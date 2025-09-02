https://ukraina.ru/20250902/zloy-russkiy-reb-protiv-stalnykh-dikobrazov-kak-rossiya-otklyuchila-samolt-ursuly-fon-der-lyayen-1068033786.html

Злой русский РЭБ против "стальных дикобразов": как Россия отключила самолёт Урсулы фон дер Ляйен

В газете "Файнэншл Таймс" появилось тревожное сообщение: самолёт Урсулы фон дер Ляйен при приземлении в Болгарии подвергся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы.

У самолёта отказал GPS, он якобы час кружил над аэропортом, и потом пилот осуществил посадку по бумажным картам.Эту ситуацию подтвердил не только "неназванный чиновник", но и болгарские официальные лица.Британские BBC сообщают со ссылкой на болгарское правительство: "Спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолёта, был нейтрализован".Болгарское управление воздушного движения: " С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS. В последнее время всё чаще применяется такими странами, как Россия, в качестве способа нарушения гражданской жизни".Вывод, естественно, такой: "сплотим ряды" и "дадим отпор"."Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины", — это заявление Брюсселя, которое приводит канал CNBC.Также там сказано, что инцидент "подчёркивает необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность". Кто бы сомневался!Но дело в том, что весь этот "инцидент" — нагромождение лжи от первого до последнего слова.Зловещий РЭБ РоссииНачать надо с того, что никаких российских систем РЭБ возле Болгарии попросту нет. Откуда им там взяться?В Брюсселе и, видимо, также в Софии очень плохо знакомы с географией Европы.Или это какие-то зловещие суперлазеры, которые Россия направляет прямо на самолёт Урсулы? Откуда? Из космоса?Но таких систем пока не существует.Это могли быть либо украинские, либо румынские средства РЭБ?Но в таком случае этому воздействию должны были подвергнуться все воздушные рейсы в этом регионе.Организация гражданской авиации ИКАО должна была бы немедленно начать расследование подобного инцидента, который ставит под угрозу не только жизнь Урсулы фон дер Ляйен, но и жизни обычных пассажиров и пилотов других лайнеров.Ничего подобного не произошло.Более того, сервис отслеживания полётов "Флайтрадар 24" не зафиксировал никаких сбоев в работе GPS самолёта Урсулы.Сам рейс с главой ЕС на борту приземлился всего лишь на 9 минут позже положенного: вместо 1 часа 47 минут находился в воздухе 1 час 56 минут.А GPS исправно работал всё время, от взлёта до посадки, по данным "Флайтрадар 24".Ложь, наглая ложь и "свидетельства" ЕврокомиссииЭксперты в области авиации хватаются за голову. У них что, в самолёте вообще всё отказало?Сесть без навигации GPS — в этом нет вообще никакой проблемы.Есть встроенная в сам самолёт собственная система навигации. Есть карты, есть спутники.Есть курсоглиссадные системы, системы ближней навигации.В конце концов, диспетчеры в аэропорту сажают по локатору.Зачем надо было "час кружить"? Это что, какие-то супернеумелые, неподготовленные пилоты?Но, как мы уже знаем, ничего подобного вообще не было.Урсулин самолёт успешно и почти без опозданий сел в Пловдиве, а придуманная ложь пошла гулять по СМИ, обрастая всё новыми зловещими подробностями.Случай настолько хрестоматийный и настолько яркий, что его надо бы заносить в учебники по фактчекингу для журналистов."Как не надо врать, если вы не хотите, чтобы вас немедленно разоблачили".Но никого в европейских системах управления государствами и их СМИ это не волнует.Система давно выстроена таким образом, что основное большинство получит лживую информацию (подкреплённую и уважаемыми ранее изданиями, и самой Еврокомиссией, и даже болгарскими официальными лицами).А меньшинство будет показывать на данные хотя бы того же "Флайтрадара", но его, во-первых, мало кто услышит, а во-вторых, назовут "конспирологами".Вот и вся нехитрая, но успешно работающая уже десятилетия схема."Железная Европа" УрсулыТеперь посмотрим, зачем же была нужна и кому понадобилась ложь про "нападение" на самолёт главы Еврокомиссии?Да ей же самой и понадобилась! Главный гинеколог Европы, бывшая министр обороны ФРГ (худшая за всю историю страны) продолжает песнь про "единый европейский кулак".Раньше она же рассказывала про "железного дикобраза", в которого она собирается превратить Украину. Теперь плавно переходит к теме "железной Европы".Урсула полетела в большой тур по странам Восточной Европы.