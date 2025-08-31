https://ukraina.ru/20250831/brizhit-i-ego-makron-strannye-biografii-elit-evrosoyuza-1067938422.html

Брижит и его Макрон. Странные биографии элит Евросоюза

Урсула — президент Германии / Макрон — глава ЕС / Новая рокировка в рядах политической элиты Европы / Все секреты президента Франции и его жены.

Брижит Макрон: кто она — мужчина или женщина?Об этом гадают и Франция, и США. Скоро в Америке состоится суд, иск подают Макроны против американской журналистки Кэндис Оуэнс.Но в биографии Макрона есть гораздо более интересные эпизоды, чем женитьба на его школьной учительнице. По крайней мере, с точки зрения политики.Интервью обиженного президентаПрезидент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью газете "Пари Матч", в котором объяснил некоторые моменты своей личной жизни.Он рассказал, как они с супругой Брижит страдали из-за того, что журналисты Франции утверждали, что его жена — мужчина или, возможно, трансгендер.Что не хотели подавать на прессу в суд, потому что "так нам посоветовали".Потом всё-таки подали иск. И теперь впереди — суд в штате Делавэр, так как Макроны подали иск в защиту чести и достоинства против известной американской журналистки Кэндис Оуэнс.Женщина или мужчина?Первый вопрос, который интересует многих французов: так женщина Брижит или мужчина?Макрон утверждает: женщина! Которую он очень любит.Журналисты Франции — Ксавье Пуссар и Наташа Рей — проделали огромную работу, опубликовали большое расследование, в котором утверждают: Брижит — не Брижит, а её брат. Самой Брижит якобы давно нет, но её место занял брат, который сменил пол.Версия, честно говоря, сомнительная. Учитывая, например, наличие трёх детей Брижит."Всех усыновили и удочерили!" — отметают возражения журналисты.Уже её дочь дала интервью "Моя мать — мужчина?", где отметает эту версию и просит перестать издеваться над всей их семьёй.По версии Пуссара, Брижит, которой сейчас 72 года (и она отлично выглядит), — на самом деле уже 83, и это не она, а её брат.И в это тоже верится с трудом, со всем уважением к современным достижениям французской медицины и косметологии, но нет, вряд ли.Любит ли её Эммануэль?Специалисты по языку тела говорят, что Брижит — женщина, просто она имеет несколько угловатое, подросткового типа сложение и манеры. Бывает такой типаж, и он не является редкостью.В чём, кстати, никто из психологов-экспертов не сомневается, так это в том, что Макрон её любит, они очень близки (даже знаменитая сцена в самолёте, когда Брижит чуть не заехала ему в челюсть, это, как ни странно, подтверждает). И каковы бы ни были их интимные отношения, это два очень близких друг другу человека.Так в чём же дело? Опять "журналюги" перемывают косточки, лишь бы поднять тиражи своих изданий? Кому какое дело, трансгендер жена президента, женщина или переодетый мужчина?И самое главное — зачем Макроны подали этот иск против Кэндис Оуэнс?ПолитикаДело это, конечно, политическое, и за ширмой этих расследований и разоблачений — не личная жизнь Макронов, а борьба мировых кланов, экономических и политических.Для Макрона вся эта история является чрезвычайно важной, так как, по многочисленным сообщениям европейских СМИ, Макрон собирается стать главой Еврокомиссии вместо всем надоевшей Урсулы фон дер Ляйен.А Урсула тоже не пропадёт: станет президентом Германии. Причём сместят её досрочно. А тут как раз и Макрон!В общем, знаменитая западная "сменяемость власти", которая представляет собой череду рокировок представителей элиты.Как будто в детской считалке: "Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой?"В сапожники и портные никто не возвращается. Меняются ролями: то король, то королевич. Какая разница! Люди проверенные, знают много тайн, верно служат глобалистскому кругу. Зачем же их менять?Но в биографии Макрона немало белых пятен и без "истории с Брижит".И, возможно, весь этот шум и гам вокруг истории с Брижит создаётся для того, чтобы не возникали на поверхности другие, более интересные вопросы.Банкир РотшильдовМногое лежит прямо на поверхности. Достаточно просто внимательно прочитать политическую биографию Макрона.Макрон — "банкир Ротшильдов".Сначала он работал в банке Ротшильдов, а потом ему "придумали" партию, вложили в предвыборную кампанию деньги, подключили рекламу. И вуаля! Президент Франции готов.Его женитьба на Брижит была частью рекламной кампании. Этот факт (24 года разницы, любовь школьника к учительнице) был красиво обыгран в рекламе, народ только об этом и говорил.Обсуждение брака Макрона занимало в СМИ больше места, чем его политическая программа.Но почему? Не потому ли, что в его биографии было что обсуждать, кроме этого необычного романа?