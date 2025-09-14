https://ukraina.ru/20250914/zhivov-vsu-sokhranyayut-upornoe-soprotivlenie-no-ikh-moralnoe-istoschenie-narastaet-1068567822.html

Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает

Живов: ВСУ сохраняют упорное сопротивление, но их моральное истощение нарастает

Несмотря на признаки физического и морального истощения, подразделения ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление на всех участках фронта, отступая только после ожесточенных боев. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

Эксперт отметил, что по косвенным признакам должно было наступить истощение противника, однако фронт "пока кусками еще не обваливается"."Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем", — констатировал он. Живов привел в пример продолжительные бои за Купянск и относительно медленное продвижение российских войск."Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что достижение результатов дается с огромным трудом, как это было в Часов Яре. Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от западной помощи Украине."Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине", — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

