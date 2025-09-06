Инсайдеры: Уиткофф наорал на Ермака. Отчего переговорщик Трампа был в бешенстве

https://ukraina.ru/20250906/insaydery-uitkoff-naoral-na-ermaka-otchego-peregovorschik-trampa-byl-v-beshenstve-1068238914.html

В Париже прошло совещание коалиции "желающих" при участии Владимира Зеленского, с телефонным разговором с Дональдом Трампом и коротким присутствием Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США.

По его итогам, у многих сложилось впечатление, что переговорный трек зашёл в тупик. На данном этапе это действительно так, но это не означает, что полностью закрыт дипломатический путь урегулирования украинского кризиса и завершения войны на Украине.Разберёмся в деталях произошедшего. За пару недель до встречи европейские комментаторы, Владимир Зеленский и другие официальные лица киевского режима последовательно наращивали категоричность своих заявлений относительно гарантий безопасности для Украины и возможных форматов завершения военных действий с переходом к новой системе безопасности. Парижский саммит стал пиком этих попыток. Если конкретно, стремлением навязать Трампу жёсткие формулировки, втянуть его в новый виток санкционной игры против России и застраховать Украину от резких шагов со стороны администрации Трампа. По имеющейся достоверной информации, в ходе вашингтонского саммита, где присутствовали европейские лидеры, Зеленский и Трамп, а также во время их двусторонних встреч, и даже в ходе недавнего визита главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон, Украина последовательно подтверждала все требования Трампа. Эти требования формировались исходя из итоговой позиции, согласованной Белым домом и Кремлём на саммите в Анкоридже.Тем не менее, по итогам парижской встречи произошёл очевидный срыв. По моей информации, Уиткофф пробыл там вовсе не двадцать минут, как писали западные СМИ, а вышел уже через десять. Его заявления в адрес европейских лидеров были крайне жёсткими и категоричными. Более того, как говорят, на Ермака он и вовсе накричал, обвинив его в том, что всё, что тот обещал в Вашингтоне, оказалось перевёрнуто с ног на голову. Прежде всего это касалось того, что гарантии безопасности для Украины и системы безопасности в Европе, по мнению США, должны учитывать интересы России и базироваться на предварительных договорённостях, достигнутых в Вашингтоне.По инсайдерской информации, Ермак в ответ заявил Уиткоффу (и его поддержали европейцы, а затем это обсуждал и сам Зеленский), что обмен территориями возможен, но исключительно на паритетной основе. Ранее, напомню, речь, вероятно, шла о том, что вывод украинских войск с Донбасса по линии конституционных границ ДНР должен быть обменен на вывод российских войск из территорий Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также с Кинбурнской косы в Николаевской области. Отдельно обсуждался вопрос Запорожской АЭС, где Россия, вероятно, была готова сотрудничать с США, сохраняя поставки электроэнергии в том числе на предприятия Днепропетровщины и Криворожья.Однако Ермак и Зеленский начали настаивать, что это не является паритетным обменом. В ответ, по моей информации, Уиткофф заявил, что Украина может сколько угодно тянуть резину. Возможно, он использовал другие формулировки, но суть сводилась к тому, что по расчётам Пентагона в горизонте полугода, максимум семи-девяти месяцев, Россия и так займёт весь Донбасс, освободит его и значительно продвинется дальше в других регионах. Тогда условия для Киева будут совершенно другими, и новый "обменный фонд" вряд ли устроит Украину. После этого Уиткофф покинул переговоры.Дальше обсуждать было уже практически нечего. Всё, что сформулировали для себя европейцы и Киев, полностью расходилось с предыдущими договорённостями. Это была очевидная работа на срыв переговорного трека с расчётом, что Трамп не станет действовать жёстко против Киева, а возможно и втянется в новый виток санкционной игры против России.При этом активно распространяемая в медиа версия о том, что Трамп якобы потребовал от европейцев прекратить закупки российской нефти, не вполне соответствует действительности. Разговор действительно был, но, по инсайдерской информации, формулировка звучала иначе. Тезис Трампа звучал так: вы требуете от меня новых санкций против России, но при этом двулично продолжаете закупать у неё нефть и нефтепродукты, напрямую или через посредников. Собственно и все. Никакого требования. Кроме того, Трамп не подтвердил готовность направлять американские контингенты в Европу и на данном этапе не согласился участвовать ни в каких программах гарантий безопасности для Украины, будь то ввод войск во время конфликта или после него, безопасность на море и в воздухе. Напротив, похоже, он начал выполнять договорённости, которые, вероятно, были достигнуты с Путиным в Анкоридже. Подтверждением этого стало сообщение о сокращении финансирования программ милитаризации Восточной Европы. Это как раз та самая демилитаризация приграничных с Россией стран НАТО, о которой ранее шла речь непублично, и которая может быть частью большой потенциальной сделки между Вашингтоном и Москвой.Сейчас в Европе признают: лидеры попытались сыграть жёстко, но просчитались. По информации из источников, европейские политики во главе с британцами попытались "прыгнуть" на Трампа, рассчитывая продавить его позицию. Однако Трамп был раздражён, а Уиткофф в ярости. В Киеве же, как говорится "на кухнях", теперь всерьёз обсуждается вопрос, когда именно Трамп начнёт "сносить" Зеленского.По моим оценкам, этот срыв не был стопроцентно предсказуем и неизбежным. После встреч в Вашингтоне казалось, что глобалисты и Киев готовы тянуть процесс, подписывать временные формулы и срывать в мелочах. Как после парижского саммита 2021-го года. Но Киев и его партнёры выбрали обострение.По словам источников, ключевым драйвером обострения выступают британцы. Причем в киевской верхушке понимают, что подход Лондона предельно циничный: их устраивает Украина как фактор сдерживания России, как инструмент выигрыша времени и как полигон для испытания технологий. Но глубоко вовлекаться в военную помощь они не собираются и реально помогают меньше, чем Франция или Германия, которые после парижской встречи оказались в крайне неудобной ситуации. Таким образом, несмотря на заявления Зеленского, Макрона и других участников саммита, ситуация складывается неоднозначно. США недовольны, Трамп раздражён, Уиткофф демонстративно покинул переговоры. Последствия для Украины и европейцев могут быть весьма серьёзными.При этом наиболее вероятным сценарием я считаю постепенное снижение интереса Трампа к украинскому вопросу в целом. И это тоже приведёт к важным последствиям: без американской поддержки нынешний киевский режим рухнет значительно быстрее. Поэтому и вариант, при котором США просто отходят в сторону, нельзя исключать, он, возможно, даже более реалистичен. И, тоже приемлемый.О том, как Украина пытается втянуть Европу в войну с Россией - в статье Олега Хавича "В ожидании новых провокаций. Как Киев пытается втянуть Европу в войну с Россией"

