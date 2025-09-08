https://ukraina.ru/20250908/vs-rf-nanesli-porazhenie-obektu-energetiki-obespechivavshemu-rabotu-vpk-ukrainy--1068327204.html

ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу ВПК Украины

Российские военные нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - перечислили в ведомстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Российская армия продолжает наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Подробнее в материале "Герани" летели к Киеву "со всех сторон". Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00

