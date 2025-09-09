Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/kompromiss-rossii-i-kitaya-po-razdeleniyu-vliyaniya-ischenko-raskryl-taynu-sozdaniya-shos-1068318989.html
Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС - 09.09.2025 Украина.ру
Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
Создание ШОС стало результатом компромисса между Россией и Китаем по разделению влияния в Центральной Азии, где местные страны традиционно опасались китайской ассимиляции больше, чем российского доминирования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-09T05:00
2025-09-09T05:00
новости
китай
россия
ростислав ищенко
шос
казахстан
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_88ca0224d08e6d167234497782934fca.jpg
Эксперт напомнил, что первоначальная "Шанхайская пятерка" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) создавалась как механизм снятия противоречий между Москвой и Пекином после распада СССР, когда в регионе образовался вакуум силы.Местные элиты опасались, что Китай с его мощной ассимиляционной политикой поглотит их культуры, но при этом не хотели терять экономические преимущества китайских инвестиций."Казахи всегда говорили: "У казахов, которые оказались в России, получился Казахстан. Казахи, которые оказались в Китае, стали ханьцами"", — привел пример Ищенко.Собеседник издания отметил, что организация доказала свою эффективность — уже через пять лет к ней присоединился Узбекистан, а сегодня ШОС объединяет почти всю Евразию, за исключением союзников США. Даже страны Юго-Восточной Азии с историческими противоречиями с Китаем находят в рамках организации общий язык."Это не только заслуга Запада, который всех пугает, но и признание эффективности механизма в рамках ШОС", — резюмировал Ищенко.Ранее уведомлялось об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества, где Россия, Китай и Индия подтвердили курс на создание многополярного мира.Эти события напрямую связаны с китайской инициативой о глобальном управлении, поскольку демонстрируют практическую реализацию предложенных принципов.Страны-участницы ШОС договорились о создании Банка развития организации, формировании независимой финансовой системы и продвижении национальных валют для взаиморасчетов.Подписание меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и увеличение объемов поставок энергоресурсов свидетельствуют о переходе от деклараций к конкретным действиям, что полностью соответствует принципу концентрации на реальных действиях, заложенному в китайской инициативе о глобальном управлении - Итоги саммита ШОС: Россия, Индия и Китай спасают распадающийся мир.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250905/1068208007.html
китай
россия
казахстан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_88:0:1304:912_1920x0_80_0_0_046e2a2eca6929445790a27a12c75bf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, ростислав ищенко, шос, казахстан, украина.ру
Новости, Китай, Россия, Ростислав Ищенко, ШОС, Казахстан, Украина.ру

Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС

05:00 09.09.2025
 
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
Читать в
ДзенTelegram
Создание ШОС стало результатом компромисса между Россией и Китаем по разделению влияния в Центральной Азии, где местные страны традиционно опасались китайской ассимиляции больше, чем российского доминирования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт напомнил, что первоначальная "Шанхайская пятерка" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) создавалась как механизм снятия противоречий между Москвой и Пекином после распада СССР, когда в регионе образовался вакуум силы.
Местные элиты опасались, что Китай с его мощной ассимиляционной политикой поглотит их культуры, но при этом не хотели терять экономические преимущества китайских инвестиций.
"Казахи всегда говорили: "У казахов, которые оказались в России, получился Казахстан. Казахи, которые оказались в Китае, стали ханьцами"", — привел пример Ищенко.
Собеседник издания отметил, что организация доказала свою эффективность — уже через пять лет к ней присоединился Узбекистан, а сегодня ШОС объединяет почти всю Евразию, за исключением союзников США. Даже страны Юго-Восточной Азии с историческими противоречиями с Китаем находят в рамках организации общий язык.
"Это не только заслуга Запада, который всех пугает, но и признание эффективности механизма в рамках ШОС", — резюмировал Ищенко.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
5 сентября, 14:39
США "потеряли" РФ и Индию из-за их отношений с Китаем - ТрампПрезидент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию, передает 5 сентября телеграм-канал Украина.ру
Ранее уведомлялось об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества, где Россия, Китай и Индия подтвердили курс на создание многополярного мира.
Эти события напрямую связаны с китайской инициативой о глобальном управлении, поскольку демонстрируют практическую реализацию предложенных принципов.
Страны-участницы ШОС договорились о создании Банка развития организации, формировании независимой финансовой системы и продвижении национальных валют для взаиморасчетов.
Подписание меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и увеличение объемов поставок энергоресурсов свидетельствуют о переходе от деклараций к конкретным действиям, что полностью соответствует принципу концентрации на реальных действиях, заложенному в китайской инициативе о глобальном управлении - Итоги саммита ШОС: Россия, Индия и Китай спасают распадающийся мир.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайРоссияРостислав ИщенкоШОСКазахстанУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Россия должна строить русскоцентричный мир, а не балансировать между Востоком и Западом — Ищенко
06:30Суслов: Европа планирует превратить Украину в "военный таран" против России
06:10Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджером
06:02Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут
06:00Командир отряда связи СпН "Ахмат": "По человеку, как правило, видно, какая работа раскроет его потенциал"
05:49Энергетические войны: Россия и Китай меняют мировой газовый рынок, ОПЕК+ сдерживает падение цен на нефть
05:30Носков: прорыв к Золотому Колодезю вскрыл системную слабость ВСУ и истощение минных запасов
05:20Игорь Нагаев: Россия готовится к маленькой войне с Европой, а Китай - к большой войне Израиля с Ираном
05:10Дмитрий Штраус: Даже если США быстро захватят Каракас, армия Венесуэлы перейдет к партизанской войне
05:00Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
04:56"Выстрел" в опере. Как Залужному медведь на ухо наступил
04:50Зачем Израиль "снимает засов с врат ада". И к чему это приведет? Семейные тайны
04:40Самовар, балалайка и медведь. Как на Украине шизофренически воюют с мультиками и русскоязычными певцами
04:37Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30Уловка 22. Восточный вариант
04:30"На фронт отправят всех без исключения". Украинские и российские эксперты и политики о плане "Б" Киева
04:21ВС РФ поразили промышленный объект в Дружковке с помощью ОТРК «Искандер-М»
04:20Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
04:10Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
04:10Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации
Лента новостейМолния