Полковник Геннадий Алехин: Россия превращает дороги из Изюма и Барвенково в трассы смерти для ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения украинской армии предприняли ряд контратак в Курском приграничье, но понесли существенные потери. В ходе встречных боев российская армия укрепила свои позиции в районе Алексеевки и Андреевки, а также продолжает выбивать противника из южной части Юнаковки. На этом участке ВСУ задействовали бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, в том числе САУ "Богдана". Одна из них уничтожена. Кроме того, уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика" и две американские ББМ "Хамви".Юнаковка изначально была для ВСУ плацдармом для начала вторжения в Курскую область. Своеобразным огневым позиционным районом, откуда наносились удары по населенным пунктам Курской области. Освобождение этого важного тактически-логистического селения дает хорошую возможность вести дальнейшие наступательные действия по направлению к Сумам.На Купянском участке фронта ситуация по-прежнему остается напряженной. Поскольку в городе нет чёткой линии фронта, бои вспыхивают в разных локациях, а некоторые позиции переходят из рук в руки. Упорные бои идут западнее и северо-западнее Купянска. Дороги, ведущие в направлении Славянско-Краматорской агломерации, смертельно опасны для ВСУ из-за большого количества российских дронов-камикадзе, атакующих вражескую военную технику. По сути, все транспортные маршруты из Славянска на Изюм и Барвенково превращены в "трассы смерти", обочины которых заставлены сгоревшей и искореженной взрывами техникой.Среди этих груд металла встречаются не только десантные и пулеметные пикапы ВСУ, но и бронетехника. Особенно много американских бронемашин MaxxPro и украинских "Казаков" с выгоревшими дотла внутренностями. Это означает, что вопрос снабжения группировок противника в Купянске и по линии Славянск-Краматорск существенно просел, что сказывается на результаты боевых действий на линии боевого соприкосновения.Противнику все труднее удерживать оборонительные линии на Харьковском направлении, которые вплотную примыкают к границам с Белгородской областью. К примеру, севернее Харькова бои идут в лесу у Синельниково и в южной части Волчанска. Подразделения группировки войск "Север" при активной поддержке авиации и ТОСов, дальнобойной артиллерии продвигаются вперед, занимая одну позицию за другой, противник изредка контратакует.На левобережье реки Волчья наши войска успешно отразили отразили контратаку 42 батальона 57-й отдельной мобильной бригады ВСУ, после чего продолжили продвижение по расширению захваченного ранее плацдарма. Фактически, в бригаде противника остался только один боеспособный батальон, спешно доукомплектованный военнослужащими 9-й бригады особого назначения. Остальные подразделения практически утратили боеспособность.Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что российская армия на основных направлениях до 6 раз превосходит украинские войска в силах и средствах. В генштабе ВСУ принято решение об экстренной мобилизации еще порядка 120 тысяч резервистов. По имеющейся информации, наибольшее количество призывников планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время западные регионы Украины направят в армию значительно меньшее число военнообязанных. Для отправки на фронт ТЦК теперь работают в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты развёрнуты на спортивных аренах и в других крупных административных зданиях.Другое дело, чтобы подготовить резервистов в таком количестве (120 тысяч, это без малого, тридцать бригад по штатному расписанию ВСУ, учитывая даже приданные подразделения), будет очень проблематично. Поэтому командование врага вновь бросит в бой, как бывало не раз, необученных солдат.
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения украинской армии предприняли ряд контратак в Курском приграничье, но понесли существенные потери. В ходе встречных боев российская армия укрепила свои позиции в районе Алексеевки и Андреевки, а также продолжает выбивать противника из южной части Юнаковки. На этом участке ВСУ задействовали бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, в том числе САУ "Богдана". Одна из них уничтожена. Кроме того, уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика" и две американские ББМ "Хамви".
Юнаковка изначально была для ВСУ плацдармом для начала вторжения в Курскую область. Своеобразным огневым позиционным районом, откуда наносились удары по населенным пунктам Курской области. Освобождение этого важного тактически-логистического селения дает хорошую возможность вести дальнейшие наступательные действия по направлению к Сумам.
На Купянском участке фронта ситуация по-прежнему остается напряженной. Поскольку в городе нет чёткой линии фронта, бои вспыхивают в разных локациях, а некоторые позиции переходят из рук в руки. Упорные бои идут западнее и северо-западнее Купянска. Дороги, ведущие в направлении Славянско-Краматорской агломерации, смертельно опасны для ВСУ из-за большого количества российских дронов-камикадзе, атакующих вражескую военную технику. По сути, все транспортные маршруты из Славянска на Изюм и Барвенково превращены в "трассы смерти", обочины которых заставлены сгоревшей и искореженной взрывами техникой.
Среди этих груд металла встречаются не только десантные и пулеметные пикапы ВСУ, но и бронетехника. Особенно много американских бронемашин MaxxPro и украинских "Казаков" с выгоревшими дотла внутренностями. Это означает, что вопрос снабжения группировок противника в Купянске и по линии Славянск-Краматорск существенно просел, что сказывается на результаты боевых действий на линии боевого соприкосновения.
Противнику все труднее удерживать оборонительные линии на Харьковском направлении, которые вплотную примыкают к границам с Белгородской областью. К примеру, севернее Харькова бои идут в лесу у Синельниково и в южной части Волчанска. Подразделения группировки войск "Север" при активной поддержке авиации и ТОСов, дальнобойной артиллерии продвигаются вперед, занимая одну позицию за другой, противник изредка контратакует.
На левобережье реки Волчья наши войска успешно отразили отразили контратаку 42 батальона 57-й отдельной мобильной бригады ВСУ, после чего продолжили продвижение по расширению захваченного ранее плацдарма. Фактически, в бригаде противника остался только один боеспособный батальон, спешно доукомплектованный военнослужащими 9-й бригады особого назначения. Остальные подразделения практически утратили боеспособность.
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что российская армия на основных направлениях до 6 раз превосходит украинские войска в силах и средствах. В генштабе ВСУ принято решение об экстренной мобилизации еще порядка 120 тысяч резервистов. По имеющейся информации, наибольшее количество призывников планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время западные регионы Украины направят в армию значительно меньшее число военнообязанных. Для отправки на фронт ТЦК теперь работают в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты развёрнуты на спортивных аренах и в других крупных административных зданиях.
Другое дело, чтобы подготовить резервистов в таком количестве (120 тысяч, это без малого, тридцать бригад по штатному расписанию ВСУ, учитывая даже приданные подразделения), будет очень проблематично. Поэтому командование врага вновь бросит в бой, как бывало не раз, необученных солдат.