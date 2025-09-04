Сорос: "Украинцы, воюйте!" Роботы Сырского в окопах. Отобрать паспорта у своих и заплатить наемникам

https://ukraina.ru/20250904/soros-ukraintsy-voyuyte-roboty-syrskogo-v-okopakh-otobrat-pasporta-u-svoikh-i-zaplatit-naemnikam-1068151186.html

Собирается ли Украина воевать дальше? Конечно! Но как? В этом всё и дело.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068158723_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_24a1077e87adc4c294e418c7f4682c81.jpg

Несмотря на все разговоры о мире и стенания Зеленского о том, как он хочет этот мир приблизить, все украинские "управленцы" готовятся к продолжению войны.А самое главное - к продолжению мобилизации.Это то, что больше всего волнует жителей Украины.Народ надеется на мирные переговоры и что их условием будет отмена мобилизации.Но судя по всему, мобилизация будет только ужесточаться.И надежды в этом вопросе - только на Москву, которая требует "прекращения мобилизации" на Украине.А больше никто не требует. Наоборот!Сорос: "Вступайте в войско!"Не так давно на Украине в очередной раз побывал Александр Сорос.Он обнимался с главой Офиса президента Ермаком и призывал украинцев "вступаты у вийсько!"Александр Сорос - это глашатай сообщества мировых глобалистов-финансистов.Их намерения совершенно ясны: война должна продолжаться. И мобилизация должна продолжаться.Кто же иначе будет защищать немалые приобретения клана Соросов на Украине?Их представителем здесь был Томаш Фиала и фонд "Дрэгон капитал".Фонду этому принадлежат несметные богатства: земли, предприятия, объекты инфраструктуры, офисы, дома и квартиры в городах Украины.Торговые и развлекательные центры.Медиа ресурсы, в том числе "Украинская правда", а также "правды" Экономическая и Европейская, сайты, радиостанции, рейтинговые агентства и "правозащитные организации".А остальные приобретения "коллективного Сороса"? Кто за них постоит?Украинцы, это должны быть вы. "Вступайте у вийсько!"Потрясающий ничем не прикрытый цинизм.Вспоминается другой "слуга глобалистов", Борис Джонсон и его знаменитое "просто продолжайте воевать", весной 2022 года.Ресурс вырос!Так же точно охлаждает надежды на мир и отмену мобилизации заместитель главы Офиса президента Павел Палиса:"Мобилизация будет продолжаться, даже при наступлении прекращения огня.""Мобилизационный ресурс вырос!" - утверждает Павел Палиса.Да как же он мог "вырасти"? Людей на Украине всё меньше, кто сбежал, кто уже успел "отмобилизоваться" и "пропасть без вести".Откуда же он берётся, этот ресурс? Это конечно, "ударный труд" ТЦК по отлову мужчин на Украине.Когда откроют границы?Другой заместитель главы ОП, Михаил Подоляк, обещает "открыть границы для мужчин", если наступит мир, но не сразу. Когда-нибудь потом."Военное положение прекратило действовать, потом определённый промежуточный период, не очень большой, далее электоральный цикл, далее - открытые границы".То есть границы не откроют ещё очень и очень долго. Даже само начало: "военное положение прекратило действовать" - это то, на что никак не соглашается Зеленский.Для Зеленского и всей их компании отмена военного положения означает выборы. Эта группа постарается не допускать "электоральный цикл" как можно дольше.Значит, не видать украинским мужчинам открытых границ.Украинские главнокомандующий и министр обороны выступили с заявлениями, которые должны, видимо, немного успокоить украинское общество и ободрить зарубежных спонсоров.Они показывают: а вот, у нас есть ещё нестандартные решения!Вот каковы эти решения.Номер один: воюют роботы!Тысячи украинских роботовУкраинский главком Сырский анонсировал: скоро в украинской армии будет множество роботов!"15 тысяч роботов будет поставлено в строй уже в течение этого года."Сырский говорил, конечно, о "роботизированных платформах различного назначения", но народная молва уже понесла: вместо украинцев будут роботов в окопы посылать. Наконец-то!Как представишь тысячи жёлто-голубых роботов.С нарисованными чубами, в намалёванных вышиванках.Зовут модели исключительно "Тарас", "Назарий" и "Степан". "Тарас-1", "Назарий-22", и так далее.Их освящает на битву священник ПЦУ, в крайнем случае - греко-католик. И сопровождаемые дронами-пастухами, толпы украинских роботов мчатся на поле боя.Хотя в принципе, какая разница? Разве сейчас не то же самое происходит? Те же дроны, которые следят за каждым шагом "биороботов", и убивают их при попытке сдаться в плен.Даже не совсем понятно, зачем Украине роботы? Ведь живые солдаты им обходятся значительно дешевле. Они и жалованья часто не получают, а потом незавидная судьба большинства - "пропал без вести" - и семье ничего не положено.Хе-хе-хе. Смеются Зеленский, Сырский и остальные, кто "у трона". А вы думали, миллионы свои, обещанные Зеленским, получите? Очень смешно.Но народ на Украине любит сказки, любит "перемоги", поэтому "про роботов" заходит отлично. Даже лучше, чем предполагал Сырский.