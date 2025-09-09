https://ukraina.ru/20250909/vystrel-v-opere-kak-zaluzhnomu-medved-na-ukho-nastupil-1068373771.html

"Выстрел" в опере. Как Залужному медведь на ухо наступил

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный нашел себе новый фронт - культурный. А для первого боя "житомирский генерал с римским профилем" выбрал своим противником российскую оперную певицу Анну Нетребко. Посол Украины в Великобритании ополчился на оперную диву и осудил запланированный в Лондоне концерт.

2025-09-09T04:56

Дело в том, что после шестилетнего отсутствия народная артистка РФ откроет оперный сезон 2025-2026 в постановке Джакомо Пуччини "Toска". Это так возмутило оперного ценителя Залужного, что он побежал отменять выступление певицы - через газету The Daily Mail. Ну, хорошо хоть пикет не организовал - как это сделали летом в Италии украинские "бешенцы", добившиеся отмены концертов маэстро Гергиева на фестивале Un’Estate da Re в Казерте.Но поскольку Залужный как бы дипломат, свое неудовольствие концертом российской оперной примы он выразил в статье. Генерал, который сменил мундир на пиджак музыкального критика, напомнил ценителям оперы, что во время предвыборной кампании 2012 года Анна Нетребко была одним из доверенных лиц Владимира Путина. А два года спустя, во время "Русской весны", она позировала с флагом Новороссии. Те, кто писал экс-главкому ВСУ его "личное мнение" об оперном искусстве, договорились до того, что обвинили Анну Нетребко в пожертвованиях на восстановление донецких театров. Действительно, в 2014-м году певица пожертвовала один миллион рублей из своих гонораров Донецкому национальному академическому театру оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Это произошло в рамках благотворительной акции на третьем Санкт-Петербургском Международном культурном форуме. Оперная дива не раз заявляла потом, что гордится тем, что оказала материальную помощь Донецкой опере и поддержала коллег, хотя за это ее сразу внесли в базу "Миротворца". Но вряд ли Нетребко могла даже предположить, что десять лет спустя ее за благотворительный жест будет критиковать бывший главком ВСУ, привыкший разрушать театры, дома, школы и больницы. И как утверждают немецкие журналисты, заодно "Северные потоки"."На этой неделе Нетребко выйдет на сцену Ковент-Гардена, и люди будут аплодировать ей, как будто она всего лишь певица, как будто войны вообще нет", - возмущается Залужный. Но войны-то и вправду нет: армия Залужного проиграла ее на поле боя еще в 2023-м, после чего генерал списался из армии по состоянию здоровья и сбежал в Великобританию. Теперь оттуда смело громит певиц и робко пеняет лондонским покровителям. Негоже, дескать, доверять открытие оперного сезона Нетребко, которая "оправдывает политику России"."Я не призываю к цензуре. Я призываю к памяти и честности", - заявил Залужный. Хотя именно цензуру - по примеру киевского режима - он пытается насаждать и в Лондоне. Что говорит только об одном - от Зеленского Залужный не слишком отличается, хотя британцы и лепят из него оппонента нынешнему просроченному гаранту.Ну, а что касается честности… То почему бы Залужному не вспомнить британского актера Рассела Брэнда, который во времена командования главкома ВСУ заявлял, что Запад, воюющий против России, - это настоящие нацисты, а западный ВПК является глобалистским картелем, который втянул человечество в пасть смерти из-за конфликта на Украине. Ну и вишенка на торте: артист называл украинскую армию прокси-силами НАТО. К слову и британский музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс не раз публично признавал, что президент США Джо Байден "разжег огонь" на Украине. В феврале 2023 года Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности ООН и в своем докладе заявил, что считает - у России не было иного выхода, как начать СВО, ее спровоцировало расширение НАТО на восток.Однако, вместо того чтобы цензурировать британских деятелей культуры, дипломат Залужный принялся изобличать российскую оперную певицу. Явно потому, что понимает силу "русского музыкального оружия"."Она была и остается культурным инструментом РФ, легитимирующим убийства в Украине", - написал в статье экс-главком ВСУ. По его логике, аплодисменты Нетребко - это оправдание войны. А что ж тогда аплодисменты Зеленскому от британских, французских, немецких властей? По сути, бывший командующий украинской армией призывает Запад к продолжению культурной изоляции России, даже в сфере искусства. И делает это как какой-то мигрант-русофоб из тех, кто размахивает на европейских митингах украинскими флагами. Не хватает только обляпанной кетчупом футболки. Но с другой стороны, когда бывший главком пытается перенести военный конфликт в гуманитарную сферу, это ярче любых заявлений говорит о том, что на поле боя Украина проиграла. И теперь будет воевать символами и образами.А генерал Залужный явно перестарался и спровоцировал эффект обратного удара. Несмотря на протесты украинских активистов и дипломатов, Анна Нетребко продолжает успешно гастролировать по Европе и "отменять" ее никто не собирается. Запад постепенно выходит из под давления Киева, который навязывал миру свои политические и культурные требования. И тот факт, что Нетребко откроет оперный сезон в Ковент-Гардене - лучший показатель того, что, во-первых, хотелки Украины вызывают отторжение у самых верных союзников, а, во-вторых, западная культура менее восприимчива к жёстким запретам, чем политика. Это на Украине можно глумиться на Булгаковым, cносить памятники Пушкину и запрещать музыку Чайковского под предлогом "борьбы с рашизмом" (кстати, Зеленский официально узаконил этот термин). Но вот западные поклонники искусства не позволят себя так по- идиотски околпачить.Так что Залужный, ступив на чуждое поле, заранее обрек себя на проигрыш. Другое дело, что у дипломата нет иного выхода: ему необходимо презентовать свою политическую программу, c которой Лондон выдвинет экс-главкома на президентские выборы. Не так давно Залужный уже смешил людей рассуждениями о школьной программе. Выступая гостем подкаста "Новая украинская школа", Залужный заявил, что существующая гуманитарная подготовка давно устарела и предложил со школьной скамьи изучать "подвиги" националистического батальона "Азов"*. А в случае с Нетребко, житомирский генерал попытался расширить рамки информационной и культурной войны, продвигая русофобские нарративы. Теперь, видимо, стоит ожидать оценок экс-главкома в акушерско-гинекологической сфере. Ведь Залужный старательно избегает любых разговоров о политике, так как не может пока открыто объявить о своих планах. Но его действия и заявления ( в том числе, "выстрел" в Лондонской опере) говорят о том, что он попытается вступить в борьбу за гетманскую булаву. А это значит, что мы еще не раз услышим много нелепых, непрофессиональных и попросту идиотских заявлений от "героя", предавшего свою армию, но претендующего на роль "командира" Украины - после Зеленского.О том, как украинская власть борется с российскими мультиками - в статье "Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами"*Запрещенная в РФ организация, внесена в список террористических и экстремистских.

Елена Кирюшкина