Например, французский журналист Ксавье Пуссар, который дал интервью Кэндис Оуэнс, утверждает, что Дэвид Ротшильд — не просто работодатель, а давний близкий друг Брижит и даже крёстный отец самого Макрона.У Макрона не было образования, не было опыта, не было вообще ничего для начала карьеры в банке Ротшильдов, однако же он стал самым молодым партнёром в банке. Через два года после того, как он туда пришёл в качестве менеджера.Такое восхождение, говорит Ксавье Пуссар, требует 10–15 лет, "если вы гений". Но Макрон — не гений.Дальше Макрон покидает банк и становится заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. А потом — министром экономики при Франсуа Олланде. До должности министра он был, получается, только "менеджер-партнёр" в банке Ротшильдов.Потом он основал свою партию "Вперёд!" и через несколько месяцев победил на выборах, стал президентом Франции. Не имея вообще никакого политического опыта и опыта партийной работы. Не совершив абсолютно ничего выдающегося.Это же гораздо интереснее, чем его личная жизнь с Брижит?Все говорят о его личной жизни, но как так получилось, что Макрон — первый и единственный президент Франции, который никогда не был избран ни на какой пост до своего прихода в Елисейский дворец?Результаты его работы: рост государственного долга Франции на 600 миллиардов, займы, проиндексированные на инфляцию (банкиры очень довольны и потирают руки). Санкции против России, которые разрушают Францию. Распродажа государственных корпораций в частные руки.И, конечно, обнищание обычного французского населения.СемьяИ по поводу семьи Макрона — тоже много вопросов.Никто точно не может сказать, кто родители Макрона. Официальные данные о них, конечно, есть, но журналист утверждает, что его первые достоверные фото с родителями начинаются с двадцатипятилетия Макрона.Воспитывала его вроде бы бабушка. А "женщина, которую представляют как мать", работала в клинике с трансгендерными пациентами ещё в конце 80-х. Тогда такой переход, перемена пола, был редчайшей редкостью.В его биографии есть такой удивительный эпизод: в 10 лет родители (или те, кто их заменял) отправили его на самолёте в Марокко в компании "мужа" знаменитого модельера Ива Сен-Лорана, естественно, гея Пьера Берже.Десятилетний мальчик — в компании геев и разнообразных соблазнов. Кто мог бы так отправить ребёнка в другую страну?А Джеффри Эпштейн, американский организатор "публичного дома с Лолитами" на знаменитом "острове Эпштейна", был близким другом Макрона и принимался во Франции с небывалыми почестями. Как дорогой гость.Вся биография Макрона "не имеет фундамента". Он не тот, за кого себя выдаёт, считает Ксавье Пуссар.Пуссар, кстати, выпустил в США книгу о Макроне и Брижит со всеми этими удивительными подробностями. И, что интересно, на него в суд Макроны не подают.КэндисЖурналистка Кэндис Оуэнс настолько же известна в США, как, например, Такер Карлсон.Она долго продвигала идеи движения MAGA, поддерживала Трампа как президента.Занимается тем, что на Западе называется "конспирологией", то есть теми темами, которые "не надо расследовать", по мнению истеблишмента.Её, кстати, уволили с основного места работы за критику Владимира Зеленского (формулировка была "за антисемитизм").Кэндис замужем за Джорджем Фармером, предпринимателем. Джордж — сын лорда Майкла Фармера, члена Палаты лордов, верхней палаты парламента Британии.Папа Фармер очень богат. Состояние самого Джорджа — около 250 миллионов.Но Джордж — не просто предприниматель. Он был основателем и владельцем социальной сети Parler, которая, как считается, использовалась для объединения людей, которые пошли на штурм Капитолия (когда избрали Байдена, а не Трампа).Так что он тоже "из тусовки MAGA" и опытный политический боец.И папа — лорд. И миллионы. Что они делают в MAGA? То же самое, что и Трамп, и его друзья-миллиардеры. Используют как политический инструмент.Президент против КэндисНу а в суде штата Делавэр предстоит грандиозный процесс: президент Франции против американской женщины-блогера.Кэндис уже озвучила новую информацию: якобы во время последнего визита в Белый дом (в группе "поддержки Зеленского") Макрон требовал от Трампа, чтобы американские журналисты прекратили называть его жену мужчиной.Якобы Кэндис позвонили прямо из окружения президента США и попросили "перестать говорить о пенисе Брижит".И якобы Макрон выдвигал это как одно из условий урегулирования конфликта на Украине.Кэндис, конечно, сгущает краски. Хотя, как мы знаем и видим уровень этих политиков, не намного сгущает, совсем не намного.А суд обещает быть очень интересным, так как судиться будет будущий глава Евросоюза.Хочется написать "возможный будущий глава". Но все ведь понимают: как перед этим у Макрона легко получалось усесться в любое приглянувшееся кресло, так и теперь получится.В этом как раз сомнений нет. 