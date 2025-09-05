https://ukraina.ru/20250905/minus-elektrichestvo-gaz-i-svyaz-plyus-marodry-ukraina-nachinaet-ukhodit-s-dnepropetrovschiny-1068211357.html
Минус электричество, газ и связь, плюс мародёры. Украина начинает уходить с Днепропетровщины
Минус электричество, газ и связь, плюс мародёры. Украина начинает уходить с Днепропетровщины - 05.09.2025 Украина.ру
Минус электричество, газ и связь, плюс мародёры. Украина начинает уходить с Днепропетровщины
Украинские журналисты ведут обратный отсчет от самого удаленного населенного пункта Днепропетровской области до линии фронта. Полгода назад от села Межевая до фронта было 20 километров, в августе 2025 года - уже 14 километров. В селе живут люди. Последняя напасть для тех, кто остался или же вернулся - нашествие мародеров
В Межевой частично нет электричества, газа и связи. Последний рабочий день отделения „Укрпочты“ завершился во второй половине дня тридцатого августа в полутьме и при блёклом свечении лампы, запитанной от генератора. Магазины закрыты уже с месяц, продукты доставляют волонтёры к администрации — в основном это коробки с маркировкой „Всемирная программа продовольствия“ ООН. С водой проблема не так остра, потому что у некоторых селян есть колодцы.„Конечно, плохо, но терпимо. Потому что пока тепло, понимаете? А если начнёт холодать, то… Как жить, если газа даже нет?“ — говорит волонтёрам местная жительница.Женщина не планирует никуда уезжать, потому что некуда. И многие жители этого села разделяют её позицию: уезжать, в общем-то, некуда и не к кому. Стариков оставлять тем, кто помоложе, тоже не хочется.„Началось мародёрство, и люди возвращаются в свои родные дома. Потому что дом — это дом“, — сказала она.„Пенсию невозможно получить! Они не дают по карточке“, — говорит другая женщина из очереди у здания администрации. Она и её знакомые приехали в Межевую на велосипедах из Новопавловки. Велосипеды здесь — это основной и единственный доступный вид транспорта.А в другой части села нет электричества, но есть газ. В основном те люди, которые эвакуировались, но вернулись потом обратно, сделали это из-за мародёров.„…уехали, попросили меня присматривать. Я зашёл, смотрю — лазят, воруют“, — рассказал пожилой мужчина. — „Надо, конечно, войну закончить. Банкоматов нет, аптек нет…“Другой пенсионер живёт здесь совершенно один. Он похоронил жену, похоронил сорокапятилетнего сына.„Как жить? Надо, чтобы свет был, вода была, и, самое главное, войны не было“, — говорит пожилая женщина. — „Страшно: летает над головой, свистит, гудит. Я Бога прошу, чтобы кончилась война“.В Межевую расселяли беженцев из Покровска (Красноармейск, подконтрольная Киеву часть ДНР) и Авдеевки (ДНР). Только пару месяцев назад они жаловались, как им надоело переезжать из города в город, с места на место. Но главный вопрос — почему украинские власти селят беженцев в прифронтовой зоне — остаётся без ответа.Две недели назад в Межевой остался только один врач — и тот стоматолог. Комендантский час — с девяти вечера до пяти утра.Единственный супермаркет больше не работает. Часть сотрудников уволилась, часть перевели в супермаркеты сети в других городах. Руководство сети приняло такое решение из-за ситуации с безопасностью. Насколько такой магазин был востребован в селе, подтверждает то, что десять лет назад, в январе две тысячи пятнадцатого года, при открытии в дверях случилась давка. В магазин единовременно попытались зайти несколько сотен человек.Всё это не значит, что Межевая — обычный мирный посёлок. Это только одна сторона медали, которую показывают и которую разрешено показывать украинским волонтёрам и журналистам. Межевая — это логистический узел для снабжения ВСУ. Через населённый пункт проходит железная дорога, а также автомобильная дорога на Покровск. В четырнадцати километрах на север проходит трасса Павлоград–Покровск.В сельской больнице сделали ремонт во время СВО. Тогда расчёт был на то, что экономический фронт будет делать всё для военных. В больнице лечили раненых военнослужащих ВСУ — был оборудован госпиталь. Также здесь проходили военно-врачебную комиссию принудительно мобилизованные граждане — всего-то полгода назад.„Фото- и видеосъёмка запрещены!“ — говорится в объявлении на первом этаже. Операционный стол из отделения хирургии куда-то увезли. Мирным жителям, видимо, он не нужен — видимо, сочли те, кто вывозил медицинское оборудование.Подготовка к боевым действиям со стороны Украины шла уже за год до специальной военной операции России. В январе две тысячи двадцать первого года жители на тот момент двадцатидвухтысячной Межевой с удивлением узнали, что на железнодорожной станции в селе больше не продают билеты на поезда. Более того, составы стали проходящими, и местным ничего не оставалось, кроме как махать платочком с перрона. Железнодорожное сообщение с Днепропетровском открыли в марте две тысячи двадцать второго года. Сейчас уехать из Межевой можно на частной маршрутке рейсом на пять тридцать утра или полдень.
Минус электричество, газ и связь, плюс мародёры. Украина начинает уходить с Днепропетровщины
Украинские журналисты ведут обратный отсчет от самого удаленного населенного пункта Днепропетровской области до линии фронта. Полгода назад от села Межевая до фронта было 20 километров, в августе 2025 года - уже 14 километров. В селе живут люди. Последняя напасть для тех, кто остался или же вернулся - нашествие мародеров
