ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу ВПК Украины
Российские военные нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-08T13:12
2025-09-08T14:10
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - перечислили в ведомстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Российская армия продолжает наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Подробнее в материале "Герани" летели к Киеву "со всех сторон". Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу ВПК Украины

13:12 08.09.2025 (обновлено: 14:10 08.09.2025)
 
Российские военные нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ, передает 8 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - перечислили в ведомстве.
Российская армия продолжает наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Подробнее в материале "Герани" летели к Киеву "со всех сторон". Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
