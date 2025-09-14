https://ukraina.ru/20250914/zhivov-vsu-sokhranyayut-upornoe-soprotivlenie-no-ikh-moralnoe-istoschenie-narastaet-1068567822.html
Несмотря на признаки физического и морального истощения, подразделения ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление на всех участках фронта, отступая только после ожесточенных боев. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Эксперт отметил, что по косвенным признакам должно было наступить истощение противника, однако фронт "пока кусками еще не обваливается"."Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем", — констатировал он. Живов привел в пример продолжительные бои за Купянск и относительно медленное продвижение российских войск."Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что достижение результатов дается с огромным трудом, как это было в Часов Яре. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от западной помощи Украине."Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине", — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Новости, Купянск, Изюм, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Живов, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ
Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает
Эксперт отметил, что по косвенным признакам должно было наступить истощение противника, однако фронт "пока кусками еще не обваливается".
"Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем", — констатировал он. Живов привел в пример продолжительные бои за Купянск и относительно медленное продвижение российских войск.
"Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров", — пояснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что достижение результатов дается с огромным трудом, как это было в Часов Яре. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от западной помощи Украине.
"Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине", — резюмировал Живов.