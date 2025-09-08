ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу ВПК Украины
13:12 08.09.2025 (обновлено: 14:10 08.09.2025)
Российские военные нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - перечислили в ведомстве.
