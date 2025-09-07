https://ukraina.ru/20250907/aleksey-zhivov-rossiya-pereosmyslila-strategiyu-primeneniya-dronov-i-skoro-kardinalno-izmenit-oblik-1068221399.html

Алексей Живов: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны

По применению БПЛА "Герань" парни вышли на мировой уровень. В области разведывательных БПЛА чуть похуже ситуацию, еще чуть хуже ситуация в области FPV. Но в целом весь сегмент при Белоусове начал очень динамично двигаться вперед. И по ассортименту дронов, которые стали поступать в войска, и по качеству, и по тактике и стратегии применения.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.- Алексей, начнем с актуальной темы. Как сказалась на боевой работе в зоне СВО пессимизация мессенджера Telegram?- Все коммуникации проходили по каналам Telegram и ему подобных мессенджеров. Это созвоны, видеоконференции, трансляции. Сотовая связи не везде и не всегда хорошо ловит, и качество ее не всегда высокое. То есть нельзя организовать видеоконференцию, адекватную пересылку картинок и сообщений.Сейчас созваниваться стало практически невозможно, особенно вблизи ЛБС. Нельзя провести совещание, если у вас нет специально выделенных каналов в защищенных мессенджерах. Все это сильно ударило по коммуникациям.- Новый мессенджер MAX сможет заменить Telegram?- MAX невозможно установить, не пользуясь российским интернетом. В зоне СВО мы используем не только российский интернет, потому что Россия пока еще не запустила свою спутниковую группировку. Поставить MAX на чужом интернете невозможно, потому что стоит региональный блок. Я попытался установить его на один из своих телефонов, но даже после того, как я выехал из зоны СВО, телефон продолжает сообщать, что я не могу это сделать в силу региональных ограничений.Добавлю, что Telegram это рыночный продукт, который создавался многие годы. От абсолютно сырой, никому не интересной платформы до глобального коммуникатора. С 2017 года он развивается. Массовость он набрал только в последние годы и за это время сильно вырос по уровню защищенности. Там можно проводить бесплатные видеоконференции, что немаловажно в том числе для СВО.Если бы MAX постепенно развивался как глобальный продукт, было бы хорошо. Но его только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом его всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи. Попытки завоевать рынок, вредить жизни людей, ведению бизнеса, - некорректно по отношению к людям, тем более во время боевых действий.Лично для меня это очень сильный стрессовый фактор, поскольку моя работа тесно связана с коммуникацией с людьми. Я вынужден искать какие-то альтернативы, использовать безумно дорогие платные сервисы.Обмен информацией на фронте прямо связан с военными результатами. Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?- Поговорим о ситуации на фронте. Как масштабируется опыт успешного применения беспилотных систем в Вооруженных Силах России?- Во-первых, у нас выросло количество опытных офицеров и бойцов, связанных с беспилотными системами. Во-вторых, произошел качественный скачок в области различных типов беспилотников.По применению БПЛА "Герань" парни вышли на мировой уровень. В области разведывательных БПЛА чуть похуже ситуацию, еще чуть хуже ситуация в области FPV. Но в целом весь сегмент при Белоусове начал очень динамично двигаться вперед. И по ассортименту дронов, которые стали поступать в войска, и по качеству, и по тактике и стратегии применения. Появились проекты ЦСН "Барс-Сармат", "Рубикон", работает "Анвар". Они демонстрируют шикарные результаты за счет интеллектуального переосмысления стратегии применения дронов.Все впечатлены этой стратегией. Можно сказать, что в 2025 году произошел качественный скачок по всем сегментам. Где уже совсем круто, где-то еще надо доработать, но изменения ощутимы.- Кстати, глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская восхищается российским "Рубиконом". А в украинских беспилотных силах, по ее словам, до сих пор царит махновщина.