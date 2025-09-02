https://ukraina.ru/20250902/aleksandr-frolov-memorandum-rossii-i-knr-o-sile-sibiri-2--eto-ukol-dlya-partnerov-gazproma-iz-evropy-1068046833.html
Александр Фролов: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы
По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года. И лишь часть этого спроса китайские компании смогут удовлетворить за счет роста внутренней добычи. Спрос растет опережающими темпами.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов."Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.- Александр Сергеевич, как удалось достичь соглашения по цене, ведь известно, что раньше Китай требовал цены, близкие к внутренним российским?- Начнем с того, что это не Китай требовал, а писала Financial Times. Во-первых, в долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены.Например, вы можете использовать биржевую привязку. Это означает, что в формулу цены вы подставляете биржевые котировки. Допустим, берет фьючерсы, форвардные котировки, и раз в квартал пересматриваете цену. Затем накапливаете новые данные и на следующий квартал снова пересматриваете цену.Так действуют контракты, подписанные с европейскими компаниями. Это связано с внутренними европейскими нормами ценообразования. То есть наши контракты привязаны к их биржевым котировкам.Но можно взять и нефтяные котировки, корзину нефти и нефтепродуктов. И подставлять в формулу среднее арифметическое значение, например, дизельного топлива, мазута, вакуумного газойля и других продуктов, взятых опять же за квартал.С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года.- Что тогда означает информация о ценах на газ для китайцев, которые будут ниже европейских?Когда вы говорите о цене газа, вы цитируете Алексея Борисовича Миллера. Я подозреваю, что он решил немного уязвить европейских партнеров.Из серии: мы с китайцами в хороших отношениях, поэтому для них газ будет дешевле. Но в реальности невозможно сказать, сколько будет стоить газ для Китая, и сколько он мог бы стоить для Европы (после 2027 года европейские страны не имеют право покупать российский газ). Чтобы сравнить эти показатели, мы должны будем знать, сколько будут стоить нефть и нефтепродукты и какие биржевые котировки будут в Европе.Слова Миллера я бы воспринимал как шпильку, которой он кольнул своих европейских партнеров.Давайте зафиксируем: формулы цены пока нет, переговоры по этому вопросу еще ведутся.Несмотря на то, что меморандум обязующий, он все же меморандум. Это не контракт, хотя возможно, у этого документа есть более четкие параметры. Но этот документ очень четко обозначает намерения сторон.Судя по всему, он был подписан, потому что китайские покупатели из CNPC хотели показать России (поставщику газа и строителю газотранспортной системы) и Монголии (транзитеру газа), что этот проект очень нужен и контракт обязательно будет заключен. Но вопрос в том, есть ли потребитель для этого объема.Обратите внимание, что параллельно были подписаны документы по дополнительным объемам в рамках уже существующих контрактов – по "Силе Сибири" на 6 млрд кубов с 2031 года. Поставки будут увеличены и по Дальневосточному маршруту, который заработает только в январе 27-го года, но гарантированный объем поставок по нему уже увеличен с 10 до 12 млрд кубов. То есть совокупный объем прироста примерно 8 млрд. Примерно столько же газа Россия поставляла в Польшу.Или газовая электростанция установленной мощность 8 гигаватт. Это очень большая величина.Здесь мы подходим к тому, что для 8 млрд кубов уже есть очевидный потребитель, а под 50 млрд кубов такого потребителя еще нет. У китайской стороны есть четкая ограничивающая составляющая в переговорах - они должны не просто купить газ, а у них должен быть рынок сбыта внутри страны под этот газ.То есть 50 млрд кубометров это больше 10% от текущего потребления газа в Китае. Это огромный прирост.Полагаю, что история о требованиях приблизить цены на газ для Китая к внутренним российским ценам, которые якобы выдвинула китайская сторона, будет еще долго бегать по нашим СМИ.Отмечу, что сама постановка о внутренних ценах абсурдна по одной простой причине: у нас есть вывозные таможенные пошлины, которые тут же увеличивают цену на 30% от контрактной цены.И зачем газ по внутренним ценам поставлять на внешние рынки? Если его можно поставлять на внутренний рынок, не вкладывая миллиарды долларов в газовую инфраструктуру.Стороны могли бы обсуждать в рамках контракта привязку газа к внутренним ценам, но это ставило бы потребителя в Китае в зависимость от воли российского государства, потому что в России внутренние цены на газ регулируются государством.- А если Китай не сможет сохранить уровень спроса на российский газ к тому периоду, который обозначен в меморандуме?- Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года. И лишь часть этого спроса китайские компании смогут удовлетворить за счет роста внутренней добычи. Спрос растет опережающими темпами.До середины нулевых годов Китай вообще не нуждался в импортном газе. До середины нулевых годов Китай вообще не нуждался в импортном газе. Но рост спроса был настолько динамичным, что возникла необходимость импортировать газ.Кроме того, в Китае реализуется программа развития депрессивных регионов, к которым относится, например, Сицзян-Уйгурский автономный регион. Это регион с потенциально неплохим спросом на газ. Там создается энергетика, промышленность, и вокруг этого формируются рабочие места. Есть еще север Китая, который тоже требует развития. Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
"Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.
