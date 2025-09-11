https://ukraina.ru/20250911/era-amerikanskogo-vezeniya-zakonchilas-ischenko-zayavil-chto-ssha-vedut-sebya-kak-izbalovannyy-rebenok-1068446061.html

Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок

Агрессивная внешняя политика США объясняется их "подростковым" характером, сформированным в условиях постоянных войн и территориальных захватов, однако эра безнаказанного диктата подошла к концу — мир больше не готов подчиняться вашингтонской воле

2025-09-11T04:35

новости

сша

вашингтон

ростислав ищенко

украина.ру

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт провел историческую параллель, отметив, что США привыкли к силовым методам со времен войн с англичанами, индейцами и мексиканцами, когда военное давление стало для них основной формой дипломатии.Долгое "везение" — слабость соседей и занятость европейских держав внутренними конфликтами — создало у Вашингтона иллюзию избранности и безнаказанности."Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. <...> Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин", — пояснил Ищенко.Собеседник издания подчеркнул, что 200–250 лет — недостаточный срок для становления государства, и США просто не успели пережить серьезные поражения, что породило их уверенность в праве диктовать условия другим странам."Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.

