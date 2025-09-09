Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами - 09.09.2025 Украина.ру
Культура
Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами
Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами
На Украине начали воевать с российскими мультфильмами и запретили "Машу и Медведя". Инициатором мультблокады выступил известный запретитель УПЦ, нардеп Ярослав Юрчишин, который в свое время прославился поеданием козявок из носа прямо на заседании парламента.
Вот этот "козявочник" и написал донос в центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, министерство цифровой трансформации и Службу безопасности, чтобы заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. По мнению нардепа происходит настоящая мультипликационная экспансия, так как на канале более 18 миллионов подписчиков, что сделало его самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине."Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах", - вознегодовал Юрчишин. Также он разглядел в девочке Маше агента НКВД, поскольку она защищала мишкин огород в фуражке соответствующего образца. Парламентарий также обеспокоился фрагментом, где Маша появляется в офицерской фуражке времен СССР и танковом шлеме. Эти головные уборы для Юрчишина оказались "проявлением милитаризации".Да и вообще, весь мультсериал - сплошная кремлевская пропаганда, так как там присутствуют самовар, балалайка и, конечно же, медведь - животное, символизирующее Россию, чей образ, как уверен депутат-козявкоед, должен "создать положительное впечатление о России в сознании украинских детишек". То есть признал, что эффективных заслонов положительному впечатлению от России на Украине так и не придумали: люди смотрят российские фильмы, поют песни на русском языке и читают книги Булгакова и Шолохова.Правда, нашлись и коллеги-депутаты, и общественные деятели типа писательницы Ларисы Ницой, которые горячо поддержали идею мультипликационной блокады. И дело тут не столько в намерении искоренить "российскую пропаганду", сколько банальная зависть и жадность. Как настучали соросята из организации "Детектор-медиа", российский мультик "Маша и Медведь" на украинских зрителях заработал почти 2,5 миллиона долларов за 2025 год. При этом авторы запрета скромно умалчивают о том, сколько зарабатывают в прокате украинские мультфильмы, да и вообще, есть ли они? Потому что это поднимает очень неудобную для русофобов тему об отсутствии конкурирующего мультпродукта на украинском языке. Проще говоря, "кто вам мешает снимать кино и анимацию на украинском языке?"А ведь последний полнометражный мультфильм на украинском языке был создан в 2022-м - это "Мавка. Лесная песня", основанный на мифах и украинском фольклоре. Были еще "Никита Кожемяка" о юном богатыре и "Дивосвит" - мультфильм по мотивам творчества художницы-примитивистки Марии Приймаченко. Все остальное - "Приключения Котигорошко и его друзей", "Казаки. Вокруг мира", "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" вышли в прокат задолго до начала конфликта. А сейчас даже самые продвинутые патриотичные родительские клубы рекомендуют смотреть с детьми "Тайны Коко" или "В поисках Дори" - американские мульты, переведенные на мову. Потому что даже самые свидомые родители не горят желанием смотреть вместе с детьми короткометражные пропагандистские мультики о героях из ТЦК, например. В прошлом году украинских детей попытались заинтересовать мультфильмом, который оправдывает действия людоловов. Главные герои мультфильма – это маленький мальчик и школьная доска. Юный герой жалуется, что сотрудники ТЦК забрали его отца, и они, соответственно, плохие. В ответ на это доска отвечает, что военкомы "не плохие, а выполняли свой долг". Неправильным было поведение отловленного папы, который не хотел идти в армию."Если твой отец не хотел идти защищать Родину, он предал её! Те, кто не идут бороться, бросают своих близких и страну на волю врагов. Таких предателей много", - вещает доска. После данного спича мальчик осознал, что сотрудники ТЦК совсем не плохие, а просто "защищают страну". В финале серии герой называет их "настоящими патриотами", и, получается, предает собственного батю. Впрочем, это далеко не все шедевры современной украинской мультипликации.В мае 2025 года украинские мультипликаторы выпустили в свет мультик, оправдывающий ресурсную сделку между Украиной и США, попросту говоря, сдачу украинских недр Америке.