Газета "Политико" назвала эту поездку "беспрецедентной дипломатической миссией" и "масштабной личной инициативой Урсулы фон дер Ляйен".Нужно было показать, насколько масштабная это инициатива, как она пугает Россию. Вот и придумали "нападение на самолёт".Не расслабляться!А что же сама поездка?Везде, сообщает Урсула, она "видела ежедневные угрозы со стороны России и её приспешников".Какие угрозы — не уточняется.Таким образом, решается сразу несколько вопросов.Нагнетается военная истерия для дальнейшего наращивания инвестиций в ВПК.Урсула привлекает внимание к ЕС во время саммита ШОС. Это тоже немаловажный момент для пиара. Даты были выбраны, конечно, специально.Продолжается политическое давление ЕС на страны Восточной Европы: не расслабляйтесь, Урсула следит за вами!В Польше: миллиарды инвестицийВ Польше Урсула постояла вместе с Дональдом Туском на польско-белорусской границе.После чего потребовала:"Десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение военных инвестиций"."Именно во время вашего председательства, — обратилась Урсула к Туску, — мы включили 800 миллиардов евро инвестиций в оборонный план. Средства могут и должны быть проинвестированы до 2030 года".Туск кивал, соглашался и призывал быть жёсткими, объединяться и готовиться к борьбе.В Болгарии: продолжайте поставкиВ Болгарии Урсула сделала неожиданное заявление: похвалила Болгарию, которая "обеспечила треть поставок вооружений ВСУ".Причём она заявила, что "в первые месяцы украинского конфликта ключевым поставщиком оружия стала Болгария".Это сделано, конечно, специально: чтобы Болгария продолжала оставаться в русле "единой политики ЕС".История такова: Болгария официально долгое время заявляла, что ничего не поставляет. Потом начались какие-то неясные пакеты военной помощи Киеву. Но до сих пор данные о них засекречены.Всё это делалось потому, что народ был против, а в 2022–2023 годах в Болгарии проходили уличные протесты против поставок оружия украинскому режиму.Поэтому поставки происходили "тайными тропами", через Румынию, Венгрию и основной польский хаб, аэропорт Жешув.В 2023 году, например, болгарский парламент одобрил поставки вооружения "Польше" на 500 миллионов евро. Но это — только официальные цифры. На самом деле поставки могли быть засекречены и составляли гораздо большую сумму.ВПК Болгарии очень неплохо развит, работают несколько военных заводов. Оплачивали поставки оружия США и Великобритания.Тайные действия правительстваИ всё это — "секрет Полишинеля", который до поры до времени скрывался от своего же народа.Немецкое издание "Вельт" ещё в 2023 году взяло интервью у бывшего премьера Болгарии, который как раз впервые рассказал о том, что треть необходимого вооружения Украина получала от Болгарии.Что его правительство делало всё тайно (!), во избежание протестов населения.И что, кроме вооружения, Болгария осуществляла поставки около 40 процентов дизельного топлива для Украины.Всё, как и во время Великой Отечественной войны, когда элита Болгарии перебежала на сторону гитлеровской Германии.Семеро "дикобразов"Всего за три дня Урсула фон дер Ляйен объехала семь стран, которые имеют "географическую близость к России или Белоруссии": Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Румынию.Везде она воинственно поднимала кулачки и произносила грозные речи, суть которых сводилась к одному: пятикратно и десятикратно увеличим наши общие расходы на оборону.Эту поездку в ЕС назвали "демонстрацией солидарности прифронтовым государствам".Уже "прифронтовым"?Вот для имитации этого "прифронтового" состояния и был выдуман фейк о том, как российские РЭБ подействовали на самолёт Урсулы.А всё для чего? Демонстрация мнимой "солидарности" и возможность ещё раз совместно обогатиться.Просто пиар-акция главы ЕС.В Литве наверняка показали "спирали Бруно", которые использовали ещё в Первую мировую, а теперь Литва ограждается ими от Калининградской области.В Польше только на "зубы дракона" и минные поля потратили уже два с половиной миллиарда евро.Ну и, конечно, страшное литовское оружие будет задействовано: восстанавливают болота!Урсула всё осмотрела, осталась довольна и без происшествий улетела в Брюссель.А в "прифронтовых" государствах должны задуматься: им тоже, видимо, готовят участь "стальных ежей"? Как и Украине?Семь "железных дикобразов" выстроились на границах с Россией и Белоруссией.Правда, некоторые эксперты называют их "семеро козлят". С Урсулой в виде руководителя группы.Читайте также: Брижит и его Макрон. Странные биографии элит Евросоюза

