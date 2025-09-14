Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает - 14.09.2025 Украина.ру
Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает
Несмотря на признаки физического и морального истощения, подразделения ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление на всех участках фронта, отступая только после ожесточенных боев. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699186_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_082ad3b7246cd90cb6092f93a5b814f0.jpg
Эксперт отметил, что по косвенным признакам должно было наступить истощение противника, однако фронт "пока кусками еще не обваливается"."Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем", — констатировал он. Живов привел в пример продолжительные бои за Купянск и относительно медленное продвижение российских войск."Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что достижение результатов дается с огромным трудом, как это было в Часов Яре. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от западной помощи Украине."Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине", — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает

08:15 14.09.2025
 
Несмотря на признаки физического и морального истощения, подразделения ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление на всех участках фронта, отступая только после ожесточенных боев. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Эксперт отметил, что по косвенным признакам должно было наступить истощение противника, однако фронт "пока кусками еще не обваливается".
"Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем", — констатировал он. Живов привел в пример продолжительные бои за Купянск и относительно медленное продвижение российских войск.
"Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров", — пояснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что достижение результатов дается с огромным трудом, как это было в Часов Яре. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от западной помощи Украине.
"Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине", — резюмировал Живов.
12 сентября, 09:37
Паника и мародерство: Марочко рассказал, как ВСУ "готовятся" к отступлению из Красного ЛиманаУкраинские силовики, готовясь к отступлению, массово занимаются мародерством в оккупированном Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 сентября заявил военный эксперт Андрей Марочко
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
