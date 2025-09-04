https://ukraina.ru/20250904/1068122446.html

Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск

Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск - 04.09.2025

Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск

Сейчас действительно происходит глобальный передел. Европа фактически превращается в полуостров азиатского континента. Европа сама себя отрезала от остального мира, а остальной мир сказал: "Хорошо, давайте переформатируемся во что-то более связное и богатое"

Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник в интервью изданию Украина.ру- Станислав, саммит ШОС в Китае показал, что на наших глазах зарождается новый миропорядок. Какие конфликты он обострит, а какие – сгладит?- Трамп на прошлой неделе сказал, что остановил семь войн. На самом же деле он остановил только одну войну – примирил Индию с Китаем (смеется).У них еще в 1950х годах была небольшая приграничная война. Китайцы в ней победили и забыли, а индийцы точили на них зубы. И США рассчитывали использовать Индию в качестве пушечного мяса в том случае, если они что-то затеют в Тихом океане. Но Трамп попал в ситуацию, которая описывается одной китайской поговоркой: "Если твой единственный инструмент – молоток, то все твои проблемы – гвозди". Вот США и стали бить всех подряд по голове.Ударили по Моди. Сначала против Индии ввели 25% тарифов за то, что она отказалась покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. Затем ввели еще 25% за то, что Моди отказался совершить экономическое самоубийство – отказаться от российской нефти. Это привело к тому, что Индия и Китай сблизились при посредничестве России.Сейчас действительно происходит глобальный передел. Европа фактически превращается в полуостров азиатского континента. Европа сама себя отрезала от остального мира, а остальной мир сказал: "Хорошо, давайте переформатируемся во что-то более связное и богатое".- Каковы теперь будут позиции США в Тихом океане? Еще вчера казалось, что они вместе с Филиппинами, Японией и Южной Корей нарастят свое военно-политическое влияние, а теперь все это начинает сдуваться.- Я бы не сказал, что США сдулись. Они все равно наращивают влияние. От этих планов они не отказались. Это видно на примере той же Индии. Да, Индия послала американцев, но Трамп все же сумел насолить Моди.Сначала США вмешались в индийские выборы, из-за чего Моди на взял абсолютное большинство в парламенте, чтобы провести все реформы, которые он хочет. Потом США свергли союзников Моди в Бангладеш. Другое дело, что все это не имеет значения.Сейчас активно обсуждается вопрос, чтобы продлить наш нефтепровод, который идет из Сибири в северный Китай, до Индии. Для США это проблема. Тут уже нет нефтяных танкеров и моря. Это сухопутный маршрут, который далеко от американских сил. Штаты здесь ни на что повлиять не смогут.Ну совершите вы еще один переворот в Бангладеш. И что?США потерпели еще один крах, о котором пока громко не говорят. Я имею в виду Северную Корею. США изолировали КНДР очень долго. Но Пхеньян прорвал эту изоляцию, когда подписал стратегический договор с нами и расширил торговлю с Россией (хотя на нас тоже давили, чтобы мы с северокорейцами не торговали). И КНДР показала себя самым верным союзником, поскольку ее бойцы проливали кровь в Курской области.Кстати, еще недавно даже китайцы держали северокорейцев на расстоянии вытянутой руки. А теперь Ким Чен Ын со всеми почестями едет в Пекин.Со временем КНДР сможет обогнать Южную Корею по экономике. Да, у южан в два раза больше населения, но треть из этого населения – пенсионеры. И рождаемость у них снижается. То есть южная половина Корейского полуострова вымирает, а северная – развивается. Это полный провал политики США за последние 70 лет.- Переместимся в зону СВО. Несмотря на все эти переговоры ВС РФ продвигаются по всем направлениям. Какой участок фронта вам представляется наиболее важным?- Сразу скажу, что западные эксперты не понимают специфику войны на истощение.Мы могли бы прорываться глубже, но мы этого не делаем. Мы прорываемся. Останавливаемся. Ждем контратаки украинской армии. И тут работает американская пословица: "Грабить Петра, чтобы заплатить Павлу". Когда противник перебрасывает резервы с одного участка на другой в авральном режиме, мы по этим резервам наносим удары. Солдаты гибнут, техника сжигается. Потом начинает двигаться другая часть фронта.Скажем, сейчас у нас активизировался район Красного Лимана. На мой взгляд, это наиболее важный город. Наши прадеды во время Великой Отечественной войны заходили в северо-западные агломерации Донбасса именно через Лиман, потому что это высота, которая открывает ворота в Славянск и Краматорск.