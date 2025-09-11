https://ukraina.ru/20250911/luchshe-v-peklo-chem-na-ukrainu-isterichnaya-mobilizatsiya-i-beglyy-kuleba-skandaly-nedeli-1068508094.html

Лучше в "пэкло", чем на Украину, истеричная мобилизация и беглый Кулеба. Скандалы недели

Российская армия спасает народ от мобилизации/Харьков, Одесса, Запорожье: будьте осторожны!/"Тут просто пэкло"/Фейк от "премьерки" "Юли-2"/Тимати, Зверев и Джигурда — враги Украины и другие скандалы недели

О чём говорят на Украине, что обсуждают в соцсетях, в политике, в СМИ, о чём снимают видео блогеры и обычные украинцы?Конечно, больше всего обсуждается ужасная варварская мобилизация, которая продолжается и будет увеличиваться дальше: нужно кого-то бросать на линию фронта.Также у Украины появились новые враги: это рэпер Тимати и стилист Зверев. Эпатажный рокер Джигурда — уже давно „враг“. Чем же заслужили они это почётное звание?И кто ещё не находится во „врагах“ на Украине?Все страны — соседи этого государства — враги, собственное население, собственные депутаты, чиновники — враги. А теперь уже рэперы и стилисты?Но обо всём по порядку.Большой резонанс вызывают видео из прифронтовых территорий. Люди не хотят уезжать „на Украину“, и все понимают, почему.„Тут просто пэкло“Видео из города Константиновка. Это бывшая „столица стекольной промышленности Советской Украины“.Город входит в Славянско-Краматорскую агломерацию, находится близко к Часову Яру и Покровску. Это север Донецкой области, рядом давно идут бои.Говорит украинский волонтёр: родственники „разрывали звонками телефон“, просили эвакуировать своих.Но здесь поставлен антирекорд! Три отказа за день.Люди не хотят эвакуироваться.— Тут просто „пэкло“.И они всё равно не хотят уезжать.Чего же они боятся? — спрашивает сам себя волонтёр.Да Украины вашей и боятся.Это люди, которые хотят говорить на русском языке.Множество видео есть, как бабушки отказываются уезжать: не хотим на вашу Украину, там нам не дадут говорить по-русски.Никакие уговоры волонтёров, которые отбрехиваются: да это не так, давайте эвакуироваться — не действуют.И это, конечно, те, кто боится мобилизации. Как уже было в городе Сумы, где массово мужчины отказались уезжать. Лучше в подвалах пересидеть, чем попасть в украинскую армию.И кто скажет, что они не правы?Мобилизация! Харьков, Одесса и ЗапорожьеЭкстренная мобилизация объявлена на Украине! Приготовиться Харькову, Днепропетровску, Донецкой области, Одессе и Запорожью.По данным российских хакеров, Украина сейчас экстренно мобилизует сто двадцать две тысячи человек.Поставлены планы: Днепропетровской области — двадцать две тысячи человек, Одесской области — восемнадцать тысяч, Харьковской — пятнадцать тысяч семьсот.Территория ДНР, которая пока что „под Киевом“, должна найти одиннадцать тысяч, и столько же — подконтрольная пока что Киеву часть Запорожской области.Есть планы и по другим областям, но вот на этих территориях мобилизация будет идти наиболее жёстко, и понятно, почему: это русскоязычные области, там чуждое „свидомитам“ население.Кстати, информация об усилении мобилизации была получена хакерами через внедрение вируса в телефон украинского офицера. Переписка с ним велась от имени несуществующей „семнадцатилетней девушки“.Это интересный ход. Но надо помнить, что такие же уловки используют украинские работники ТЦК: вызывают мужчин якобы на свидание, ищут их через соцсети, а потом на месте свидания — ждёт автобус ТЦК и пятеро здоровых лбов вместо „любвеобильной харьковчанки, которая мечтает об „отношениях“.Всем, кого могут „отмобилизовать“ на Востоке и Юге Украины, надо быть сейчас особенно бдительными.Россияне спасают украинцев от бусификацииА вот что будет всенародно поддержано, так это помощь российских военных в борьбе украинцев против ТЦК.Уже стало чрезвычайно популярным в сетях видео спасения мужчины от бусификации.В посёлке недалеко от Херсона российский дроновод заметил погоню украинских людоедов из ТЦК за мужчиной, которого пытались мобилизовать. И направил дрон на работников ТЦК.Это вызвало всенародное одобрение на Украине. Люди буквально аплодируют!Вот видео с говорящим заголовком: „Российский дрон спас украинца от бусификации“.Что говорит его автор, один из украинских беженцев:— Все видели, как российский дрон ударил по ТЦК. У меня вопрос: так кто кого и от кого защищает? И кто кому тогда враг? Враги — это реально ТЦК, Зеленский и вся эта „гоп-компания“. Россияне спасают, помогают обычным людям.Фейк от „Юли-2“ и просьбы „ударить по Банковой“И кстати, видео „премьерка Свириденко в здании Кабмина“, куда попала, видимо, ракета украинского ПВО, тоже вызвало позитивные реакции.Хотя само фото „разрушений внутри Кабмина“ — крайне подозрительно выглядит. Разрушения на снимке внутри не соответствуют тому, что снаружи. А на самом фото в проёме окна можно разглядеть кусочек моря и травы. Причём на уровне первого этажа.Расследование украинских блогеров гласит: Свириденко взяла фото с „зэтного“ телеграм-канала (то есть российского или пророссийского) и „вставила туда свою тушку“.Но это не так уж важно. Фото „премьерки“ на фоне разрушений вызвало совершенно другие эмоции. Не те, на которые Свириденко рассчитывала.