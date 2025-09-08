https://ukraina.ru/20250908/isterika-zhab-na-dne-kolodtsa-diktatory-bolshe-emu-ne-povinuyutsya-zapadu-i-drugie-skandaly-nedeli-1068307372.html

Истерика "жаб на дне колодца": "диктаторы" больше не повинуются Западу и другие скандалы недели

Истерика "жаб на дне колодца": "диктаторы" больше не повинуются Западу и другие скандалы недели

Реакцию коллективного Запада на саммит ШОС в Тяньцзине и парад в Пекине в честь Победы над фашизмом можно охарактеризовать одним словом: истерика.

А высказывания некоторых политиков Европы и США находятся за гранью логики, понимания и даже правил дипломатии.Страх, отчаяние, невежество - что ими движет и почему?"Новый мировой порядок. Вызов Западу"С такими заголовками выходят СМИ западных стран после саммита ШОС в Тяньцзине и парада в честь 80-летия Победы над фашизмом в Пекине.Вот и настал тот многополярный мир, о котором так много было разговоров и ожиданий. Конечно, настал он гораздо раньше, чем его появление "зафиксировали".Но теперь есть "точка отсчёта".Именно встреча лидеров России, Китая, Индии - в Тяньцзине во время заседания ШОС, а потом - на параде в Пекине, где рядом стояли главы России, Китая и КНДР - стала началом отсчёта нового мирового порядка.Как пишет политолог и историк Алексей Пилько, это событие, которое по своему значению можно сравнить со знаменитой Мюнхенской речью Владимира Путина:"Процесс, начавшийся с Мюнхенской речи Путина в феврале 2007 года, продолженный началом военной операции на Украине спустя 15 лет, в итоге привел к Тяньцзинской декларации ШОС в сентябре 2025, где открыто признается то, что было немыслимо в годы бомбёжек Югославии, уничтожения Ирака и Ливии: необходимость создания более справедливой и равноправной системы глобального управления."Владимир Путин о новом миреПрезидент России приветствовал инициативу о глобальном и многополярном управлении, которую высказал председатель Си Цзинпинь.Каким же будет новый многополярный мир?"В целом, его контуры, конечно, сложились, - сказал Владимир Путин. - Но при этом я не стал бы говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире. Ведь мы, когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться новые гегемоны".А вот то, что наверняка стало ударом для пока еще существующего мирового "гегемона", Владимир Путин сказал еще в интервью агентству "Синьхуа":"Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства".На саммите ШОС Владимир Путин говорил о создании расчётной системы ШОС, а Си Цзинпинь - о банке ШОС.Итак, это построение нового мирового порядка не на западных правилах, и в том числе в финансовой сфере.И новый "незапад" выглядит теперь как союз России, Китая и Индии. Хотя начиналось всё как противостояние одной России коллективному Западу."Мы потеряли Индию"Момент, который больше всего шокировал западную коалицию - то, что в новом союзе принимает участие Индия.Констатацией этого факта стала публикация президента США с фотографией Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина:"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, и они ушли к глубочайшему, темнейшему Китаю. Пусть у них будет процветающее долгое будущее вместе! Президент Дональд Трамп."Не совсем понятно, что хотел сказать Трамп. Что значит "глубочайший" и "темнейший" Китай?Всеми этими нападениями, санкциями, высказываниями и угрозами США уже довели даже невозмутимых конфуцианцев до того, что те стали говорить о необходимости объединяться, чтобы противостоять агрессии.Но как указывают политические эксперты, у Трампа ещё есть время и возможность присоединиться к этому союзу.Впрочем, величайший миротворец современности (уже, по словам самого Трампа, он завершил 10 войн!) вряд ли решится в такой степени пойти против своего "дип стейт".Тем более с такими ближайшими советниками.Свергайте брахманов!Вот советник Трампа Питер Наварро (его Илон Маск называл "мешок с кирпичами вместо головы").Он, что называется, "выдал базу" по Индии:"Моди - великий лидер. Я не понимаю, почему он прыгает в постель к Путину и Си Цзиньпину, будучи лидером крупнейшей в мире демократии. Я бы сказал народу Индии: брахманы наживаются за счёт простых индусов, и НАМ НУЖНО, чтобы это прекратилось".Всё смешалось в голове у Наварро. Брахманы - это жреческая каста, каста чрезвычайно почитаемых учёных и знатоков священных писаний.Может, какие-то брахманы и наживаются, но далеко не все. Большинство не бедствует, но не ставит наживу целью жизни. А многие брахманы - бедствуют, и даже специально нищенствуют, по меркам Наварро так точно. Но не замечают этого. У них цель жизни другая.Зачем Наварро напал на брахманов? Он что, хочет "антибрахманскую" революцию в Индии начать?Это то же глубочайшее непонимание культуры, истории и политики Индии, которое продемонстрировал сам Трамп, вводя оглушительные санкции на индийские товары: 50 процентов!Но Индия всё равно отказалась подчиниться и перестать покупать российскую нефть.