В этом плане Красный Лиман даже поважнее Красноармейска.Другое дело, что удары на Славянск/Краматорск и со стороны Красного Лимана, и со стороны Красноармейска будут идти почти параллельно. Слева-справа, слева-справа. Активизируются разные участки, растягивается фронт. Рано или поздно он рухнет.Конечно, украинцы и русские – это один народ. Вражеские солдаты такие же упрямые, как мы. Только им пора бы понять, что иногда надо выключать упрямство и перестать умирать за интересы иностранцев, которые захватили их землю.- Чем ближе крах фронта, тем больше разговоров о введении западных "миротворцев" на Украину. Осознают ли на западе последствия этого решения? - Англичанам не нужна война с нами, им нужно усилить контроль над своим обществом, ввести своего рода комендантский час. Британия находится на грани финансового краха. Там напрямую говорят, что им понадобится помощь Всемирного банка. Ежедневно в Британии проходит от 10 до 20 протестных акций. Народ устал от массовой миграции, нападений мигрантов на детей. Около 30 арестов в день за неправильные перепосты в соцсетях. В Британии две юридические системы: одна для приезжих, другая для англичан. И для коренных жителей она более суровая. Например, женщина получила трехлетний срок за пост с требованием выслать мигрантов домой. Британия находится на грани гражданской войны: с одной стороны исламисты, с другой – националисты, государство находится посередине. И якобы война с Россией дает государству разрешение ввести комендантский час. Кстати, вся британская армия по численности меньше, чем корпус морской пехоты США. Это 40-50 тысяч солдат, и не все из них активные штыки. В боевой готовности находятся 40 танков, остальные 170 разбирают на запчасти. - Риторика немцев весьма схожа с британской. - Немцы другое дело. Они реально готовятся к вводу военного положения. Из-за чего и поляки стали менять свою риторику. Польские политики не поехали вместе с другими европейцами в Вашингтон поддерживать Зеленского. Немцы начинают вооружаться, и это создает проблемы для поляков. Германия объявила о своих планах довести свою армию до полумиллиона в ближайшие два года. "Рейнметалл" открыл завод, который будет производить 40 тысяч 155-мм снарядов в месяц. И генетическая память поляков начинает пробуждаться.- Вернемся к США и к их интересам. Трамп сейчас концентрирует флот и морскую пехоту возле Венесуэлы. Официальная формулировка – война против наркокартелей, хотя все это больше похоже на подготовку к захвату страны и свержению Мадуро. Чего там ждать?- Начнем с простого исторического факта. Доктрина Монро – это проклятие для всех стран Латинской Америки. Именно США тормозят их развитие. Вмешиваются во внутреннюю политику, стравливают друг с другом, выкачивают ресурсы. Так было всегда.Конечно, Венесуэла при Мадуро и Чавесе – это болевая точка для США. Просто потому, что Венесуэла им сопротивляется. Еще у Штатов проблемы с Бразилией. Да, Лула и Мадуро – не друзья, но точки соприкосновения находят. Более того, у США проблемы даже с Колумбией, которая долго считалось проамериканской. Сейчас власть Колумбии симпатизирует Венесуэле.Кстати, колумбийцы помнят, что американцы в свое время оторвали от них Панаму. Когда США хотели построить там канал, Колумбия захотела за это честную сумму. Но США платить не захотели и устроили революцию в Колумбии. Американские корабли обстреливали колумбийские колонны, которые шли давить панамских повстанцев, спонсируемых Штатами.Нынешняя американская группировка сама по себе не сможет захватить Венесуэлу. Общая численность всех силовиков Венесуэлы составляет 4 миллиона человек. Да, качество у них низкое, но качество армии Вьетнама поначалу тоже не было высоким. Тем более, война в джунглях, горах и городах – это ад.Наиболее боеспособные десантные дивизии США сейчас находятся в Польше и Румынии. Еще одна стоит в Аляске. Но она арктическая, вряд ли ее специально уберут. Конечно, США могут навредить Венесуэле, устроив ракетный обстрел инфраструктуры или высадив где-то десант. Но не более того.Тут есть еще одна проблема. В Венесуэле очень специфическая нефть. Ее называют тяжелой кислой. Она хорошо подходит только для производства солярки. И южные американские НПЗ настроены именно под нее. Кроме Венесуэлы, такая нефть есть только в двух местах – Иран и наш Урал. И если с Венесуэлой что-то случится, им придется покупать нефть у нас.Хотя в Венесуэле тоже проблемы. Нефтедобыча у них сильно упала. Это связано с двумя факторами. Во-первых, Чавес направил на социальные программы часть средств, которые предназначались для модернизации нефтянки. Во-вторых, другую часть этих средств США заморозили на очень долгий срок (украли).То есть даже если США захватят венесуэльские месторождения, понадобятся еще много денег и времени, чтобы ими воспользоваться.

