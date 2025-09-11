Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок - 11.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250911/era-amerikanskogo-vezeniya-zakonchilas-ischenko-zayavil-chto-ssha-vedut-sebya-kak-izbalovannyy-rebenok-1068446061.html
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок - 11.09.2025 Украина.ру
Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
Агрессивная внешняя политика США объясняется их "подростковым" характером, сформированным в условиях постоянных войн и территориальных захватов, однако эра безнаказанного диктата подошла к концу — мир больше не готов подчиняться вашингтонской воле
2025-09-11T04:35
2025-09-11T04:35
новости
сша
вашингтон
ростислав ищенко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_0:136:2975:1810_1920x0_80_0_0_026999dc764a5a98b6de65fcc2747536.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт провел историческую параллель, отметив, что США привыкли к силовым методам со времен войн с англичанами, индейцами и мексиканцами, когда военное давление стало для них основной формой дипломатии.Долгое "везение" — слабость соседей и занятость европейских держав внутренними конфликтами — создало у Вашингтона иллюзию избранности и безнаказанности."Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. &lt;...&gt; Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин", — пояснил Ищенко.Собеседник издания подчеркнул, что 200–250 лет — недостаточный срок для становления государства, и США просто не успели пережить серьезные поражения, что породило их уверенность в праве диктовать условия другим странам."Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250910/1068437427.html
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_8ab3b6b42a657247cbcfdf4ac966d3d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок

04:35 11.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Агрессивная внешняя политика США объясняется их "подростковым" характером, сформированным в условиях постоянных войн и территориальных захватов, однако эра безнаказанного диктата подошла к концу — мир больше не готов подчиняться вашингтонской воле
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Эксперт провел историческую параллель, отметив, что США привыкли к силовым методам со времен войн с англичанами, индейцами и мексиканцами, когда военное давление стало для них основной формой дипломатии.
Долгое "везение" — слабость соседей и занятость европейских держав внутренними конфликтами — создало у Вашингтона иллюзию избранности и безнаказанности.
"Человек всегда рождается голым и глупым. Потом у него формируется характер. <...> Так вот у США в "детстве" сформировался такой характер в силу объективных причин", — пояснил Ищенко.
Собеседник издания подчеркнул, что 200–250 лет — недостаточный срок для становления государства, и США просто не успели пережить серьезные поражения, что породило их уверенность в праве диктовать условия другим странам.
"Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И эра американского везения уже подошла к концу", — резюмировал Ищенко.
Заявление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Вчера, 08:52
Трамп анонсировал разговор с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп анонсировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:35Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков
05:15Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине
05:10Дмитрий Выдрин: Если бы в ситуации с дронами была заинтересована РФ, летели бы не "мопеды", а "камазы"
05:10Живов: освобождение Часов Яра стало результатом комплексной работы, включая применение новых дронов
04:58"Буревестник" войны порхает над Европой. Украина в международном контексте
04:53Что произошло в Польше? Мнения экспертов
04:35Суммы, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:35Эра американского везения закончилась: Ищенко заявил, что США ведут себя как избалованный ребенок
04:12Трамп выступил с обращением по поводу убийства Чарли Кирка
03:44Глава ФБР заявил об освобождении лица, задержанного после убийства Чарли Кирка
03:35Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области. Сводка угроз по регионам России на 3:10
03:04Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА
02:27БПЛА в Польше, убийство Кирка и другие итоги 10 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:16Дмитрий Медведев прокомментировал убийство американского активиста Чарли Кирка
01:59Фронтовая сводка за 10 сентября от телеграм-канала "Дневник десантника"
01:43Глава ФБР заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
01:32Убийца Чарли Кирка, предположительно, попал на видео
01:12Главврач рассказал о последствиях удара ВСУ по Республиканской травматологии в Донецке
00:43Муниципальный чиновник рассказал о перспективах киевского метро
00:23Рабский труд для "фортификационных работ" использовали "власти" Полтавской области
Лента новостейМолния