… Ей сняться с места и сбежать куда подальше не так просто.Трудно сказать, успокоило ли как-то общественное мнение в Польше заявление Сикорского или нет, но оно точно вызвало нездоровое возбуждение на Украине. В комментариях украинских СМИ звучит вежливое недоумение (всё же второго такого ценного для Украины идиота поди поищи), в комментариях народ отрывается по полной с применением всего богатого арсенала русской (ну не украинской же…) обсценной лексики.И, в общем-то, украинцев можно понять, – 13 БПЛА в последнее время это наряд, выделяемый российскими войсками для удара по одной-двум целям на Украине. В масштабах страны налёты уже подбираются к тысяче БПЛА разом. На этом фоне похвальба Сикорского выглядит немного странно.Хотя, с другой стороны, если бы в какой-то день на Украину был бы налёт из 13 БПЛА, ни один из которых не попал бы ни в какую цель, это действительно можно было бы счесть 100% успехом, как и сказал Радик… Правда – непонятно чьим.Опять же, отсутствие жертв и разрушений – действительно успех. Потому что на Украине немалая часть разрушений (особенно – в городах) – следствие работы ПВО и РЭБ. Первая увлечённо лупит по домам (потом попадания зенитных ракет выдают за попадания "калибров" и "искандеров" – удивительно, что не "сарматов"), вторая сбивает с направления БПЛА, которые попадают в дома же.В Польше ничего такого не было, но тут, конечно, Сикорский выдаёт нужду за добродетель.Во-первых, использованные БПЛА не имели боевых частей: это "герберы", которые используются как мишени – чтобы украинская ПВО не затосковала.Их вообще по Украине много валяется в относительно целом виде, потому что, если их не сбивают, они летят куда глаза глядят и падают по мере выработки топлива. Кстати, ущерба при этом почти не наносят, поскольку лёгкие и непрочные. Ну может окно разбить при прямом попадании, и то, если на ходу, а не по инерции.Правда, фото БПЛА на совершенно целой шиферной крыше крольчатника в Польше это всё же перебор – в основном потому, что для того, чтобы на неё сесть, ему потребовались бы лететь хвостом вперёд. Скорее всего, аппарат на крышу просто аккуратно положили – специально для фотофиксации, ибо БПЛА, валяющийся в поле среди васильков и лютиков, выглядит не так драматично.Во-вторых, польская сторона, как можно понять, не использовала или почти не использовала РЭБ и наземные ЗРК. Опасность для населения и построек представляют именно последние, поскольку падающий с высоты разгонный блок зенитной ракеты (да даже просто пуля) может внизу наделать дел. Истребители же, хоть и дорогие, но почти безопасные, поскольку гоняются за БПЛА далеко за пределами населённых пунктов.Но это всё чисто похихикать, а есть в речениях Сикорского два момента, которые действительно серьёзные.Первый касается оговорки относительно того, что БПЛА не достигли цели.Нет, мы понимаем, что Сикорский, как ответственный политик (значок фейспалама – где Сикорский, а где ответственная политика?) собирался написать другое – "БПЛА не достигли объектов, которые польские военные считают их целями", или как-то так. Но это слишком длинно и недостаточно драматично же, потому написал, что написал.В результате совершенно случайно написал правду – БПЛА действительно не достигли целей. Так можно написать, если знаешь, на какие цели БПЛА были направлены. А Сикорский почти наверняка знал, поскольку речь идёт о совместной медийной провокации спецслужб Украины и Польши, в которой МИД Польши было одним из главных игроков – оно ведь должно было закатить истерику и выбить поставки техники и, по возможности, отдельное финансирование польской ПВО…Найти же и наскоро перемотать скотчем "герберы", как я уже написал, не так сложно. Вероятность же того, что они залетели с территории России невелика – дальности не хватает (интересно, что тему возможности их запуска с территории Белоруссии отрабатывали как-то неуверенно – видимо сочли достаточным, что они прошли через её воздушное пространство).Второй серьёзный момент касается заявления Сикорского о создании над территорией Украины бесполётной зоны (которую давно и тщетно требует Зеленский).С одной стороны, это следствие некритического восприятия "успехов" польской ПВО – сами придумали, сами обрадовались. Скажем так – хреновая основа для военного планирования, даже если этим планированием занимаются не военные, а министр иностранных дел (тем более – такой как Радик Сикорский).С другой стороны, это решительный шаг к эскалации конфликта, потому что на следующем этапе целями "гераней" (а не "гербер") станут позиции польской ПВО и военные аэродромы.Впрочем, как показывает наш опыт, можно обойтись блокадой гражданских аэропортов – тут и попадать никуда не надо, достаточно регулярных пролётов невооружённых БПЛА, чтобы бесполётная зона возникла уже в Польше…Хотя… Это ведь и цель деятельности Сикорского – эскалация и объяснение полякам того факта, что мечтать о мире им не стоит, усилиями сикорских война в Польшу уже пришла.О роли Польши в разворачивающихся событиях можно прочитать с статье Ростислава Ищенко "1939 год наоборот"
Ценные признания юмориста Сикорского

14:01 16.09.2025 (обновлено: 14:08 16.09.2025)
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД Польши Радослав Сикорский вообще мастер парадоксальных суждений – готовый участник "Квартала 95". Вот и после провокации с беспилотниками он выдал просто феерический тест: "беспилотники не достигли целей, ущерб минимален, жертв нет. Если бы такое произошло в Украине, это было бы 100% успехом". Глупости, конечно, но глупости интересные
Цель появления заявления понятная – рейд неизвестных беспилотников на территорию Польши, а тем более – последовавшие за ним странные телодвижения служб гражданской обороны, вызвали в стране самую настоящую панику.