Герои мультфильма - мальчик и его дед. Между ними происходит такой диалог:- Дедушка, почему бабушка говорит, что нашу страну продали Америке и теперь мы рабы?- Не верь ей, Тарасик! Украина — очень богатая страна. У нас есть много полезных ископаемых, есть заводы, плодородная земля, атомные электростанции, труба, по которой газ проходит через всю нашу страну с востока на запад и приносит нам большие деньги. Мы очень богатые, они - нет. Поэтому мы хотим с ними поделиться. Пусть они пользуются нашими богатствами! А бабушке скажи, чтобы она не слушала москалей, которые хотят у нас всё отобрать. А если она ещё раз так скажет… Дед и внучок хором объясняют, что таких непонятливых бабушек надо сдать в СБУ.Неудивительно, что украинские дети больше тянутся к добрым и понятным Маше и Медведю, чем к доске или деду-стукачу. А украинские власти бросают все силы и средства для запрета российских мультфильмов. Потому что все, на что они способны, это создавать "черные списки", штрафовать за просмотр детской анимации и сносить памятники Пушкину. Это ведь проще, чем снять качественный мультфильм или издать интересную книгу на украинском языке. Поэтому большинство родителей до сих пор подпольно воспитывают детей на стихах Агнии Барто и достают через соседку запылившиеся басни Крылова. Зато вместо создания украинского контента на Украине щедро финансируют Институт нацпамяти, который генерирует запреты, поощряют русофобскую ахинею детской писательницы Ларисы Ницой и спонсируют мультфильмы про ТЦК.Можно конечно, долго смеяться над этим апофеозом глупости и издеваться над депутатами ВР, которые рассмотрели в девочке Маше милитаристскую угрозу со стороны России. Но проблема, если присмотреться, куда серьезней, чем критика самоваров и балалаек со стороны украинских нардепов. И тот же Юрчишин - не просто недалекий "козявкоед", а проводник западных интересов, выразитель той самой "мягкой силы, которую Запад удачно опробует на Украине еще со времен первого майдана. Юрчишин прошел в парламент по спискам партии "Голос", которую снарядили и профинансировали глобалисты и на своем депутатском месте четко выполняет поставленные ими задачи. И c УПЦ последовательно борется, и с русскими мультфильмами, и малые коренные народы России подбивает на бунт против Москвы - недаром же соросенок давно внесен Россией в санкционные списки. Он не смешон, он опасен, потому что каждая инициатива таких коллективных юрчишиных - это не просто запрет мультика или снос очередного памятника, это поиск и обрыв даже самых крохотных ниточек, которые еще соединяют украинский и русский народы. И когда из общего между соседними странами остаются лишь противоречия (начиная от копания Черного моря и заканчивая спорами, кто именно выиграл войну с фашистской Германией, УПА* или 1-й Украинский фронт), организовать очередной непримиримый конфликт не составит труда. Тем более, что языковая тема - это беспроигрышный разжигатель. Например, только на этой неделе сразу две украинские певицы - Анастасия Приходько и Настя Каменских - столкнулись с волной хейта после своих попыток заговорить на русском. Каменских раскритиковали за концерты в США, где она исполняла свои хиты на "мове агрессора", а потом долго оправдывалась, что "важен только один язык - язык любви". В результате, ренегатку лишили доступа к кормушке: популярный ювелирный бренд "Золотой век" разорвал рекламный контракт с певицей и она потеряла почти миллион долларов от рекламы. А бывшая представительница России на "Евровидении" Приходько опубликовала в Instagram** поздравление своему мужу с 12-летием брака на русском языке."Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет – я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!", – написала артистка. Также певица опубликовала фотографию в сториз, где подпись также была сделана на русском. В комментариях разразился настоящий ад и вчерашние поклонники начали массово отписываться от Приходько, указывая, что причина разрыва именно языковый вопрос. Тут бы порадоваться, написать о "прозрении" творческих личностей и о том, что творческая интеллигенция первой почувствовала ветер перемен и тлен украинизации. Если бы не одно "но". Поддержка русскоязычных патриотов понадобилась рассыпающемуся мовному отряду для продолжения войны с РФ. Национально свидомые давно сгинули в первой волне призыва, остальные просочились в Европу и оттуда учат как правильно воевать и неньку любить. Так что просто понадобились резервы и вот их-то сейчас начнут подгребать с помощью частичной реабилитации русскоязычных граждан. И вся стрельба в Фарион-Ганула-Парубия тоже является частью этой программы "перестройки на марше". Осознав, что Европа никаких контингентов не пришлет, а солдаты Польши и Бельгии воевать за Украину не станут, технологи украинского конфликта меняют тактику. Ее очень четко выразил писатель и журналист Ян Валетов - один из винтиков этой машины."