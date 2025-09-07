35 лет Руху: от массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы

https://ukraina.ru/20250907/1024904935.html

8 сентября 1990 года, начался съезд Народного Руха* Украины. Это мы сейчас знаем, что Рух – националистическая партия. А тогда-то она была не партией (поскольку партия у его руководителей уже была – КПСС) и вообще, это было всенародное движение за перестройку.

Из всех национальных республик Украина обзавелась своим народным движением в поддержку перестройки одним из последних. Например, комитеты "Крунк" и "Карабах" (соответственно — в Степанакерте и Ереване) были созданы в марте 1988 года, Народный фронт Эстонии и литовский "Саюдис" — в октябре 1988, Народный фронт Молдовы — в мае 1989 года (оргкомитет Демократического движения в поддержку перестройки был создан ещё раньше).Собственно, все эти движения не зря апеллировали к Перестройке — они все, хотя и в разной степени, были порождением КПСС (и, отчасти, КГБ). Правящая партия стремилась канализировать общественную активность, вырывающуюся на свободу благодаря политике перестройки и гласности, а национальные элиты в её составе хотели усилить свои позиции на переговорах с федеральным центром за счёт массовидной поддержки со стороны новых движений.Просто в Прибалтике и на Кавказе была своя ситуация (например, армянские комитеты возникли на следующий день после начала погромов в Азербайджане и роль партийных кадров в них была минимальной), в Средней Азии — своя (там главную роль играли родо-общинные связи).Украина, в которой не было ни межнациональных конфликтов, ни особого ощущения угнетённости (кроме Галичины), осталась в стороне от этих процессов. Думается, не будет большим преувеличением сказать, что из национальных движений именно Рух оказался в наибольшей степени "за перестройку". Поскольку процессы обособления республик происходили быстро, то и эволюционировал он быстро (но не быстрее других, поскольку тот же "Саюдис" выступил за отделение Литвы от СССР ещё в феврале 1989 года, т.е. — через 4 месяца после создания, а Рух — в июне 1990, через 10 месяцев после создания). Любопытно, что первый президент Украины Леонид Кравчук, например, не признаёт своего участия в создании Руха, хотя, казалось бы, это ему выгодно. Он, правда, указывает, что был одним из первых переговорщиков от КПСС с движением.В какой-то степени ЦК КПУ даже затянула с инициативой и чуть не утратила контроль над ситуацией. Например, Украинский Хельсинкский Союз, одним из лидеров которого стал Вячеслав Черновол, был создан в июле 1988 года, а одна из первых (если не вообще первая) информационная записка республиканского КГБ "О замыслах создания "Украинского народного фронта"" легла на стол Владимира Щербицкого в октябре того же года.28 ноября 1988 года партийная конференция Киевской городской писательской организации (во главе перестроечных процессов всегда шла творческая интеллигенция) поручила новоизбранному парткому сформировать группу содействия перестройке. Уже 29 ноября инициативная группа в составе десяти человек была создана, возглавил её Иван Драч. Среди инициаторов движения были так же Борис Олейник, Мирослав Попович и другие.Проект Программы и Устава "Народного движения Украины за перестройку" был опубликован газетой Союза писателей "Лiтературна Україна" 16 февраля 1989 года. Целью организации провозглашались содействие демократизации и заключение нового Союзного договора между республиками СССР. В проекте декларировалась приверженность политике КПСС и руководящей роли последней.Публикация такого документа не могла не быть одобрена ЦК КПУ. Это, впрочем, не спасло организаторов от деструктивной критики. Партийная газета "Радянська Україна" опубликовала первую критическую статью ещё до публикации проекта.Впрочем, ничего удивительно в этом нет — вокруг такого рода движений сразу же начиналась борьба. С одной стороны, КПСС необходимо было канализировать также просоюзную и пропартийную общественную активность (отсюда — появление интернациональных фронтов; кстати, "Интердвижение Донбасса" возникло в ноябре 1990 года). С другой — так проявлялась борьба разных групп влияния внутри республиканских партийных организаций.Первая региональная конференция НРУ состоялась 7 мая 1989 года во Львове. К концу лета организации движения были созданы в большинстве областей Украины. Как правило, основой для создания были писательские организации. Интересно, что, например, учредительная конференция киевской организации Руха транслировалась по республиканскому радио.Примерно тогда же была создана и спортивная организация — "Варта (стража) Руха", во главе с капитаном милиции Дмитрием Поездом. Известно, что члены "ВР" охраняли Учредительный съезд НРУ и ряд митингов. Однако, связи с современными экстремистскими организациями никак не прослеживаются — вообще информация об этой структуре крайне скудна.8 сентября 1989 года в Киеве открылся (и продолжался до 10 числа включительно) Учредительный съезд НРУ.В работе съезда участвовало 1109 делегатов, из них только 109 были рабочими и 16 — крестьянами. 224 делегата (пятая часть) были членами КПСС. Считается, что в этот период НРУ объединял 280 тысяч человек — якобы столько писем с положительными откликами получил после публикации проекта программы Владимир Яворивский. Справедливости ради надо сказать, что столь своеобразный подход к "членству" привёл к тому, что большинство даже участников съезда позднее в работе партии участия не принимали.