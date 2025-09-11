Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа - 11.09.2025 Украина.ру
Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа
Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа
2025-09-11T22:57
2025-09-11T22:57
россия
польша
сша
иван лизан
дональд трамп
вкс
украина.ру
ес
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал удары ВКС России по энергетической инфраструктуре Украины, а также проанализировал инцидент с дронами на территории Польши и резонансное убийство Чарли Кирка в США: 00:31 - Удары ВКС РФ по украинской инфраструктуре; 08:09 - Сможет ли ЕС отказаться от российских энергоресурсов? 12:49 - Дроны на территории Польши; 18:20 - Убийство Чарли Кирка в США. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
Политических убийств будет больше! Лизан о двух Америках и ликвидации соратника Трампа

22:57 11.09.2025
 
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал удары ВКС России по энергетической инфраструктуре Украины, а также проанализировал инцидент с дронами на территории Польши и резонансное убийство Чарли Кирка в США:
00:31 - Удары ВКС РФ по украинской инфраструктуре;
08:09 - Сможет ли ЕС отказаться от российских энергоресурсов?
12:49 - Дроны на территории Польши;
18:20 - Убийство Чарли Кирка в США.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
