Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/pytki-tokom-i-prinuditelnaya-amputatsiya-kakie-zverstva-v-sekretnykh-tyurmakh-na-ukraine--miroshnik-1068411129.html
Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник
Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник - 09.09.2025 Украина.ру
Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру объяснил, как Киев использует детей для того, чтобы обвинить Россию в международных... Украина.ру, 09.09.2025
2025-09-09T17:04
2025-09-09T17:18
видео
россия
украина
иран
родион мирошник
андрей парубий
владимир зеленский
"азов"
кракен
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068410905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6fe7245a3846e0d7c9f44e6cd3d3faa.jpg
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру объяснил, как Киев использует детей для того, чтобы обвинить Россию в международных судах и рассказал, как режим Зеленского пытается торговать мирными. Отдельно обсудили пытки в секретных украинских тюрьмах. 00:27 – Убийство Парубия; 04:12 – Преступления украинских нацистов; 06:01 – Израильская охота на гражданских в Иране; 11:14 – Освобождение политических заложников на Украине; 16:04 – Украина и международные правозащитные организации; 18:54 – Секретные тюрьмы киевского режима; 19:46 – Эвакуация детей с прифронтовых территорий Донбасса;33:35 – Запрет православной церкви; 38:16 – Украинский концлагерь. *Упоминаются батальоны "Азов", "Кракен" и "Айдар", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
иран
израиль
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068410905_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8daf3f5dd3df48664861e95fcc954cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, иран, родион мирошник, андрей парубий, владимир зеленский, "азов", кракен, терроризм, фашизм, неофашисты, теракт, убийство, бпла, выборы, упц, православие, израиль, палестино-израильский конфликт, дарья дугина, донбасс, дети, правозащитники, нацизм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, заложники, тюрьма, военные преступления, сво, международное право, видео
Видео, Россия, Украина, Иран, Родион Мирошник, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, "Азов", Кракен, терроризм, фашизм, неофашисты, теракт, убийство, БПЛА, выборы, УПЦ, Православие, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Дарья Дугина, Донбасс, дети, правозащитники, нацизм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, заложники, тюрьма, Военные преступления, СВО, международное право

Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник

17:04 09.09.2025 (обновлено: 17:18 09.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру объяснил, как Киев использует детей для того, чтобы обвинить Россию в международных судах и рассказал, как режим Зеленского пытается торговать мирными. Отдельно обсудили пытки в секретных украинских тюрьмах.
00:27 – Убийство Парубия;
04:12 – Преступления украинских нацистов;
06:01 – Израильская охота на гражданских в Иране;
11:14 – Освобождение политических заложников на Украине;
16:04 – Украина и международные правозащитные организации;
18:54 – Секретные тюрьмы киевского режима;
19:46 – Эвакуация детей с прифронтовых территорий Донбасса;
33:35 – Запрет православной церкви;
38:16 – Украинский концлагерь.
*Упоминаются батальоны "Азов", "Кракен" и "Айдар", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ
ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаИранРодион МирошникАндрей ПарубийВладимир Зеленский"Азов"КракентерроризмфашизмнеофашистытерактубийствоБПЛАвыборыУПЦПравославиеИзраильПалестино-израильский конфликтДарья ДугинаДонбассдетиправозащитникинацизмукраинский неонацизмукраинские неонацистынеонацистызаложникитюрьмаВоенные преступленияСВОмеждународное право
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Донецкой школе присвоили имя сына заместителя директора ЦРУ
18:25Украину готовят к масштабной распродаже госсобственности
18:22Армия Израиля бомбит Катар, на Украине не успевают печатать повестки: главное на вечер 9 сентября
18:20Силы ПВО сбили еще 3 украинских беспилотника над Черным морем — Минобороны РФ
18:18Отправка повестки по почте теперь считается официальным вручением повестки. Это дает возможность делать массовые рассылки и делает невозможным уклонение от вручения через почту, — нардеп Федиенко
18:14Фархад Ибрагимов: Если Иран и Израиль начнут новую войну, Трамп уже не придет на помощь Нетаньяху
17:49На Украине упростили печать повесток для военнообязанных
17:42Полковник Геннадий Алехин: Россия превращает дороги из Изюма и Барвенково в трассы смерти для ВСУ
17:37Катар не намерен мириться с безрассудным действиями Израиля
17:04Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник
16:56Венгрия не отказывается от газа из России - Сийярто
16:47Каллас выступила в ЕП с очередной речью об Украине в присутствии не более 10 из 720 депутатов
16:42"С демократией не очень": как Германия пытается навредить России
16:36Постпред США заявил, что Украина готова к остановке боестолкновений с Россией по текущей линии фронта
16:32Российская ПВО сбила на Черным морем 10 украинских БПЛА
16:26Сын замдиректора ЦРУ, погибший на СВО, был достойным гражданином России и пал смертью героя - Теплинский
15:56Бам-с лопатой! Ночной вор и иноагент, на кого теперь работает экс-министр иностранных дел Украины Кулеба
15:55Северское направление: ВСУ сдали Серебрянское лесничество
15:40Украинские юноши до 22 лет массово увольняются ради выезда за границу
15:36Разрушители и Зеленский
Лента новостейМолния