Чем раньше мы поймем, что в этой войне любой, кто на нашей стороне (за кого бы он не голосовал, на какой мове не говорил, в какую церковь не ходил бы) это бесценный ресурс. Каждый, кто готов помогать и защищать - это наша надежда выстоять. Даже если он, с..ка, Пушкина любит. Перестаньте заниматься херней. Перестаньте делить украинских граждан на правильных и неправильных, на настоящих патриотов и каких-то не таких. Нас и так критически мало. Тех, кто хочет защищать страну еще меньше. Тех, кто может и умеет еще меньше. Так, что пора бы нам прийти в себя и проявить те качества, что уже были показаны в первые дни войны. Единство, взаимопомощь, взаимовыручка. Без этого мы рано или поздно упадем русским в руки, как перезревший плод", - пугает Борис Битнер ( настоящая фамилия блогера).Так что пока соросята действуют топорными запретительными методами, которые практически не работают, провластные пропагандисты, наоборот, пробуют отвоевать у России обычных обывателей, которых национально свидомая публика терроризировала за русский язык, 9 Мая и памятники Ленину. Именно их теперь попытаются сделать надеждой и опорой спасаемой Украины, разрешат смотреть "Простоквашино" и подпевать Насте Каменских на родном языке, а потом в очередной раз используют если не для войны, так для выборов - точно.О том, как на Украине реорганизовывают образование - в статье "Из наших детей хотят сделать дебилов-недоучек". На Украине тестируют отмену бесплатного образования
Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами

04:40 09.09.2025 (обновлено: 05:03 09.09.2025)
 
Маша и медведь
Маша и медведь
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
На Украине начали воевать с российскими мультфильмами и запретили "Машу и Медведя". Инициатором мультблокады выступил известный запретитель УПЦ, нардеп Ярослав Юрчишин, который в свое время прославился поеданием козявок из носа прямо на заседании парламента.
Вот этот "козявочник" и написал донос в центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, министерство цифровой трансформации и Службу безопасности, чтобы заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. По мнению нардепа происходит настоящая мультипликационная экспансия, так как на канале более 18 миллионов подписчиков, что сделало его самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине.
"Главный месседж — заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь", который продвигает российские нарративы в головы наших детей и зарабатывает на украинских просмотрах", - вознегодовал Юрчишин. Также он разглядел в девочке Маше агента НКВД, поскольку она защищала мишкин огород в фуражке соответствующего образца. Парламентарий также обеспокоился фрагментом, где Маша появляется в офицерской фуражке времен СССР и танковом шлеме. Эти головные уборы для Юрчишина оказались "проявлением милитаризации".
Да и вообще, весь мультсериал - сплошная кремлевская пропаганда, так как там присутствуют самовар, балалайка и, конечно же, медведь - животное, символизирующее Россию, чей образ, как уверен депутат-козявкоед, должен "создать положительное впечатление о России в сознании украинских детишек". То есть признал, что эффективных заслонов положительному впечатлению от России на Украине так и не придумали: люди смотрят российские фильмы, поют песни на русском языке и читают книги Булгакова и Шолохова.
Правда, нашлись и коллеги-депутаты, и общественные деятели типа писательницы Ларисы Ницой, которые горячо поддержали идею мультипликационной блокады. И дело тут не столько в намерении искоренить "российскую пропаганду", сколько банальная зависть и жадность. Как настучали соросята из организации "Детектор-медиа", российский мультик "Маша и Медведь" на украинских зрителях заработал почти 2,5 миллиона долларов за 2025 год. При этом авторы запрета скромно умалчивают о том, сколько зарабатывают в прокате украинские мультфильмы, да и вообще, есть ли они? Потому что это поднимает очень неудобную для русофобов тему об отсутствии конкурирующего мультпродукта на украинском языке. Проще говоря, "кто вам мешает снимать кино и анимацию на украинском языке?"
