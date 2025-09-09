https://ukraina.ru/20250909/kompromiss-rossii-i-kitaya-po-razdeleniyu-vliyaniya-ischenko-raskryl-taynu-sozdaniya-shos-1068318989.html
Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл “тайну” создания ШОС
Создание ШОС стало результатом компромисса между Россией и Китаем по разделению влияния в Центральной Азии, где местные страны традиционно опасались китайской ассимиляции больше, чем российского доминирования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт напомнил, что первоначальная "Шанхайская пятерка" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) создавалась как механизм снятия противоречий между Москвой и Пекином после распада СССР, когда в регионе образовался вакуум силы.Местные элиты опасались, что Китай с его мощной ассимиляционной политикой поглотит их культуры, но при этом не хотели терять экономические преимущества китайских инвестиций."Казахи всегда говорили: "У казахов, которые оказались в России, получился Казахстан. Казахи, которые оказались в Китае, стали ханьцами"", — привел пример Ищенко.Собеседник издания отметил, что организация доказала свою эффективность — уже через пять лет к ней присоединился Узбекистан, а сегодня ШОС объединяет почти всю Евразию, за исключением союзников США. Даже страны Юго-Восточной Азии с историческими противоречиями с Китаем находят в рамках организации общий язык."Это не только заслуга Запада, который всех пугает, но и признание эффективности механизма в рамках ШОС", — резюмировал Ищенко.Ранее уведомлялось об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества, где Россия, Китай и Индия подтвердили курс на создание многополярного мира.Эти события напрямую связаны с китайской инициативой о глобальном управлении, поскольку демонстрируют практическую реализацию предложенных принципов.Страны-участницы ШОС договорились о создании Банка развития организации, формировании независимой финансовой системы и продвижении национальных валют для взаиморасчетов.Подписание меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и увеличение объемов поставок энергоресурсов свидетельствуют о переходе от деклараций к конкретным действиям, что полностью соответствует принципу концентрации на реальных действиях, заложенному в китайской инициативе о глобальном управлении - Итоги саммита ШОС: Россия, Индия и Китай спасают распадающийся мир.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США еще не до конца поняли, что эпоха, когда им постоянно везло, подошла к концу читайте на сайте Украина.ру.
