https://ukraina.ru/20250909/pytki-tokom-i-prinuditelnaya-amputatsiya-kakie-zverstva-v-sekretnykh-tyurmakh-na-ukraine--miroshnik-1068411129.html

Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник

Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник - 09.09.2025 Украина.ру

Пытки током и принудительная ампутация: какие зверства в секретных тюрьмах на Украине — Мирошник

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру объяснил, как Киев использует детей для того, чтобы обвинить Россию в международных... Украина.ру, 09.09.2025

2025-09-09T17:04

2025-09-09T17:04

2025-09-09T17:18

видео

россия

украина

иран

родион мирошник

андрей парубий

владимир зеленский

"азов"

кракен

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068410905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6fe7245a3846e0d7c9f44e6cd3d3faa.jpg

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру объяснил, как Киев использует детей для того, чтобы обвинить Россию в международных судах и рассказал, как режим Зеленского пытается торговать мирными. Отдельно обсудили пытки в секретных украинских тюрьмах. 00:27 – Убийство Парубия; 04:12 – Преступления украинских нацистов; 06:01 – Израильская охота на гражданских в Иране; 11:14 – Освобождение политических заложников на Украине; 16:04 – Украина и международные правозащитные организации; 18:54 – Секретные тюрьмы киевского режима; 19:46 – Эвакуация детей с прифронтовых территорий Донбасса;33:35 – Запрет православной церкви; 38:16 – Украинский концлагерь. *Упоминаются батальоны "Азов", "Кракен" и "Айдар", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

иран

израиль

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, иран, родион мирошник, андрей парубий, владимир зеленский, "азов", кракен, терроризм, фашизм, неофашисты, теракт, убийство, бпла, выборы, упц, православие, израиль, палестино-израильский конфликт, дарья дугина, донбасс, дети, правозащитники, нацизм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, заложники, тюрьма, военные преступления, сво, международное право, видео