Народ просит армию России: „Да ударьте вы уже по Банковой, жахните уже по Грушевского“. На Банковой находится, как известно, Офис президента, на Грушевского заседает Верховная Рада.Вот так. Никакого понимания, никакого сочувствия ни Раде, ни Офису президента, ни Кабмину, ни „Юле-2“ (так зовут в народе Свириденко, Юля-1 — это, конечно, Юлия Тимошенко).„Враги“ — весь народВо „враги“ на Украине записан уже, кажется, весь украинский народ.Новые видео, поражающие даже уже привычного к ужасам украинского зрителя: будни в „учебке“, будни мобилизации.В Чернигове мобилизованные в учебном центре просто ползают по земле в шортах. Как их захватили, как „бусифицировали“, в таком же виде их заставили лечь на какую-то лесную тропу и ползти.Под весёлую музыку, выстрелы (к счастью, в воздух) и крики „повзэм, б...“Офицеры из ТЦК смеются, им очень весело: заставили ползать мужиков в сорок и пятьдесят лет.Пишут, что это „психологический нулевой день“, чтобы новым мобилизованным жизнь мёдом не казалась.А в армии, по рассказам сбежавших, будет ещё хуже. Там мобилизованные попадают уже в беспросветное рабство.Ещё видео: в Луцке военкомы „мобилизуют“ пациентов прямо в больнице. Несмотря на протесты медицинского персонала. Кстати, эти женщины, врачи и медсёстры, сильно рискуют.В Виннице три женщины пытались остановить мобилизацию мужчин. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.Видео задержания женщин с гордостью выложили сами сотрудники СБУ. Они нашли настоящих врагов Украины!Эти женщины просто пытались оттащить сотрудников ТЦК от мужчин. Никто из них в принципе не мог нанести не то что увечья, а даже лёгкой царапины откормленным кабанам из ТЦК.За что же пять лет?Кстати, вся схема работы ТЦК — незаконная, так как „в розыске“ на Украине можно быть только по уголовному делу и по решению суда. А не из-за того, что „не обновил данные в военкомате“.Странная история с КулебойНеудивительно, что „новых врагов“ Украина в лице Зеленского и его „гоп-компании“ ищет и находит буквально везде.Кроме собственных граждан, это и собственные же депутаты и даже высокопоставленные чиновники.Совсем недавно Дмитрий Кулеба, будучи ещё главой МИД, давал интервью, не вынимая сигары изо рта. Приглашал журналистку домой и щеголял перед нею в носках. Нестандартный ход! „Украинская дипломатическая школа“.А больше всего он прославился словами о том, что, если Запад не даст необходимого оружия, то украинцы „будут воевать лопатами“.И вот — внезапный поворот сюжета. Кулеба в Польше, и дал интервью итальянской газете „Коррьере делла Сера“: никогда не думал, говорит он, что „буду бежать как вор в ночи“ из Украины.На Украине был принят закон, по которому теперь запрещён выезд дипломатам в ранге чрезвычайного и полномочного посла. И Кулеба „рванул“. Успел выехать за несколько часов до вступления закона в силу.Причина? Кулеба якобы „может сказать то, что не понравится правительству“.Следом выступила пресс-служба бывшего главы МИД и сообщила, что всё не так, Кулеба отправился на конференцию в Сеул, никуда не сбегал, а в итальянской газете всё неправильно поняли.Кулеба якобы вернётся на Украину двадцатого сентября.Ну вот и посмотрим, вернётся или нет. Или станет очередным „врагом Украины“?Тимати и ЗверевА рэпер Тимати объявлен в розыск СБУ. Он давно находится на украинском (на самом деле американском) сайте „Миротворец“ „за нарушение территориальной целостности Украины“, то есть за посещение Крыма.И „Бэд Комедиан“ тоже там! Настоящая фамилия популярного блогера — Баженов.И режиссёр Жора Крыжовников, который снял „Слово пацана“.И певец Джигурда, и стилист Зверев!Их-то за что?Они либо посещали Крым, либо „распространяли нарративы кремлёвской пропаганды“.Зверев же — за „публичную поддержку ВС РФ“.Видимо, услышали рассказ Зверева о том, что его племянник воевал под Донецком и, к сожалению, погиб. А решил пойти на фронт, чтобы „бороться с мировым злом“.„Мировое зло“ сразу приняло решение: враг.Сергей Зверев ответил, что считает для себя честью быть включённым в список, „который возглавляет наш президент, а также элита патриотов“.А списки „врагов“ на Украине всё шире и всё больше.Они уже как-то совсем нереально расширяются.Недавно там оказался режиссёр Вуди Аллен (его вина: выступил по видеосвязи на Московском кинофестивале).Там уже давно находятся дирижёр Валерий Гергиев, руководитель Мариинского и Большого театров.Знаменитый дирижёр и скрипач Владимир Спиваков.И много других выдающихся людей из разных стран.До недавнего времени там находилась Тулси Габбард, директор Национальной разведки США.Но после вступления в должность Тулси Габбард оттуда исчезла. Это действительно было бы уж совершенно несуразно.Впрочем, „несуразно“ — это как раз в духе и стиле современной Украины.„Списки врагов“ — любимое занятие политических украинцев. Там и начинали со списков „подлежащих люстрации“, „неблагонадёжных“, „неправильных“ политиков и журналистов.Потом „врагами“ были объявлены целые области внутри Украины. Теперь туда входит, наверное, большая часть населения страны и миллионы тех, кто её покинул в „неправильном“ направлении.А дальше работа по поиску „врагов“ распространилась на весь мир. Скоро там будет, наверное, половина человечества.Но „кастрюлеголовые“ не унимаются.Читайте также: Истерика "жаб на дне колодца": "диктаторы" больше не повинуются Западу и другие скандалы недели