Индийские же политологи рассуждают о "возрождении формата РИК: Россия - Индия - Китай " (преподаватель университета Мумбаи Шоаиб Хан).РИК объединяет три державы, которые производят более трети мирового ВВП, выступают за многополярный мир и реформу международных институтов.Это будет "новый евразийский центр силы".А у политиков Европы и США это событие вызывает страх и отчаяние.Евроатлантисты пригорюнились. И начали "рвать и метать, рвать и метать". В ход пошли привычные ярлыки:"Диктаторы"."Автократы"."Вызов Западу"."Диктаторы" больше не повинуются!Причём в словах никто не стесняется. Колонизаторы очень недовольны!Британская "Гардиан":"Беспрецедентный кадр, на котором три автократических лидера беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке на площади, стал сильным сигналом неповиновения Западу"."Неповиновение Западу"!Вот от чего корёжит всю эту кучку "демократичнейших" лидеров.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас:"Автократический альянс ищет быстрый путь к новому мировому порядку. Если посмотреть, как председатель Си Цзинпинь стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи в Пекине - это не просто антизападная риторика, это прямой вызов системе, основанной на правилах."Да каковы же эти правила? Что это за "система, основанная на правилах?" Которой еще и можно кинуть "прямой вызов"?Никто об этих правилах не говорит. Но в общих чертах всем всё понятно: это "правила" колониализма и фашизма.Неоколониализм. Практика "двойных стандартов". Противопоставление якобы "диктатуры и автократии" "развитым демократиям".Если же хорошо присмотреться к этим самым "развитым демократиям", легко можно увидеть как раз, наоборот, в них самые натуральные диктатуры.Коалиция фашистовНо в чем-то Кая Каллас права. Она говорит о саммите ШОС и параде в Пекине: "это реалии, которым Европа должна противостоять".Это ведь уже было! Уже противостояла "объединённая Европа".В Пекине собралась коалиция антифашистов. Причём именно в прямом смысле. Победители во Второй мировой войне.Провели парад в честь Победы над фашизмом.И всё те же самые, кто был в коалиции фашистов, "собираются противостоять".Среди европейских лидеров много и реальных потомков "фашистских дедушек" как канцлер Мерц, например.Кстати, Германия, сам канцлер и немецкая пресса были особенно недовольны торжествами в Китае: "саммит злодеев", написала газета "Бильд" по поводу заседания ШОС.Не зря премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом Путиным сравнил Евросоюз с "жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху".Спор об истории: ЯпонияИ отдельно надо отметить выступления на историческую тему.Начала Япония, которая по дипломатическим каналам предупреждала страны, представители которых должны были прибыть на парад: "памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок".Надо "помешать распространению в мировом сообществе понимания истории, которое склоняется в сторону Китая", так рассказало о намерениях японского правительства агентство "Киодо Цусин".И это при том, что Япония до сих пор не признала и не ответила за геноцид, который японская армия учинила в Китае, Корее и других странах во время Второй мировой войны."Про США не забудете?"Продолжил Трамп, который в своей ненавязчивой манере задал вопрос: надеюсь, не забудете про США?"Большой вопрос, упомянет ли китайский председатель Си о той огромной помощи, которую Соединённые Штаты предоставили Китаю, чтобы помочь ему отстоять свою свободу от очень не дружелюбного иностранного захватчика? "Интересно, что Трамп не упомянул имени той страны - захватчика. Ныне ближайшего политического и экономического партнёра США - Японии.Си Цзинпин не упомянул, в свою очередь, США. Но поблагодарил все страны за помощь и вклад в победу.Трамп в ответ решил объявить, что США побеждали всех и всегда. Правда, благоразумно не стал трогать период после Второй мировой:"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё, что было до неё и между ними."Россия и Китай победили?И конечно, всех поразила в очередной раз невежественная глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая деланно удивилась:"Что? Нечто новенькое! Россия и Китай победили нацизм?"Дочь директора Эстонского отделения Сбербанка СССР, коммуниста Сийма Удовича Калласа должна была бы, наверное, лучше знать историю?Но как впоследствии член КПСС Сийм Удович стал прозападным коллаборационистом, так следом за ним и его дочь Кая. Впрочем, коллаборационистами были и их предки, во время Отечественной войны.Глава дипломатии Европы оскорбляет память миллионов тех, кто воевал и побеждал. И память тех невероятных жертв, которые понесли народы СССР в Великую Отечественную войну и Китай за десятилетия борьбы с японской оккупацией.А вообще, не надо искать в их словах глубокий смысл. Его там нет.Это глупость, невежество и хамство.А всё почему?Потомки и идейные последователи фашистов опять проиграли. И это - самый главный скандал недели.