А ведь последний полнометражный мультфильм на украинском языке был создан в 2022-м - это "Мавка. Лесная песня", основанный на мифах и украинском фольклоре. Были еще "Никита Кожемяка" о юном богатыре и "Дивосвит" - мультфильм по мотивам творчества художницы-примитивистки Марии Приймаченко. Все остальное - "Приключения Котигорошко и его друзей", "Казаки. Вокруг мира", "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" вышли в прокат задолго до начала конфликта. А сейчас даже самые продвинутые патриотичные родительские клубы рекомендуют смотреть с детьми "Тайны Коко" или "В поисках Дори" - американские мульты, переведенные на мову. Потому что даже самые свидомые родители не горят желанием смотреть вместе с детьми короткометражные пропагандистские мультики о героях из ТЦК, например.
В прошлом году украинских детей попытались заинтересовать мультфильмом, который оправдывает действия людоловов. Главные герои мультфильма – это маленький мальчик и школьная доска. Юный герой жалуется, что сотрудники ТЦК забрали его отца, и они, соответственно, плохие. В ответ на это доска отвечает, что военкомы "не плохие, а выполняли свой долг". Неправильным было поведение отловленного папы, который не хотел идти в армию.
"Если твой отец не хотел идти защищать Родину, он предал её! Те, кто не идут бороться, бросают своих близких и страну на волю врагов. Таких предателей много", - вещает доска. После данного спича мальчик осознал, что сотрудники ТЦК совсем не плохие, а просто "защищают страну". В финале серии герой называет их "настоящими патриотами", и, получается, предает собственного батю. Впрочем, это далеко не все шедевры современной украинской мультипликации.
В мае 2025 года украинские мультипликаторы выпустили в свет мультик, оправдывающий ресурсную сделку между Украиной и США, попросту говоря, сдачу украинских недр Америке.
Герои мультфильма - мальчик и его дед. Между ними происходит такой диалог:
- Дедушка, почему бабушка говорит, что нашу страну продали Америке и теперь мы рабы?
- Не верь ей, Тарасик! Украина — очень богатая страна. У нас есть много полезных ископаемых, есть заводы, плодородная земля, атомные электростанции, труба, по которой газ проходит через всю нашу страну с востока на запад и приносит нам большие деньги. Мы очень богатые, они - нет. Поэтому мы хотим с ними поделиться. Пусть они пользуются нашими богатствами! А бабушке скажи, чтобы она не слушала москалей, которые хотят у нас всё отобрать. А если она ещё раз так скажет… Дед и внучок хором объясняют, что таких непонятливых бабушек надо сдать в СБУ.
Неудивительно, что украинские дети больше тянутся к добрым и понятным Маше и Медведю, чем к доске или деду-стукачу. А украинские власти бросают все силы и средства для запрета российских мультфильмов. Потому что все, на что они способны, это создавать "черные списки", штрафовать за просмотр детской анимации и сносить памятники Пушкину. Это ведь проще, чем снять качественный мультфильм или издать интересную книгу на украинском языке. Поэтому большинство родителей до сих пор подпольно воспитывают детей на стихах Агнии Барто и достают через соседку запылившиеся басни Крылова. Зато вместо создания украинского контента на Украине щедро финансируют Институт нацпамяти, который генерирует запреты, поощряют русофобскую ахинею детской писательницы Ларисы Ницой и спонсируют мультфильмы про ТЦК.
Можно конечно, долго смеяться над этим апофеозом глупости и издеваться над депутатами ВР, которые рассмотрели в девочке Маше милитаристскую угрозу со стороны России. Но проблема, если присмотреться, куда серьезней, чем критика самоваров и балалаек со стороны украинских нардепов. И тот же Юрчишин - не просто недалекий "козявкоед", а проводник западных интересов, выразитель той самой "мягкой силы, которую Запад удачно опробует на Украине еще со времен первого майдана.