- Александр Сергеевич, как удалось достичь соглашения по цене, ведь известно, что раньше Китай требовал цены, близкие к внутренним российским?
- Начнем с того, что это не Китай требовал, а писала Financial Times.
Во-первых, в долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены.
Например, вы можете использовать биржевую привязку. Это означает, что в формулу цены вы подставляете биржевые котировки. Допустим, берет фьючерсы, форвардные котировки, и раз в квартал пересматриваете цену. Затем накапливаете новые данные и на следующий квартал снова пересматриваете цену.
Так действуют контракты, подписанные с европейскими компаниями. Это связано с внутренними европейскими нормами ценообразования. То есть наши контракты привязаны к их биржевым котировкам.
Но можно взять и нефтяные котировки, корзину нефти и нефтепродуктов. И подставлять в формулу среднее арифметическое значение, например, дизельного топлива, мазута, вакуумного газойля и других продуктов, взятых опять же за квартал.
С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года.
- Что тогда означает информация о ценах на газ для китайцев, которые будут ниже европейских?
Когда вы говорите о цене газа, вы цитируете Алексея Борисовича Миллера. Я подозреваю, что он решил немного уязвить европейских партнеров.
Из серии: мы с китайцами в хороших отношениях, поэтому для них газ будет дешевле. Но в реальности невозможно сказать, сколько будет стоить газ для Китая, и сколько он мог бы стоить для Европы (после 2027 года европейские страны не имеют право покупать российский газ). Чтобы сравнить эти показатели, мы должны будем знать, сколько будут стоить нефть и нефтепродукты и какие биржевые котировки будут в Европе.
Слова Миллера я бы воспринимал как шпильку, которой он кольнул своих европейских партнеров.
Давайте зафиксируем: формулы цены пока нет, переговоры по этому вопросу еще ведутся.
Несмотря на то, что меморандум обязующий, он все же меморандум. Это не контракт, хотя возможно, у этого документа есть более четкие параметры. Но этот документ очень четко обозначает намерения сторон.
Судя по всему, он был подписан, потому что китайские покупатели из CNPC хотели показать России (поставщику газа и строителю газотранспортной системы) и Монголии (транзитеру газа), что этот проект очень нужен и контракт обязательно будет заключен. Но вопрос в том, есть ли потребитель для этого объема.
Обратите внимание, что параллельно были подписаны документы по дополнительным объемам в рамках уже существующих контрактов – по "Силе Сибири" на 6 млрд кубов с 2031 года. Поставки будут увеличены и по Дальневосточному маршруту, который заработает только в январе 27-го года, но гарантированный объем поставок по нему уже увеличен с 10 до 12 млрд кубов. То есть совокупный объем прироста примерно 8 млрд. Примерно столько же газа Россия поставляла в Польшу.
Или газовая электростанция установленной мощность 8 гигаватт. Это очень большая величина.
Здесь мы подходим к тому, что для 8 млрд кубов уже есть очевидный потребитель, а под 50 млрд кубов такого потребителя еще нет. У китайской стороны есть четкая ограничивающая составляющая в переговорах - они должны не просто купить газ, а у них должен быть рынок сбыта внутри страны под этот газ.
То есть 50 млрд кубометров это больше 10% от текущего потребления газа в Китае. Это огромный прирост.
Полагаю, что история о требованиях приблизить цены на газ для Китая к внутренним российским ценам, которые якобы выдвинула китайская сторона, будет еще долго бегать по нашим СМИ.
Отмечу, что сама постановка о внутренних ценах абсурдна по одной простой причине: у нас есть вывозные таможенные пошлины, которые тут же увеличивают цену на 30% от контрактной цены.
И зачем газ по внутренним ценам поставлять на внешние рынки? Если его можно поставлять на внутренний рынок, не вкладывая миллиарды долларов в газовую инфраструктуру.
Стороны могли бы обсуждать в рамках контракта привязку газа к внутренним ценам, но это ставило бы потребителя в Китае в зависимость от воли российского государства, потому что в России внутренние цены на газ регулируются государством.
- А если Китай не сможет сохранить уровень спроса на российский газ к тому периоду, который обозначен в меморандуме?
- Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года. И лишь часть этого спроса китайские компании смогут удовлетворить за счет роста внутренней добычи. Спрос растет опережающими темпами.
До середины нулевых годов Китай вообще не нуждался в импортном газе. Но рост спроса был настолько динамичным, что возникла необходимость импортировать газ.
Кроме того, в Китае реализуется программа развития депрессивных регионов, к которым относится, например, Сицзян-Уйгурский автономный регион. Это регион с потенциально неплохим спросом на газ. Там создается энергетика, промышленность, и вокруг этого формируются рабочие места. Есть еще север Китая, который тоже требует развития. Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром".