https://ukraina.ru/20250911/politicheskikh-ubiystv-budet-bolshe-lizan-o-dvukh-amerikakh-i-likvidatsii-soratnika-trampa-1068541915.html

Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа

Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа - 11.09.2025 Украина.ру

Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал удары ВКС России по энергетической инфраструктуре... Украина.ру, 11.09.2025

2025-09-11T22:57

2025-09-11T22:57

2025-09-11T22:57

россия

польша

сша

иван лизан

дональд трамп

вкс

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068541795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77d064ac05f2752fda5d1c29e067a54e.jpg

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал удары ВКС России по энергетической инфраструктуре Украины, а также проанализировал инцидент с дронами на территории Польши и резонансное убийство Чарли Кирка в США: 00:31 - Удары ВКС РФ по украинской инфраструктуре; 08:09 - Сможет ли ЕС отказаться от российских энергоресурсов? 12:49 - Дроны на территории Польши; 18:20 - Убийство Чарли Кирка в США. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

польша

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, польша, сша, иван лизан, дональд трамп, вкс, украина.ру, ес, видео