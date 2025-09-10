https://ukraina.ru/20250910/ekonomika-ukrainy-i-voyna-udary-po-infrastrukture-i-legalizatsiya-kripty-1068430325.html

Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты

Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты - 10.09.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты

Главной темой минувшей недели стали удары российских ВКС по украинским объектам инфраструктуры: под раздачу попали мост через Днепр, Трипольская ТЭС, отдельные газораспределительные станции и даже здание Кабмина. Впрочем, по последнему прицельно не били. Заодно власти сделали шаг к легализации криптовалюты и ускоряют процедуру приватизации.

2025-09-10T04:50

2025-09-10T04:50

2025-09-10T04:50

эксклюзив

украина

россия

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

вкс

трипольская тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066161689_64:80:1201:720_1920x0_80_0_0_22c0537a9dfbf1ed8fd6cd05b5523391.jpg

Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Железнодорожная война8 сентября ВКС России нанесли удар по Крюковскому мосту через Днепр в городе Кременчуге. Мост является комбинированным и под удар попала его железнодорожная часть, что привело к выведению его из строя и вынудило диспетчеров "Укржелдороги" направлять поезда на левобережную Украину по другим маршрутам. Судя по фотографиям ремонтных работ на мосту, состояние у него такое же, как и у всей Украины в целом: мост давно не то, что капитального ремонта опор не видел, но и даже банки краски — ограждения покрыты ржавчиной.Тем не менее, можно не сомневаться, что мост починят, в отличие от железнодорожных депо на ряде левобережных станций, которым досталось в предыдущие недели. Под удары ещё в августе попали железнодорожные депо в Лозовой и Павлограде — эти станции играют важную роль для снабжения ВСУ в прифронтовой полосе. И если удары по железнодорожному полотну особого ущерба не наносят и оперативно устраняются ремонтными бригадами, то удары по депо наносят куда больший вред так как оставляют УЗ без подвижного состава и мест его технического обслуживания. К слову, о подвижном составе: ему в последние месяцы также достаётся: случаи уничтожения дроноводами ВС РФ украинских тепло- и электровозов стали фиксироваться с завидной регулярностью.Не стоит удивляться эскалации железнодорожной войны между противоборствующими сторонами. Россия в этой истории не была инициатором и вновь реагирует зеркально на украинские действия. ВСУ с началом курортного сезона нанесли серьёзный экономический ущерб российским авиакомпаниям и гражданам, сорвав работу аэропортов, в направлении которых запускались дроны, а затем принялись бить по путям и станциям, соединяющим центральную Россию и её юг. Удары приводили к задержкам поездов, а в начале лета и украинские ДРГ и вовсе подрывали путепроводы и пути в Курской и Брянской областях, что привело к гибели 7 человек, а счёт пострадавшим тогда перевалил за сотню.Теперь Россия ответила на активность киевской власти, но не в медийной, как принято украинским руководством, а в военной плоскости. Удары по депо и "узким" местам на железной дороге будут продолжаться, что вместе с концепцией изоляции поля боя с помощью дронов осложняет логистику ВСУ.Удары по объектам энергетикиПолучил развитие и сюжет с атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 3 сентября посетил парад в Пекине, где провёл встречу с президентом Путиным. Он посоветовал Фицо преподать урок киевской власти и перекрыть Украине поставки газа и электроэнергии. Впоследствии Фицо встретился с Зеленским, который вновь заявил, что Украина готова поставлять Словакии энергоресурсы, но только не российский газ и не российскую нефть. Откуда возьмёт Украина другие энергоресурсы, если своей добычи ей не хватает для обеспечения собственных потребностей, а её транзитная инфраструктура пострадала и неспособна качать газ и нефть — загадка. Зато Венгрия заключила соглашение о поставках американских энергоносителей, но его условия пока неизвестны.Но куда важнее то, что Зеленский пообещал продолжить удары по российским нефтяным объектам и сдержал своё обещание. 7 сентября ВСУ нанесли удар по российской нефтяной инфраструктуре на стыке России и Белоруссии, но "Дружба" не пострадала — досталось продуктопроводу. Тем не менее, можно не сомневаться, что атаки продолжатся. Что же касается виновника предыдущего удара — командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр"), то Будапешт закрыл ему въезд в Шенгенскую зону, однако власти Польши поощрили Мадяра, заявив, что он может ездить в ЕС через Польшу.И если Венгрия со Словакией к решительным действиям пока не готовы (боятся последствий, не желают терять деньги от продажи электроэнергии и газа Украине), то Россия в ночь с 7 на 8 сентября нанесла удар по Трипольской ТЭС.По станции прилетало в апреле 2024 года, она некоторое время считалось чуть ли не уничтоженной, однако, как неоднократно отмечал автор, киевская власть преувеличивает масштабы разрушений и при необходимости сжигает шины, чтобы создать иллюзию серьёзных повреждений.На станции установленной электрической мощностью 1800 МВт насчитывается 6 энергоблоков мощностью по 300 МВт каждый (4 пылеугольных, работающих на антраците, и два газомазутных). Что именно попало под раздачу пока не ясно, но в области был зафиксированы перебои с электроэнергией, однако они явно не имели катастрофического характера — обошлось даже без веерных отключений в отличие от Шостки и одноименного района Сумской области, где свет на время пропал. Тем не менее, в условиях, когда от украинской генерации осталось около 14 ГВт из первоначальных 50+ ГВт, потеря любой электростанции, особенно тепловой, чьи энергоблоки могут использоваться для покрытия пиков потребления, весьма чувствительная для украинской энергосистемы.Заодно досталось и газовой инфраструктуре. В ходе налётов "Гераней" был повреждён ряд объектов, а 8 сентября без газоснабжения осталась 8 тыс. абонентов в Киевской области.