В 2026 году "мы ожидаем, говорит Сырский, что будет больше добровольцев."Как их будет больше, почему, откуда? И получается, Сырский продолжает планировать как минимум мобилизацию и на 2026 год?Но есть решение номер два.Нанимаем иностранцев!Шмыгаль: будем нанимать!Шмыгаль, бывший премьер Украины, ныне министр обороны, обещает обширный "рекрутинг".Будем наёмников нанимать!На какие деньги, где нанимать? Это никого не интересует.А в мозгу "заукра" возникает следующая приятнейшая картина: азиатские и африканские наёмники, вооружённые до зубов, идут вместо них воевать.В окопы, вместе с "Тарасом-1" и "Степаном -22".И там они защищают вместе с роботами "неньку Украину", а реальные Тарас и Степан отдыхают, пьют горилку и смотрят побоище по телевизору. С дрона.Наёмники бегут в РоссиюРеальность же такова, что многие наёмники, уже нанятые в прошлые годы, либо перебиты, либо отказываются воевать в таких "нецивилизованных условиях".Это же просто кошмар! Они собирались "на сафари", как привыкли. А получают ФАБом по голове.Выяснилась и ещё одна неприятнейшая деталь. О ней сказал народный депутат Ивченко.Наёмники переходят на сторону России!"У нас были случаи, когда мы привозим латиноамериканцев, а потом те воевали за другую страну".Да, представьте себе. Они узнают, что в армии России зарплаты больше, обеспечение лучше, да и вообще, приятно же быть на стороне, которая побеждает.А что касается украинских вояк, то им стараются платить как можно меньше, предварительно обобрав до нитки (если эти нитки есть).Как это устроеноУкраинских "овец" стригут на каждом шагу.Говорят, что в Одессе, чтобы откупиться от ТЦК, надо заплатить от 7 до 13 тысяч долларов. Это только за то, чтобы выйти за ворота. Нет никаких гарантий, что тебя не поймают завтра.Но в разных регионах по разному, хотя размер взяток увеличился везде.Полгода назад народный депутат Украины Юлия Яцык озвучила рамер взяток:"Откупиться на месте, где тебя поймали - 500 долларов, в ТЦК - 3 тысячи, в учебном центре - 7 тысяч долларов. Примерно такие цифры."Для того, чтобы купить "белый билет", раньше надо было заплатить 5 тысяч долларов. На полгода "непригодность" стоит 2 тысячи.Но и в армии всё то же самое. "Вояки" не получают деньги, если не скинутся "в общий котёл", из которого дополнительно кормится командование.Для того, чтобы получить зарплату или выплаты на погибшего мужа, украинские женщины должны дать громадные взятки.Крутится огромная машина по выемке денег из крепостных. Увеличивается "армия ТЦК", скоро их будет уже 150 тысяч человек.Кто же будет останавливать эту грандиозную "кормушку"?Реальность и границыНикто и ничего не собирается останавливать.А кадры мобилизации всё страшнее: с избиением женщин, которые заступаются за мужчин. С заталкиванием внутрь автобусов буквально без штанов и рубах, потому что "добровольцы" вырываются.Есть уже кадры, как захваченных сразу в машине приковывают наручниками, чтобы не сбежали.Недавно в Ровенской области мобилизовали священника "прямо в ризах", когда он отпевал погибшего всушника.Убийства происходят в ТЦК или при "мобилизации", люди с болезнями признаются "годными", на это никто не обращает внимания.На границе с Молдавией недавно был застрелен из автомата "ухылянт". Двое мужчин пытались сбежать в Молдавию. Были замечены пограничниками. Один остановился, второй нет. И был застрелен из автомата.Обычное, будничное происшествие. Еще и наградят, наверное, пограничников. "Опасного преступника" обезвредили. Мужчина просто хотел сбежать из концлагеря, но охранники застрелили при попытке бегства.Таких случаев очень много, говорят. Просто не все становятся достоянием общества.На границе с Молдавией - десятки брошенных автомобилей. Некоторые с простреленными стёклами!Сбежать всё труднее. Граница под колючей проволокой, охраняется дронами, видеокамерами.Отобрать паспорта!Ну а новая украинская премьер Свириденко вносит законопроект о том, чтобы те, кто покинул страну "незаконно", подлежали уголовной ответственности.Чтобы даже не думали ни возвращаться, ни голосовать, ни еще как-то мешать режиму Зеленского.Неоднократно уже выступали по местному телевидению "полевые командиры", якобы только что из окопов, а на самом деле - прикормленные режимом подручные, которые "воюют" в основном, в киевских телестудиях.Они твердят одно и то же: пока мы "тут", а они - "там", у "них" надо отобрать паспорта.То есть вообще все, кто покинул Украину (10 - 15 миллионов человек) не должны больше считаться гражданами Украины.Вот это поворот!Тогда, действительно, можно и выборы проводить!"Они не могут определять наше будущее!" - взывают лощёные "полевые командиры". "Только мы с побратимами!"Можно только представить, какое будущее Украине будут "определять" эти "побратимы" "Квартала-95".О том, какие приключения выпали на долю председателя Еврокомиссии - в статье Елены Мурзиной "Злой русский РЭБ против "стальных дикобразов": как Россия отключила самолёт Урсулы фон дер Ляйен"

Елена Мурзина

Елена Мурзина