Юрчишин прошел в парламент по спискам партии "Голос", которую снарядили и профинансировали глобалисты и на своем депутатском месте четко выполняет поставленные ими задачи. И c УПЦ последовательно борется, и с русскими мультфильмами, и малые коренные народы России подбивает на бунт против Москвы - недаром же соросенок давно внесен Россией в санкционные списки. Он не смешон, он опасен, потому что каждая инициатива таких коллективных юрчишиных - это не просто запрет мультика или снос очередного памятника, это поиск и обрыв даже самых крохотных ниточек, которые еще соединяют украинский и русский народы.
И когда из общего между соседними странами остаются лишь противоречия (начиная от копания Черного моря и заканчивая спорами, кто именно выиграл войну с фашистской Германией, УПА* или 1-й Украинский фронт), организовать очередной непримиримый конфликт не составит труда. Тем более, что языковая тема - это беспроигрышный разжигатель. Например, только на этой неделе сразу две украинские певицы - Анастасия Приходько и Настя Каменских - столкнулись с волной хейта после своих попыток заговорить на русском. Каменских раскритиковали за концерты в США, где она исполняла свои хиты на "мове агрессора", а потом долго оправдывалась, что "важен только один язык - язык любви". В результате, ренегатку лишили доступа к кормушке: популярный ювелирный бренд "Золотой век" разорвал рекламный контракт с певицей и она потеряла почти миллион долларов от рекламы. А бывшая представительница России на "Евровидении" Приходько опубликовала в Instagram** поздравление своему мужу с 12-летием брака на русском языке.
"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет – я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!", – написала артистка. Также певица опубликовала фотографию в сториз, где подпись также была сделана на русском.
В комментариях разразился настоящий ад и вчерашние поклонники начали массово отписываться от Приходько, указывая, что причина разрыва именно языковый вопрос. Тут бы порадоваться, написать о "прозрении" творческих личностей и о том, что творческая интеллигенция первой почувствовала ветер перемен и тлен украинизации. Если бы не одно "но". Поддержка русскоязычных патриотов понадобилась рассыпающемуся мовному отряду для продолжения войны с РФ. Национально свидомые давно сгинули в первой волне призыва, остальные просочились в Европу и оттуда учат как правильно воевать и неньку любить. Так что просто понадобились резервы и вот их-то сейчас начнут подгребать с помощью частичной реабилитации русскоязычных граждан.
И вся стрельба в Фарион-Ганула-Парубия тоже является частью этой программы "перестройки на марше". Осознав, что Европа никаких контингентов не пришлет, а солдаты Польши и Бельгии воевать за Украину не станут, технологи украинского конфликта меняют тактику. Ее очень четко выразил писатель и журналист Ян Валетов - один из винтиков этой машины.
"Чем раньше мы поймем, что в этой войне любой, кто на нашей стороне (за кого бы он не голосовал, на какой мове не говорил, в какую церковь не ходил бы) это бесценный ресурс. Каждый, кто готов помогать и защищать - это наша надежда выстоять. Даже если он, с..ка, Пушкина любит. Перестаньте заниматься херней. Перестаньте делить украинских граждан на правильных и неправильных, на настоящих патриотов и каких-то не таких. Нас и так критически мало. Тех, кто хочет защищать страну еще меньше. Тех, кто может и умеет еще меньше. Так, что пора бы нам прийти в себя и проявить те качества, что уже были показаны в первые дни войны. Единство, взаимопомощь, взаимовыручка. Без этого мы рано или поздно упадем русским в руки, как перезревший плод", - пугает Борис Битнер ( настоящая фамилия блогера).
Так что пока соросята действуют топорными запретительными методами, которые практически не работают, провластные пропагандисты, наоборот, пробуют отвоевать у России обычных обывателей, которых национально свидомая публика терроризировала за русский язык, 9 Мая и памятники Ленину. Именно их теперь попытаются сделать надеждой и опорой спасаемой Украины, разрешат смотреть "Простоквашино" и подпевать Насте Каменских на родном языке, а потом в очередной раз используют если не для войны, так для выборов - точно.
О том, как на Украине реорганизовывают образование - в статье "Из наших детей хотят сделать дебилов-недоучек". На Украине тестируют отмену бесплатного образования
Больше материалов по теме:
КультураЭксклюзивУкраинамультфильммультипликацияНастя КаменскихРоссияПриходькоУПЦНКВДЛариса НицойСШАСБУ
 