Для понимания глубины глубин – пример из жизни. Через несколько дней после диверсии (по мере развертывания медийной паники) автору статьи написала знакомая, которая с 2022 года живёт в Польше и спросила совета, стоит ли ей переехать куда подальше – она просто живёт недалеко от электростанции и ей страшно. Замечу, что это не просто беженец, а человек прилично социализированный в Польше – владеющий языком, имеющий постоянную работу и претендующий на гражданство… Ей сняться с места и сбежать куда подальше не так просто.
Трудно сказать, успокоило ли как-то общественное мнение в Польше заявление Сикорского или нет, но оно точно вызвало нездоровое возбуждение на Украине. В комментариях украинских СМИ звучит вежливое недоумение (всё же второго такого ценного для Украины идиота поди поищи), в комментариях народ отрывается по полной с применением всего богатого арсенала русской (ну не украинской же…) обсценной лексики.
И, в общем-то, украинцев можно понять, – 13 БПЛА в последнее время это наряд, выделяемый российскими войсками для удара по одной-двум целям на Украине. В масштабах страны налёты уже подбираются к тысяче БПЛА разом. На этом фоне похвальба Сикорского выглядит немного странно.
Хотя, с другой стороны, если бы в какой-то день на Украину был бы налёт из 13 БПЛА, ни один из которых не попал бы ни в какую цель, это действительно можно было бы счесть 100% успехом, как и сказал Радик… Правда – непонятно чьим.
Опять же, отсутствие жертв и разрушений – действительно успех. Потому что на Украине немалая часть разрушений (особенно – в городах) – следствие работы ПВО и РЭБ. Первая увлечённо лупит по домам (потом попадания зенитных ракет выдают за попадания "калибров" и "искандеров" – удивительно, что не "сарматов"), вторая сбивает с направления БПЛА, которые попадают в дома же.
В Польше ничего такого не было, но тут, конечно, Сикорский выдаёт нужду за добродетель.
Во-первых, использованные БПЛА не имели боевых частей: это "герберы", которые используются как мишени – чтобы украинская ПВО не затосковала.
Их вообще по Украине много валяется в относительно целом виде, потому что, если их не сбивают, они летят куда глаза глядят и падают по мере выработки топлива. Кстати, ущерба при этом почти не наносят, поскольку лёгкие и непрочные. Ну может окно разбить при прямом попадании, и то, если на ходу, а не по инерции.
Правда, фото БПЛА на совершенно целой шиферной крыше крольчатника в Польше это всё же перебор – в основном потому, что для того, чтобы на неё сесть, ему потребовались бы лететь хвостом вперёд. Скорее всего, аппарат на крышу просто аккуратно положили – специально для фотофиксации, ибо БПЛА, валяющийся в поле среди васильков и лютиков, выглядит не так драматично.
Во-вторых, польская сторона, как можно понять, не использовала или почти не использовала РЭБ и наземные ЗРК. Опасность для населения и построек представляют именно последние, поскольку падающий с высоты разгонный блок зенитной ракеты (да даже просто пуля) может внизу наделать дел. Истребители же, хоть и дорогие, но почти безопасные, поскольку гоняются за БПЛА далеко за пределами населённых пунктов.
Но это всё чисто похихикать, а есть в речениях Сикорского два момента, которые действительно серьёзные.
Первый касается оговорки относительно того, что БПЛА не достигли цели.
Нет, мы понимаем, что Сикорский, как ответственный политик (значок фейспалама – где Сикорский, а где ответственная политика?) собирался написать другое – "БПЛА не достигли объектов, которые польские военные считают их целями", или как-то так. Но это слишком длинно и недостаточно драматично же, потому написал, что написал.
В результате совершенно случайно написал правду – БПЛА действительно не достигли целей. Так можно написать, если знаешь, на какие цели БПЛА были направлены. А Сикорский почти наверняка знал, поскольку речь идёт о совместной медийной провокации спецслужб Украины и Польши, в которой МИД Польши было одним из главных игроков – оно ведь должно было закатить истерику и выбить поставки техники и, по возможности, отдельное финансирование польской ПВО…
Найти же и наскоро перемотать скотчем "герберы", как я уже написал, не так сложно. Вероятность же того, что они залетели с территории России невелика – дальности не хватает (интересно, что тему возможности их запуска с территории Белоруссии отрабатывали как-то неуверенно – видимо сочли достаточным, что они прошли через её воздушное пространство).
Второй серьёзный момент касается заявления Сикорского о создании над территорией Украины бесполётной зоны (которую давно и тщетно требует Зеленский).
С одной стороны, это следствие некритического восприятия "успехов" польской ПВО – сами придумали, сами обрадовались. Скажем так – хреновая основа для военного планирования, даже если этим планированием занимаются не военные, а министр иностранных дел (тем более – такой как Радик Сикорский).
С другой стороны, это решительный шаг к эскалации конфликта, потому что на следующем этапе целями "гераней" (а не "гербер") станут позиции польской ПВО и военные аэродромы.
Впрочем, как показывает наш опыт, можно обойтись блокадой гражданских аэропортов – тут и попадать никуда не надо, достаточно регулярных пролётов невооружённых БПЛА, чтобы бесполётная зона возникла уже в Польше…
Хотя… Это ведь и цель деятельности Сикорского – эскалация и объяснение полякам того факта, что мечтать о мире им не стоит, усилиями сикорских война в Польшу уже пришла.
О роли Польши в разворачивающихся событиях можно прочитать с статье Ростислава Ищенко "1939 год наоборот"
