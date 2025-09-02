https://ukraina.ru/20250902/1068050864.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-02T15:54
2025-09-02T15:54
2025-09-02T15:54
В течение лета российские войска осуществляли прорывные наступательные действия на всех участках Харьковского направления. Тактика охватов с вклинением мобильных штурмовых групп в самые уязвимые линии обороны ВСУ при мощной огневой поддержке с воздуха принесли успехи в районе Купянска.Город охватывается с нескольких сторон. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", обогнув Соболевку с северо-западного фланга, вышли к автомобильной дороге Н-26 - ключевой для снабжения Купянского гарнизона противника. Таким образом, его линии обороны, созданные в лесном массиве Малые Ровны на западной окраине города, утратили смысл.В этом районе несколько дней подряд под удары российских дронов-камикадзе попадают различные бронированные автомобили ВСУ, появление которых ранее было здесь редкостью. В частности, ББМ "Хамви", БТР "Буцефал", ББМ "Рошаль" и "Козак". ВС РФ удерживают также контроль над переправами через Оскол и закрепились не только в частном секторе на северо-западных окраинах Купянска. Группы спецназа и десантники прорываются к центральной части города. Линия боевого соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой, продолжаются встречные бои. Южнее отмечены успехи в районе Новой Кругляковки. Российские подразделения продолжают продвижение в направлении Боровой и Богуславки.Непрерывно выполняют огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС), расчеты самоходных артиллерийских орудий (САУ) и высокоточных РСЗО "Торнадо-С" и "Ураган". Свои огневые позиции они располагают по всему периметру вокруг зачищенных сел и деревень на левом берегу Оскола. Там противник еще удерживает небольшой плацдарм, но с каждым днем теряет выгодные оборонительные линии.Теряет свои позиции противник в районе Амбарного и Волчанска. Подразделения механизированной бригады и штурмового полка ВСУ отчаянно сопротивляются и пытаются контратаковать на левобережье реки Волчья и в районе Синельниково и Волчанских хуторов. Отдельные подразделения украинской армии отступают в район Старого Салтова, однако обстреливаются "своими же" сослуживцами из нацбатальона "Кракен"*. Подобные случаи уже не считаются редкостью, а приобретают системный характер.По некоторым данным, угроза новых контратак штурмовых групп Украины сохраняется. Чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии в районе Купянска, противник перебрасывает свои оставшиеся резервы под Волчанск и Липцы, используя не только автомобильные трассы, но и полевые дороги (грунтовки).Авиация и тяжелые огнеметные системы сейчас накрывают лавиной огня позиции ВСУ в районе Элеватора, В этом месте противник создал серьезный оборонительный рубеж. Наши ВКС активно используют ФАБЫ и КАБЫ различной мощности. Севернее Харькова (Липцевский участок) была пресечена попытка ВСУ пойти в прорыв. В районе населенного пункта Русские Тишки подразделениям 14-й мехбригады противника было нанесено огневое поражение. Их потери составили более 50 человек и несколько единиц боевой техники.В районе Липцев, Слатино, Казачьей Лопани и Золочева также обострилась обстановка. Наши войска уничтожают позиции ВСУ и берут под контроль местные трассы, которые обеспечивают логистику врага на участке. Например, беспилотники подразделений группировки "Север" регулярно утюжат дорогу, ведущую от Липцев через Малые и Большие Проходы ближе к Слатино. Дальнобойная артиллерия и РСЗО всю ночь наносили огневые удары по участку бывшей федеральной трассы Харьков — Белгород. Это один из главных маршрутов переброски сил и средств из Харькова к Казачьей Лопани и Золочеву.* террористическая организация, запрещена в РФ.
купянск
харьков
россия
полковник запаса, ветеран боевых действий
В течение лета российские войска осуществляли прорывные наступательные действия на всех участках Харьковского направления. Тактика охватов с вклинением мобильных штурмовых групп в самые уязвимые линии обороны ВСУ при мощной огневой поддержке с воздуха принесли успехи в районе Купянска.
Город охватывается с нескольких сторон. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", обогнув Соболевку с северо-западного фланга, вышли к автомобильной дороге Н-26 - ключевой для снабжения Купянского гарнизона противника. Таким образом, его линии обороны, созданные в лесном массиве Малые Ровны на западной окраине города, утратили смысл.
В этом районе несколько дней подряд под удары российских дронов-камикадзе попадают различные бронированные автомобили ВСУ, появление которых ранее было здесь редкостью. В частности, ББМ "Хамви", БТР "Буцефал", ББМ "Рошаль" и "Козак". ВС РФ удерживают также контроль над переправами через Оскол и закрепились не только в частном секторе на северо-западных окраинах Купянска. Группы спецназа и десантники прорываются к центральной части города. Линия боевого соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой, продолжаются встречные бои. Южнее отмечены успехи в районе Новой Кругляковки. Российские подразделения продолжают продвижение в направлении Боровой и Богуславки.
Непрерывно выполняют огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС), расчеты самоходных артиллерийских орудий (САУ) и высокоточных РСЗО "Торнадо-С" и "Ураган". Свои огневые позиции они располагают по всему периметру вокруг зачищенных сел и деревень на левом берегу Оскола. Там противник еще удерживает небольшой плацдарм, но с каждым днем теряет выгодные оборонительные линии.
Теряет свои позиции противник в районе Амбарного и Волчанска. Подразделения механизированной бригады и штурмового полка ВСУ отчаянно сопротивляются и пытаются контратаковать на левобережье реки Волчья и в районе Синельниково и Волчанских хуторов. Отдельные подразделения украинской армии отступают в район Старого Салтова, однако обстреливаются "своими же" сослуживцами из нацбатальона "Кракен"*. Подобные случаи уже не считаются редкостью, а приобретают системный характер.
По некоторым данным, угроза новых контратак штурмовых групп Украины сохраняется. Чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии в районе Купянска, противник перебрасывает свои оставшиеся резервы под Волчанск и Липцы, используя не только автомобильные трассы, но и полевые дороги (грунтовки).
Авиация и тяжелые огнеметные системы сейчас накрывают лавиной огня позиции ВСУ в районе Элеватора, В этом месте противник создал серьезный оборонительный рубеж. Наши ВКС активно используют ФАБЫ и КАБЫ различной мощности. Севернее Харькова (Липцевский участок) была пресечена попытка ВСУ пойти в прорыв. В районе населенного пункта Русские Тишки подразделениям 14-й мехбригады противника было нанесено огневое поражение. Их потери составили более 50 человек и несколько единиц боевой техники.
В районе Липцев, Слатино, Казачьей Лопани и Золочева также обострилась обстановка. Наши войска уничтожают позиции ВСУ и берут под контроль местные трассы, которые обеспечивают логистику врага на участке. Например, беспилотники подразделений группировки "Север" регулярно утюжат дорогу, ведущую от Липцев через Малые и Большие Проходы ближе к Слатино. Дальнобойная артиллерия и РСЗО всю ночь наносили огневые удары по участку бывшей федеральной трассы Харьков — Белгород. Это один из главных маршрутов переброски сил и средств из Харькова к Казачьей Лопани и Золочеву.
* террористическая организация, запрещена в РФ.