- Не знаю, какая там у них махновщина, но бывает, когда сбиваешь три гексакоптера, стоимостью 3,5 млн рублей, и еще столько же тут же прилетает. Они специально перехваливают нас и недохваливают себя. Сейчас существует паритет по господству в воздухе между нами и противником. Они тоже эффективно все применяют. А когда враг тебя хвалит, значит, что происходит не так (смеется)."Рубикон" — это масштабный проект с неограниченной ресурсной базой, качественным подбором личного состава, который дает результат. На своем направлении я не сталкивался с работой "Рубикона", но молва о нем ходит.- Освобождение Часов Яра стало возможным благодаря улучшению работы наших беспилотных систем или сработал комплекс причин?- Это большой комплекс причин, но и работа беспилотных систем тоже сыграла свою роль. 71-я гвардейская дивизия (бывшая 200-я бригада) предприняла ряд решительных шагов и добилась хороших результатов. Бригада "Эспаньола" тоже хорошо отработала по беспилотным системам, первой в Добровольческом корпусе освоив БПЛА КВН ("Князь Вандал Новгородский") на оптоволокне, первой стала наносить этими дронами точные поражения противнику на Часовярском направлении.- Как обстоят дела с противодействием дронам противника? Некоторое время назад были показаны кадры успешной работы лазерной установки. Возможно ли масштабное применение такого оружия?- Это не фантастика, но еще пока не система. Это опытная военная эксплуатация, проба пера. Для создания рабочих инструментов, которые будут массово применяться, еще потребуется время. Думаю, еще год-полтора до того, как лазерные системы займут свое полноценное место. Но когда мы разовьемся в этой области, мало никому не покажется.Дроны сильно изменили облик войны за несколько лет, лазеры будут следующей ступенью эволюции и так же кардинально станут менять ход боевых действий. Ведь лазером можно и танк прожечь.- В начале СВО считалось, что артиллерия по-прежнему господствует на поле боя. Как вы оцениваете работу артиллерийских систем на текущем этапе, смогли ли дроны в какой-то мере их заместить, например, по причине износа стволов?- Артиллерия теперь уже не оказывает решающего влияния на ход войны, но по-прежнему играет важную роль. Но на одних дронах защищаться и наступать довольно трудно. Если дроны применяются в комплексе с артиллерийскими системами, задача упрощается. Высокоточные артсистемы, способные стрелять на 50 километров и попадать в яблочко, это важный элемент войны. Будь у нас побольше высокоточных дальнобойных артиллерийских систем, мы бы двигались гораздо быстрее.Дрон еще должен долететь, преодолеть РЭБ, не быть сбитым системами малой ПВО. А как защититься от артиллерии? Сетки от 155-мм снаряда не спасут. Когда целеуказания получены, снаряд прилетает через минуту в блиндаж или место построения. Так что дроны дополняют артиллерию, но точно не заменяют.- На днях поступила информация о том, что российские штурмовые группы дошли до центра Покровска. Насколько близко освобождение города?- Я бы не торопился подводить результаты штурмовой работы заранее. Как только будет освобожден Покровск, противнику будет оборонять оставшуюся под его контролем часть Донбасса гораздо труднее, потому что мы выйдем на ряд ключевых магистралей и сможем перерезать снабжение этой группировки ВСУ. Недалеко будет и Павлоград, где они пытаются делать ракеты. После взятия Покровска и его города-спутника Мирнограда можно будет сказать, что началась заключительная стадия освобождения Донбасса.- Как вы оцениваете боеспособность подразделений ВСУ на передовой?- Они по-прежнему серьезно упираются. И это удивительно, так как по всем косвенным признакам должно наступить истощение, если на материальное, так как помощь им оказывается, то физическое и моральное точно.Но пока кусками фронт еще не обваливается. Они везде держат успешную оборону, а если отступают, то с боем. Сколько длились бои за Купянск, но зайти в него смогли только сейчас. А от Купянска до Изюма еще далеко. В Сумской области за месяц заняли 300 квадратных километров. Вроде бы неплохой результат, но противник добился большего, когда заходил на нашу территорию в Курской области, заняв тысячу квадратных километров. С огромным трудом добились результатов в Часов Яре. Боевая работа продолжается, и многое зависит от того, как западные союзники будут помогать Украине.

