https://ukraina.ru/20250902/aleksandr-frolov-memorandum-rossii-i-knr-o-sile-sibiri-2--eto-ukol-dlya-partnerov-gazproma-iz-evropy-1068046833.html

Александр Фролов: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы

Александр Фролов: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы - 02.09.2025 Украина.ру

Александр Фролов: Меморандум России и КНР о "Силе Сибири-2" — это укол для партнеров "Газпрома" из Европы

По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года. И лишь часть этого спроса китайские компании смогут удовлетворить за счет роста внутренней добычи. Спрос растет опережающими темпами.

2025-09-02T15:06

2025-09-02T15:06

2025-09-02T15:06

интервью

китай

европа

россия

алексей миллер

газпром

сила сибири

financial times

монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943364_102:35:744:396_1920x0_80_0_0_375c1d4c71c3683947893a6123ba04ea.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов."Газпром" и китайская CNPC подписали "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября. По словам Миллера, цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу.- Александр Сергеевич, как удалось достичь соглашения по цене, ведь известно, что раньше Китай требовал цены, близкие к внутренним российским?- Начнем с того, что это не Китай требовал, а писала Financial Times. Во-первых, в долгосрочных контрактах, как правило, не прописывают цену газа. В них прописывают формулу цены, в которую нужно вставить определенные параметры и исходя из них, пересматривать цены.Например, вы можете использовать биржевую привязку. Это означает, что в формулу цены вы подставляете биржевые котировки. Допустим, берет фьючерсы, форвардные котировки, и раз в квартал пересматриваете цену. Затем накапливаете новые данные и на следующий квартал снова пересматриваете цену.Так действуют контракты, подписанные с европейскими компаниями. Это связано с внутренними европейскими нормами ценообразования. То есть наши контракты привязаны к их биржевым котировкам.Но можно взять и нефтяные котировки, корзину нефти и нефтепродуктов. И подставлять в формулу среднее арифметическое значение, например, дизельного топлива, мазута, вакуумного газойля и других продуктов, взятых опять же за квартал.С Китаем у нас действующий контракт по "Силе Сибири" с нефтяной привязкой. И скорее всего контракт по Дальневосточному маршруту, который должен быть запущен в январе 2027 года.- Что тогда означает информация о ценах на газ для китайцев, которые будут ниже европейских?Когда вы говорите о цене газа, вы цитируете Алексея Борисовича Миллера. Я подозреваю, что он решил немного уязвить европейских партнеров.Из серии: мы с китайцами в хороших отношениях, поэтому для них газ будет дешевле. Но в реальности невозможно сказать, сколько будет стоить газ для Китая, и сколько он мог бы стоить для Европы (после 2027 года европейские страны не имеют право покупать российский газ). Чтобы сравнить эти показатели, мы должны будем знать, сколько будут стоить нефть и нефтепродукты и какие биржевые котировки будут в Европе.Слова Миллера я бы воспринимал как шпильку, которой он кольнул своих европейских партнеров.Давайте зафиксируем: формулы цены пока нет, переговоры по этому вопросу еще ведутся.Несмотря на то, что меморандум обязующий, он все же меморандум. Это не контракт, хотя возможно, у этого документа есть более четкие параметры. Но этот документ очень четко обозначает намерения сторон.Судя по всему, он был подписан, потому что китайские покупатели из CNPC хотели показать России (поставщику газа и строителю газотранспортной системы) и Монголии (транзитеру газа), что этот проект очень нужен и контракт обязательно будет заключен. Но вопрос в том, есть ли потребитель для этого объема.Обратите внимание, что параллельно были подписаны документы по дополнительным объемам в рамках уже существующих контрактов – по "Силе Сибири" на 6 млрд кубов с 2031 года. Поставки будут увеличены и по Дальневосточному маршруту, который заработает только в январе 27-го года, но гарантированный объем поставок по нему уже увеличен с 10 до 12 млрд кубов. То есть совокупный объем прироста примерно 8 млрд. Примерно столько же газа Россия поставляла в Польшу.Или газовая электростанция установленной мощность 8 гигаватт. Это очень большая величина.Здесь мы подходим к тому, что для 8 млрд кубов уже есть очевидный потребитель, а под 50 млрд кубов такого потребителя еще нет. У китайской стороны есть четкая ограничивающая составляющая в переговорах - они должны не просто купить газ, а у них должен быть рынок сбыта внутри страны под этот газ.То есть 50 млрд кубометров это больше 10% от текущего потребления газа в Китае. Это огромный прирост.Полагаю, что история о требованиях приблизить цены на газ для Китая к внутренним российским ценам, которые якобы выдвинула китайская сторона, будет еще долго бегать по нашим СМИ.Отмечу, что сама постановка о внутренних ценах абсурдна по одной простой причине: у нас есть вывозные таможенные пошлины, которые тут же увеличивают цену на 30% от контрактной цены.И зачем газ по внутренним ценам поставлять на внешние рынки? Если его можно поставлять на внутренний рынок, не вкладывая миллиарды долларов в газовую инфраструктуру.Стороны могли бы обсуждать в рамках контракта привязку газа к внутренним ценам, но это ставило бы потребителя в Китае в зависимость от воли российского государства, потому что в России внутренние цены на газ регулируются государством.- А если Китай не сможет сохранить уровень спроса на российский газ к тому периоду, который обозначен в меморандуме?- Нет ни единого шанса на то, что он не сможет это сделать. По внутренним прогнозам китайских компаний, потребление газа в Китае должно увеличиться на 150-200 млрд кубических метров до 2040 года. И лишь часть этого спроса китайские компании смогут удовлетворить за счет роста внутренней добычи. Спрос растет опережающими темпами.До середины нулевых годов Китай вообще не нуждался в импортном газе. Но рост спроса был настолько динамичным, что возникла необходимость импортировать газ.Кроме того, в Китае реализуется программа развития депрессивных регионов, к которым относится, например, Сицзян-Уйгурский автономный регион. Это регион с потенциально неплохим спросом на газ. Там создается энергетика, промышленность, и вокруг этого формируются рабочие места. Есть еще север Китая, который тоже требует развития. Как раз близко к этим регионам будет заходить "Сила Сибири-2", исходя из тех данных, которые публикует "Газпром".О других событиях на энергорынках - в статье Энергетические войны: Индия игнорирует США, Китай хочет больше газа из России

https://ukraina.ru/20250901/kitayskiy-svyaznoy-1067954294.html

https://ukraina.ru/20250902/soyuz-avtokratov-i-krizis-amerikanskoy-vizantii-chto-govoryat-na-ukraine-o-sammite-shos-1068035619.html

китай

европа

россия

монголия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, европа, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири, financial times, монголия