https://ukraina.ru/20250915/1939-god-naoborot-1068689255.html

1939 год наоборот

1939 год наоборот - 15.09.2025 Украина.ру

1939 год наоборот

Выступая на заседании палаты общин британского парламента 31 марта 1939 года, премьер-министр Его Величества консерватор Артур Невилл Чемберлен заявил о безоговорочной поддержке Польши.

2025-09-15T13:51

2025-09-15T13:51

2025-09-15T13:51

весь ищенко

кароль навроцкий

россия

польша

варшава

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

ес

rafale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_c50d71282ca95bc7982584fcc7e4510a.jpg

Цитирую: "Как палате известно, в настоящее время проводятся некоторые консультации с другими правительствами. Для того, чтобы сделать совершенно ясной позицию правительства Его Величества на то время, пока эти консультации ещё не закончились, я должен теперь информировать палату о том, что в течение этого периода в случае любой акции, которая явно будет угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах. Оно дало польскому правительству заверение в этом".После заседания либерал Дэвид Ллойд Джордж, возглавлявший правительство королевства в 1916-1922 годах, сказал Чемберлену: "Я считаю Ваше заявление совершенно безответственной игрой, которая может закончиться очень плохо". Действительно, впервые в британской истории решение о вступление Лондона в войну должно было принять иностранное (более того, польское) правительство. Я подчеркнул тот факт, что решение о вовлечении Великобритании в военный конфликт должно было принять не просто иностранное правительство, но правительство Второй Речи Посполитой потому, что именно это правительство зарекомендовало себя как предельно авантюрное и безответственное, пытавшееся в погоне за территориальными приобретениями маневрировать между Британией, Францией и Германией, обманывая всех и постоянно перебегая из одного лагеря в другой.Амбициозная Польша, после 1920 года считавшая себя лидером Центральной и Восточной Европы, претендовавшая на статус великой державы, а заодно на земли Германской Силезии, Померании и Восточной Пруссии (у тогдашней Польши территориальные претензии были вообще ко всем соседям), получив британские гарантии, как и предполагал Ллойд Джордж, потеряла всякую осторожность и поверила в то, что если военный конфликт с Германией начнётся, то Варшава, при поддержке Лондона и Парижа, одержит быструю и лёгкую победу, заодно прирастёт территориями, которые не удалось присоединить по итогам Первой мировой войны.Конечно, Польшу нельзя обвинить в том, что она провоцировала конфликт с Германией, но польские дипломаты заняли абсолютно непримиримую позицию, срывая любые компромиссы, предлагаемые их же союзниками, а заодно блокируя привлечение к коалиции СССР, который единственный мог в это время гарантировать своевременную военную помощь Варшаве. Результатом стали катастрофа Польши в 1939 году, Франции и Британии в 1940 году, крайне неудачное для СССР начало Великой Отечественной войны в 1941 году. Внушённая гарантиями Чемберлена польская самоуверенность была не единственным, но одним из важных факторов, определивших как сам факт начала Второй мировой войны, так и её продолжительность. При минимальной адекватности политики польского правительства, Германия либо не рискнула бы начать войну в принципе, либо была бы разгромлена ещё в 1939 году.Сейчас многие считают, что Польша сделала выводы из своих прошлых политических ошибок, неоднократно приводивших её к военно-политическим катастрофам и даже к утрате государственности. На первый взгляд это так и есть, варшавские власти постоянно подчёркивают, что не собираются отправлять свою армию на Украину и воевать там с Россией.Но как дважды не входят в одну и ту же реку, так и политика никогда не повторяется буквально. Чтобы не попасть в просак, необходимо менять базовые принципы внешней политики, а не её внешние формы. Между тем, Варшава, ограничиваясь в отношении Киева словесным поощрениям к продолжению войны "до последнего украинца", для себя пытается получить материальные гарантии безопасности. Гарантировать безопасность Польши конечно же должны союзники по НАТО, а защищаться она собирается, разумеется, от России. С этой целью Польша, устроившая истерику по поводу мутной истории с якобы атаковавшими её российскими БПЛА, не только подтянула к белорусской границе дополнительно к уже развёрнутым там силам сорок тысяч военных, но и приняла на своей территории дополнительные силы НАТО, включая французские истребители Rafale В (переоборудованные в носители ядерного оружия). Причём президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ, разрешающий силам НАТО оставаться в Польше бессрочно.Ни для кого не секрет, что Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Финляндия и ряд других стран НАТО, не желая сами вступать в военный конфликт с Россией, были бы не против спровоцировать военное столкновение Москвы с одним или несколькими восточноевропейскими членами НАТО. И давно бы спровоцировали, но Венгрия изначально не хочет портить отношения с Россией, благодаря торговле с которой до сих пор существует венгерская экономика, Румыния традиционно осторожничает и не собирается встревать в любые конфликты до тех пор, пока окончательно не определён победитель, которого Бухарест и намерен поддержать, наконец Польша с Прибалтикой, ранее рвавшиеся на войну с Россией, узрев судьбу брошенной Западом Украины, заявляют, что готовы выступить только вместе с США.Но ведь для начала войны совсем не обязательно посылать польскую армию через границу. Достаточно, чтобы польская территория стала базой для агрессии. В принципе, Польша уже не может считаться нейтральным государством, так как помогает Украине оружием, деньгами, наёмниками, оказывает политическую и дипломатическую поддержку, а созданный в Жешуве хаб по доставке ВСУ всего необходимого и вовсе является законной целью для удара. Но Россия не хочет обострения и не будет искать повод для удара по Польше.Зато размещённые на польской территории, но не подчинённые польскому командованию силы НАТО могут в любой момент организовать крупную военную провокацию. Например, что может помешать французским самолётам (напомню, являющимися носителями ядерного оружия) нанести удар по территории Белоруссии, мотивируя его какой-нибудь очередной "атакой" мифических БПЛА? При этом под удар могут попасть и российские силы, размещённые в Белоруссии. Да и сухопутные силы НАТО всегда могут спровоцировать какую-нибудь перестрелку.Им главное добиться ответного удара по польским войскам и/или территории, после чего они могут благополучно исчезнуть с польской территории так же быстро, как появились, оставив Варшаву один на один с Москвой (оружие, конечно, продавать будут, но воевать за Польшу вряд ли, разве что из далека и понарошку). Кароль Навроцкий может разрешить силам НАТО бессрочно присутствовать на польской территории, но не может их обязать остаться в Польше и воевать за Польшу в случае полномасштабного военного кризиса.В результате может получиться 1939 год наоборот. Тогда позиция Польши сделала неизбежным вступление в войну Великобритании и Франции. Теперь Великобритания и Франция могут спровоцировать военный конфликт на польской территории, а когда он разгорится быстро увести свои контингенты домой, мотивируя это стремлением к миру. Ведь Лондон и Париж, не скрывая, стремятся к тому, чтобы Варшава (желательно и прибалты) воевала с Россией, а они могли бы помогать Польше и выражать озабоченность, а также давить на Трампа: обвиняя его в том, что его политика привела к перенесению боевых действий на территории стран НАТО и ЕС.Никто, никогда, никуда не посылает войска отстаивать чужие интересы, только собственные. В данном же случае "защитники" и вовсе не подчиняются национальному командованию, а "защищают" кого хотят, от кого хотят, когда хотят и как хотят. С такой "защитой" Варшава рискует в одно прекрасное утро проснуться одна посреди войны.О других аспектах современной военной и прочей конфронтации в мире - в статье Ростислава Ищенко Разрушители и Зеленский

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

польша

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

весь ищенко, кароль навроцкий, россия, польша, варшава, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, ес, rafale, владимир зеленский