Съезд принял Устав и Программу. Председателем НРУ стал Иван Драч, заместителями — Владимир Яворивский, Владимир Черняк и Сергей Конев. Секретариат движения возглавил один из лидеров УХС Михаил Горынь.Программа НРУ предусматривала подписание нового Союзного договора; восстановление прав церкви (в т.ч. — УАПЦ и УГКЦ); демократизацию как в экономике, так и в политике (но о многопартийности ещё не говорилось); приведение законодательства в соответствие с международными нормами. Ссылки на решения КПСС сохранились (но уже без "руководящей роли"), а "социализм" поминался лишь дважды (причём один раз — в негативном смысле).Создание движения встретило отпор со стороны партийных органов. Во время съезда во многих городах Украины состоялись антируховские митинги, организованные партийными комитетами. 16 сентября такой митинг (под названием: "В интернациональном единстве и сплочённости — успех перестройки") состоялся в Киеве. НРУ обвинялся во всех смертных грехах (в основном — в недостаточном интернационализме), однако организаторы митинга дали выступить и Яворивскому. После съезда был организован поток "писем трудящихся" в спектре от философских размышлений на тему "зачем нам Рух, если есть Партия" до обычной ругани.В 1989 — первой половине 1990 годов Рух, наряду с Украинским Хельсинкским Союзом, являлся ведущей политической силой в демократическом движении на территории УССР. Он, в частности, был организатором Демократического блока на выборах в ВР УССР и советы различных уровней в марте-апреле 1990 года. Создание парламентской демократической оппозиции произошло на базе фракции НРУ, куда вошло 62 депутата.Лидеры Народного Руха Украины. Слева направо: бывшие политзаключенные Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и поэт Иван ДрачС начала 1991 года Рух выполнял в основном роль координатора демократических сил Украины и основы для создания новых политических проектов (в основном — партийных). Например, из руководства Руха вышли лидеры Украинской республиканской партии (созданной на основе уже упомянутого УХС и ставшей первой заметной альтернативной партией в стране) и Демократической партии (у кого-то из руховского руководства была фантазия скопировать американскую партийную систему).Провозглашение независимости было инициативой не столько националистов, сколько группы "суверен-коммунистов" в КПУ и промышленно-сельскохозяйственного директората, озабоченного радикализмом Бориса Ельцина.Для Руха же это была настоящая катастрофа, поскольку организация была заточена на борьбу за независимость, а что делать с самой независимостью представляла весьма смутно (отсюда, например, федералистские экзерсисы Черновола).На президентских выборах 1 декабря 1991 года Рух поддержал кандидатуру Черновола (хотя отдельные члены руководства движения агитировали за Левко Лукьяненко и Игоря Юхновского).Леонид Кравчук попытался сделать из Руха правящую партию. На III съезде в феврале-марте 1992 года он заявил, что "Рух сыграл историческую роль в завоевании независимости Украины. Главной задачей Руха сегодня является построение независимого государства. Сегодняшними лозунгами должны стать единство и объединение. Мы хотим объединить все прогрессивные силы, которые стремятся работать на построение украинского государства".Из этой попытки ничего не вышло из-за позиции Черновола, который стоял на платформе конструктивной оппозиции к власти.Впрочем, в конце года, на IV съезде произошёл раскол. Сторонники объединения вокруг власти (например — Лариса Скорик) отделились и создали Всенародный рух Украины, который вскоре тихо умер (Кравчуку уже не была нужна партия).В феврале 1993 года Рух был зарегистрирован как партия.На выборах 1994 года (проходили по мажоритарной системе) НРУ провёл в Раду 22 своих члена, которые сформировали фракцию, в которую вошли 27 человек.Последний раз Рух выступал как единая и мощная политическая сила на выборах 1998 года, когда НРУ получил 9,4% голосов по пропорциональной системе (второе место после КПУ) и провёл в Раду 46 депутатов.Перед президентскими выборами 1999 года в партии произошёл раскол — из него вышла группа лидеров во главе с Юрием Костенко, сформировавшими Украинский народный рух (впоследствии — Украинскую народную партию).В марте 1999 года в автокатастрофе погиб Черновол, НРУ возглавил бывший министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко. На президентских выборах Юрий Костенко набрал 2,2% голосов, обогнав Удовенко с 1,2%.В 2001 году НРУ присоединился к "Нашей Украине" Виктора Ющенко и самостоятельной роли уже не играл, хотя, например, избранный лидером партии Борис Тарасюк стал главой МИД. Но это было следствием близости к Ющенко, а не влияния НРУ.Существует эта партия и сейчас. Например, на парламентских выборах 2019 года НРУ выдвинул 18 кандидатов в одномандатных округах, ни один из которых не стал депутатом.Такой вот путь от массового движения под соответствующими генеральной линии КПСС лозунгами, до карликовой националистической группы с богатой историей.* Рух (укр.) — движение. С момента создания НРУ слово это стало именем собственным, использующимся без перевода, в том числе и в русскоязычной печати.