Из-за возобновившихся ударов ряд украинских менеджеров и энергетических экспертов вновь стали напоминать гражданам о высокой вероятности остаться без электроэнергии и отопления. Впрочем, в данных заявлениях нет ничего нового.Свинина, сыр и сольЗа семь месяцев текущего года промышленное производство свинины на Украине сократилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее сокращение объёмов производства оценивается на уровне около 10%. Поголовье свиней упало ниже 2,9 млн голов из-за снижения закупочных цен и падения рентабельности. А вот импорт за тот же период вырос в 6,5 раз, но на него приходится лишь 3% от общего производства свинины и около 5% от промпроизводства. Впрочем, на фоне желания КНР ввести пошлины в 62,4% на европейскую свинину, можно прогнозировать рост поставок европейской свинины на Украину. Однако значительная часть поставок в КНР приходится на специфические субпродукты (уши, носы, ноги и так далее), которые не пользуются спросом за пределами КНР.Аналогичная история будет и с сыром: украинские сыровары готовятся повысить цены на 5%, тогда как в странах ЕС сыры наоборот подешевели в августе на 8%. Результатом этого станет рост импорта сыра и увеличение рыночной доли сырных продуктов или и вовсе фальсификата среди продукции украинского производства.А производство соли в Закарпатье — там после потери Соледара возобновили добычу минерала шахтным способом — споткнулось о корпоративный конфликт. Компанию-добытчика "Катион Инвест" банкротят её же акционеры из-за возникшего долга на сумму порядка 10 млн гривен. В прошлом году компания добыла около 60 тыс. тонн технической соли, а в следующем году планировала начать добычу пищевой соли. Но, видимо, сроки придётся скорректировать.Легализация криптовалют3 сентября Рада поддержала в первом чтении законопроект № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты.Среди предлагаемых нововведений стоит выделить:1. Налогообложению подлежит чистая прибыль как разница между доходами и расходами, что позволит майнерам завышать стоимость закупаемого оборудования ради "оптимизации" налогообложения;2. Льготный период налогообложения в 2026 году (первый год действия закона) для физических лиц — совокупный налог за операции составит 10% (5% НДФЛ и 5% военный сбор), после уже 23% (18% НДФЛ и 5% военный сбор).;3. Обмен одной криптовалюты на другую не облагается, в отличие от обмена криптовалюты на фиатные валюты (эмитированные государством);4. Операции с криптой освобождаются от НДФЛ (что логично), за исключением NFT, которыми, впрочем, уже не торгуют в силу схлопывания "пузыря" на данном рынке в прошлом году;5. Об операциях с криптовалютой каждому придётся уведомлять налоговую лично путём подачи декларации, а власти обяжут украинские криптовалютные биржи зарегистрироваться в налоговой и передавать ей данные об операциях украинцев, а также заниматься финансовым мониторингом операций клиентов с их полной деанонимизацией.Как видно, главная задача киевской власти — собрать как можно больше налогов.Реорганизация и приватизацияС начала года госбюджет Украины пополнился на 1,21 млрд гривен от приватизации государственного имущества. План до конца года — 3,2 млрд гривен, а продать планируется 21 объект "большой" и 1286 объектов "малой" приватизации. Из трёх объектов "большой" приватизации продана лишь "Строительная компания "Укрстрой"" за 805 млн гривен, но деньги от продажи в бюджет ещё не перечислили.Но власти намерены ускорить приватизацию. В течение полугода все госпредприятия должны быть преобразованы в акционерные общества или ООО, где 100% акций/долей будут принадлежать государству. Те ГП, чьи руководители не уложатся в обозначенные сроки, передадут Фонду госимущества для ликвидации или приватизации.Таким образом, киевская власть планирует сократить издержки на убыточные (а таковы почти все) госпредприятия и продать большую часть из них для финансирования войны с Россией как наиболее прибыльного бизнеса украинской элиты.Прочие новостиЗа 8 месяцев текущего года производство чугуна на Украине выросло на 8%, стали сократилось на 6,8%, а проката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что из 45 млрд долларов внешнего финансирования есть понимание источников финансирования на общую сумму в 35 млрд долларов. Также активно идёт обсуждение запуска новой программы помощи с МВФ. Заодно с клерками из МВФ провели переговоры менеджеры "Нафтогаза", которые сейчас ищут как газ, так и деньги для его закупки, пытаясь наверстать отставание от графика закачки топлива в ПХГ.Зеленский посетил завод Flex, который несколькими неделями ранее подвергся удару со стороны ВКС России и сгорел дотла. Также недавно под удар попал украинский завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, который турки начали строить в феврале 2024 года. Производственные мощности получили серьёзные повреждения, хотя само предприятие должно было начать работу в августе текущего года. Но, вероятно, не начнёт. Эти две новости служат хорошей иллюстрацией перспектив украинской промышленности в условиях идущей СВО и способности России массово производить БПЛА "Герань", которыми с недавних пор можно сравнять с землей практически любое промышленное предприятие.Киевская власть всё же достроила водовод в Николаев: он уже работает и водопроводную систему города вернулась пресная вода.Госкомтелерадио и СБУ заблокировали доступ к сайтам четырёх анонимных онлайн-магазинов, которые распространяли изданные в России и Белоруссии книги.На фоне открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, бизнес стал массово жаловаться на массовые увольнения в данной возрастной категории и необходимости вновь корректировать стратегию найма, делая ставку на женщин и пенсионеров.О том, как связаны экономика и геополитика в Европе - в интервью Игоря Нагаева "Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

россия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, трипольская тэс