Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы - 04.09.2025
Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы
Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы - 04.09.2025 Украина.ру
Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы
Заявление Алексея Миллера о более низких ценах на газ для Китая по сравнению с европейскими следует воспринимать как символический жест в адрес бывших партнеров, а не как реальное коммерческое условие — фактическая формула ценообразования для новых поставок еще не определена
2025-09-04T06:30
2025-09-04T06:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Эксперт пояснил, что подписанный меморандум носит рамочный характер и демонстрирует намерения сторон, но не содержит конкретных ценовых формул. Он отметил, что ключевой проблемой для Китая является поиск рынков сбыта для дополнительных 50 млрд кубометров газа, которые составят более 10% текущего потребления страны."Слова Миллера я бы воспринимал как шпильку, которой он кольнул своих европейских партнеров", — заявил Фролов.Специалист подчеркнул, что обсуждение "внутренних российских цен" абсурдно из-за экспортных пошлин, увеличивающих стоимость на 30%, и регулируемых государством внутренних цен. Параллельно были подписаны документы о увеличении поставок по существующим маршрутам на 8 млрд кубометров — объем, сопоставимый с бывшими поставками в Польшу."Стороны могли бы обсуждать в рамках контракта привязку газа к внутренним ценам, но это ставило бы потребителя в Китае в зависимость от воли российского государства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы

06:30 04.09.2025
 
Заявление Алексея Миллера о более низких ценах на газ для Китая по сравнению с европейскими следует воспринимать как символический жест в адрес бывших партнеров, а не как реальное коммерческое условие — фактическая формула ценообразования для новых поставок еще не определена
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Эксперт пояснил, что подписанный меморандум носит рамочный характер и демонстрирует намерения сторон, но не содержит конкретных ценовых формул. Он отметил, что ключевой проблемой для Китая является поиск рынков сбыта для дополнительных 50 млрд кубометров газа, которые составят более 10% текущего потребления страны.
"Слова Миллера я бы воспринимал как шпильку, которой он кольнул своих европейских партнеров", — заявил Фролов.
Специалист подчеркнул, что обсуждение "внутренних российских цен" абсурдно из-за экспортных пошлин, увеличивающих стоимость на 30%, и регулируемых государством внутренних цен. Параллельно были подписаны документы о увеличении поставок по существующим маршрутам на 8 млрд кубометров — объем, сопоставимый с бывшими поставками в Польшу.
"Стороны могли бы обсуждать в рамках контракта привязку газа к внутренним ценам, но это ставило бы потребителя в Китае в зависимость от воли российского государства", — резюмировал собеседник издания.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
2 сентября, 16:31
Новый газопровод и безвизовый режим: названы результаты визита Путина в КитайПродолжается визит Владимира Путина в Китай. Во вторник, 2 сентября, на сайте Кремля появился список документов, подписанных РФ и КНР. Обращает на себя внимание меморандум по газопроводу "Сила Сибири-2", а также взаимный безвизовый режим для граждан двух стран
Полный текст интервью Александра Фролова: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы читайте на сайте Украина.ру.
