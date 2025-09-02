https://ukraina.ru/20250902/parubiya-ubili-iz-nenavisti-k-vlasti-putin-vstrechaetsya-s-mirovymi-liderami-glavnoe-na-vecher-2-1068056600.html

Парубия убили из ненависти к власти, Путин встречается с мировыми лидерами. Главное на вечер 2 сентября

Парубия убили из ненависти к власти, Путин встречается с мировыми лидерами. Главное на вечер 2 сентября - 02.09.2025 Украина.ру

Парубия убили из ненависти к власти, Путин встречается с мировыми лидерами. Главное на вечер 2 сентября

Подозреваемый в убийстве бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия сознался в совершенном, Путин провел ряд встреч с лидерами нескольких государств в Китае, ВС РФ продолжают продвижение на ряде направлений

2025-09-02T18:00

2025-09-02T18:00

2025-09-02T18:00

россия

сербия

китай

андрей парубий

владимир путин

александр вучич

верховная рада

шос

эксклюзив

it-компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068046606_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_806b30ed89b7b998b04aa06721ccea95.jpg

Подозреваемый в убийстве Парубия созналсяСегодня, 2 сентября, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия доставили в суд. Как стало известно, в убийстве подозревается 52-летний житель Львова Михаил Сцельников.В ходе разговора с корреспондентами украинских СМИ он признался в совершении убийства и добавил, что сделал это из личной мести представителям украинской власти. Мужчина также добавил, что Парубия он застрелил по причине того, что тот жил во Львове и находился рядом.Сцельников опроверг ранее появившуюся в украинских СМИ информацию, согласно которой его шантажировали сотрудники спецслужб России. Тем не менее, мужчина надеется, что его обменяют, руководствуясь тем, что в таком случае у него будет возможность найти тело погибшего на фронте сына.Данную информацию также подтвердил глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет — с его слов, подозреваемый действительно заявил следователям, что шантажу со стороны российских спецслужб не подвергался. Он также рассказал, что после расстрела Парубия Сцельников на велосипеде уехал в лес, там сжег свою одежду и разобрал велосипед, который безуспешно пытался утопить в пруду. Информацию о том, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области, прокурор комментировать не стал.Впоследствии украинские СМИ выяснили, что сын Сцельникова, Михаил-Виктор Сцельников, действительно служил в ВСУ под позывным "Лемберг" и пропал без вести в 2023-м году в районе Артёмовска (Бахмута). Как стало известно, до начала полномасштабного конфликта он работал в IT-компании и исповедовал антироссийскую идеологию — в частности, подавал на сайте президента Украины петицию с призывом ввести с Россией визовый режим, которая набрала 101 голос.Также удалось установить и бывшую жену киллера — ей оказалась львовская писательница и сотрудница издательства Елена Чернинская. Из её постов в социальных сетях известно, что в честь пропавшего без вести сына она написала книгу "Лемберг. Мама, ну не плачь".Путин в Китае встретился с лидерами ряда странПрезидент России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Китай провёл ряд встреч с несколькими лидерами государств. В частности, глава государства встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В ходе встречи президент России заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, и отметил, что Москва и Исламабад смогли "сдвинуть с мёртвой точки" работу по некоторым направлениям.Помимо этого, Путин провёл встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Президент России подчеркнул, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который проводит Сербия, и отметил, что стратегическое партнёрство Сербии и России приносит положительные результаты и Москве, и Белграду.В свою очередь Александр Вучич заявил в ходе встречи, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет. Он отметил, что Белград с начала полномасштабного конфликта на Украине подвергается серьёзному давлению со стороны ряда государств, однако же президент Сербии сохраняет принципиальную позицию по отказу от антироссийских санкций. Кроме того, Вучич выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербам.Кроме того, РИА Новости сообщает, что Путин также провёл встречу с президентом Узбекистана.Также стало известно, что двумя днями ранее на полях саммита ШОС в Китае президент России встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и обсудил с ним перспективы урегулирования конфликта на Украине — об этом турецкий лидер рассказал турецкому изданию Milliyet.По словам Эрдогана, которые цитирует СМИ, на текущий момент Путин и Зеленский "не готовы к личной встрече".Также помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о запланированном очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел России и США.Что происходит на фронтеИздание Anna News опубликовало видео, снятое бойцами 242-го мотострелкового полка ВС РФ в населённом пункте Полтавка, подтверждающее полный контроль над этим селом в Донецкой Народной Республике. Кроме того, Anna News опубликовало ещё одно видео, снятое бойцами этого же подразделения — из соседнего населённого пункта Русин Яр. Издание подчёркивает, что эти видео свидетельствуют о полном контроле ВС РФ над этими сёлами.Кроме того, военный обозреватель Анатолий Радов сообщил о дальнейшем продвижении ВС РФ в районе н. п. Фёдоровка — ранее Министерство обороны России сообщило о его освобождении.Американский "Институт изучения войны" сообщает со ссылкой на источники, что командование ВС РФ перебрасывает "элитные части морской пехоты" из Сумской области в ДНР. По мнению американских аналитиков, это говорит о планах России провести осень наступление в районе Покровска, продвинуться к Доброполью и обходить "города-крепости" с запада.Также телеграм-канал "Купянск Today" сообщил о продвижении ВС РФ в районе Купянска и отметил, что в ходе наступления в плен попали девять украинских солдат.О том, как развивается наступление ВС РФ на Купянск в Харьковской области, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Геннадий Алехин

россия

сербия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

россия, сербия, китай, андрей парубий, владимир путин, александр вучич, верховная рада, шос, эксклюзив, it-компания