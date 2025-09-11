https://ukraina.ru/20250911/era-amerikanskogo-vezeniya-zakonchilas-ischenko-zayavil-chto-ssha-vedut-sebya-kak-izbalovannyy-rebenok-1068446061.html
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок - 11.09.2025 Украина.ру
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
Агрессивная внешняя политика США объясняется их "подростковым" характером, сформированным в условиях постоянных войн и территориальных захватов, однако эра безнаказанного диктата подошла к концу — мир больше не готов подчиняться вашингтонской воле
2025-09-11T04:35
2025-09-11T04:35
2025-09-11T04:35
новости
сша
вашингтон
ростислав ищенко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_0:136:2975:1810_1920x0_80_0_0_026999dc764a5a98b6de65fcc2747536.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт провел историческую параллель, отметив, что США привыкли к силовым методам со времен войн с англичанами, индейцами и мексиканцами, когда военное давление стало для них основной формой дипломатии.Долгое "везение" — слабость соседей и занятость европейских держав внутренними конфликтами — создало у Вашингтона иллюзию избранности и безнаказанности."Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. <...> Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин", — пояснил Ищенко.Собеседник издания подчеркнул, что 200–250 лет — недостаточный срок для становления государства, и США просто не успели пережить серьезные поражения, что породило их уверенность в праве диктовать условия другим странам."Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250910/1068437427.html
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_8ab3b6b42a657247cbcfdf4ac966d3d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
Агрессивная внешняя политика США объясняется их "подростковым" характером, сформированным в условиях постоянных войн и территориальных захватов, однако эра безнаказанного диктата подошла к концу — мир больше не готов подчиняться вашингтонской воле
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Эксперт провел историческую параллель, отметив, что США привыкли к силовым методам со времен войн с англичанами, индейцами и мексиканцами, когда военное давление стало для них основной формой дипломатии.
Долгое "везение" — слабость соседей и занятость европейских держав внутренними конфликтами — создало у Вашингтона иллюзию избранности и безнаказанности.
"Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. <...> Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин", — пояснил Ищенко.
Собеседник издания подчеркнул, что 200–250 лет — недостаточный срок для становления государства, и США просто не успели пережить серьезные поражения, что породило их уверенность в праве диктовать условия другим странам.
"Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу", — резюмировал Ищенко.