Трамп против новых санкций, Польша не считает налет БПЛА актом войны. Главное на 13:00 10 сентября

Премьер-министр Польши назвал вторжение БПЛА на территорию Польши "провокацией". Президент США Дональд Трамп выступил против давления только на Россию. ВС РФ подходят к Красному Лиману

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068450599_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_1a95278b44f8671b48a02cd914847ef0.jpg

Польша не хочет конфликта с РоссиейПремьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инцидент с залетом БПЛА на территорию страны не дает повода говорить, что Польша находится в состоянии войны и назвал этот инцидент "масштабной провокацией". При этом глава польского правительства отметил, что в воздушное пространство Польши попали около 19 беспилотников и отметил, что часть из них прилетела с территории Белоруссии. По словам Туска, удалось сбить только 3 или 4 из них.В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что часть "заблудившихся" беспилотников были сбиты средствами ПВО ВС РБ и отметил, что белорусская сторона оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неопознанных летательных аппаратов, что позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.Дональд Туск также заявил, что Варшава запросила НАТО ввести в действие 4-ю статью договора альянса, которая предполагает консультации с союзниками по блоку. При этом издание Reuters сообщает, что НАТО не расценивает инцидент с якобы российскими дронами в Польше как акт агрессии.Помимо этого, МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Российский дипломат заявил, что нет никаких доказательств того, что дроны, залетевшие на территорию Польши, были запущены ВС РФ. "Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено. Единственным случаем, когда удалось подтвердить происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года. Она убила двух поляков", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.По мнения украинского военного эксперта Сергея "Флеш" Бескрестнова, после данного инцидента Европа может сосредоточиться на финансировании собственной обороны, а не украинской. Он отметил, что "дальше скандала дело не пойдет" и Украине это "никак не сыграет на руку".Ранее экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина регулярно пытается втянуть Польшу в конфликт с Россией. Трамп против экономического конфликта с РоссиейВице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Он подчеркнул, что после окончания российско-украинского конфликта руководство США готово к экономическим сделкам с российской стороной.Вице-президент США также отметил, что Вашингтон продолжит работать над завершением военного конфликта на Украине и надеется на подписание мирного соглашения.По словам Вэнса, Трамп планирует приближать завершение конфликта, оказывая давление на обе стороны – и на Россию, и на Украину с целью "попытаться усадить их за стол переговоров и заключить сделку".Ранее страны Евросоюза призвали США усилить санкционное давление на Россию, но получили отказ. Что происходит на фронтеНа Красноармейском (Покровском) направлении ВС РФ ведут бои в высотной застройке – об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также российский OSINT-ресурс "Сливочный каприз" подтверждает информацию о том, что восточная часть поселка Новое Шахово в Красноармейском районе находится под контролем армии России.На Запорожском направлении ВС РФ продвинулись в южной части города Степногорск, взяв под контроль городской микрорайон №3 – об этом также сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз".На Купянском направлении ВС РФ взяли под контроль 1,5 км трассы, ведущей в Купянск, по которой снабжались находящиеся в городе подразделения ВСУ - об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.На Краснолиманском направлении ВС РФ значительно продвинулись в сторону населенного пункта Ямполь. Как отмечает телеграм-канал "Оперативный простор", подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ при поддержке армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и ударных беспилотников завершают зачистку Серебрянского лесничества и практически вышли в район стыка рек Жеребец и Северский Донец.Минобороны России заявило о сбитии минувшей ночью шести украинских БПЛА – из них четыре были сбиты над Крымом и два над Белгородской областью.В результате атаки беспилотников ВСУ по Белгороду ранен мирный житель – об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, в результате детонации также были повреждены социальный и коммерческий объекты и посечён осколками автомобиль. Также белгородские паблики сообщают о падении украинского беспилотника на крышу дома в центре города.Кроме того, глава региона официально заявил о введении в Белгородской области ряда временных мер в связи с оперативной обстановкой – так, школы и колледжи Белгорода и Белгородского района переходят на дистанционный формат обучения в четверг и пятницу. Гладков также отметил, что ВУЗы региона самостоятельно определят формат обучения, а детские сады продолжают работу, но родителям рекомендовано по возможности оставлять детей дома. При этом, подчеркивает губернатор, работа торговых центров, летних площадок, кафе и ресторанов в Белгороде и районе приостановлена.О том, как ВС РФ планируют обеспечивать свое продвижение на фронте, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алехин.

