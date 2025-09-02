Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/1068050864.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины - 02.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-02T15:54
2025-09-02T15:54
эксклюзив
спецоперация
купянск
харьков
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
кракен
бронеавтомобили
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
В течение лета российские войска осуществляли прорывные наступательные действия на всех участках Харьковского направления. Тактика охватов с вклинением мобильных штурмовых групп в самые уязвимые линии обороны ВСУ при мощной огневой поддержке с воздуха принесли успехи в районе Купянска.Город охватывается с нескольких сторон. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", обогнув Соболевку с северо-западного фланга, вышли к автомобильной дороге Н-26 - ключевой для снабжения Купянского гарнизона противника. Таким образом, его линии обороны, созданные в лесном массиве Малые Ровны на западной окраине города, утратили смысл.В этом районе несколько дней подряд под удары российских дронов-камикадзе попадают различные бронированные автомобили ВСУ, появление которых ранее было здесь редкостью. В частности, ББМ "Хамви", БТР "Буцефал", ББМ "Рошаль" и "Козак". ВС РФ удерживают также контроль над переправами через Оскол и закрепились не только в частном секторе на северо-западных окраинах Купянска. Группы спецназа и десантники прорываются к центральной части города. Линия боевого соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой, продолжаются встречные бои. Южнее отмечены успехи в районе Новой Кругляковки. Российские подразделения продолжают продвижение в направлении Боровой и Богуславки.Непрерывно выполняют огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС), расчеты самоходных артиллерийских орудий (САУ) и высокоточных РСЗО "Торнадо-С" и "Ураган". Свои огневые позиции они располагают по всему периметру вокруг зачищенных сел и деревень на левом берегу Оскола. Там противник еще удерживает небольшой плацдарм, но с каждым днем теряет выгодные оборонительные линии.Теряет свои позиции противник в районе Амбарного и Волчанска. Подразделения механизированной бригады и штурмового полка ВСУ отчаянно сопротивляются и пытаются контратаковать на левобережье реки Волчья и в районе Синельниково и Волчанских хуторов. Отдельные подразделения украинской армии отступают в район Старого Салтова, однако обстреливаются "своими же" сослуживцами из нацбатальона "Кракен"*. Подобные случаи уже не считаются редкостью, а приобретают системный характер.По некоторым данным, угроза новых контратак штурмовых групп Украины сохраняется. Чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии в районе Купянска, противник перебрасывает свои оставшиеся резервы под Волчанск и Липцы, используя не только автомобильные трассы, но и полевые дороги (грунтовки).Авиация и тяжелые огнеметные системы сейчас накрывают лавиной огня позиции ВСУ в районе Элеватора, В этом месте противник создал серьезный оборонительный рубеж. Наши ВКС активно используют ФАБЫ и КАБЫ различной мощности. Севернее Харькова (Липцевский участок) была пресечена попытка ВСУ пойти в прорыв. В районе населенного пункта Русские Тишки подразделениям 14-й мехбригады противника было нанесено огневое поражение. Их потери составили более 50 человек и несколько единиц боевой техники.В районе Липцев, Слатино, Казачьей Лопани и Золочева также обострилась обстановка. Наши войска уничтожают позиции ВСУ и берут под контроль местные трассы, которые обеспечивают логистику врага на участке. Например, беспилотники подразделений группировки "Север" регулярно утюжат дорогу, ведущую от Липцев через Малые и Большие Проходы ближе к Слатино. Дальнобойная артиллерия и РСЗО всю ночь наносили огневые удары по участку бывшей федеральной трассы Харьков — Белгород. Это один из главных маршрутов переброски сил и средств из Харькова к Казачьей Лопани и Золочеву.* террористическая организация, запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250901/1067996018.html
купянск
харьков
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, купянск, харьков, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, кракен, бронеавтомобили, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Кракен, бронеавтомобили, дроны

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины

15:54 02.09.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В течение лета российские войска осуществляли прорывные наступательные действия на всех участках Харьковского направления. Тактика охватов с вклинением мобильных штурмовых групп в самые уязвимые линии обороны ВСУ при мощной огневой поддержке с воздуха принесли успехи в районе Купянска.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Город охватывается с нескольких сторон. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад", обогнув Соболевку с северо-западного фланга, вышли к автомобильной дороге Н-26 - ключевой для снабжения Купянского гарнизона противника. Таким образом, его линии обороны, созданные в лесном массиве Малые Ровны на западной окраине города, утратили смысл.
В этом районе несколько дней подряд под удары российских дронов-камикадзе попадают различные бронированные автомобили ВСУ, появление которых ранее было здесь редкостью. В частности, ББМ "Хамви", БТР "Буцефал", ББМ "Рошаль" и "Козак". ВС РФ удерживают также контроль над переправами через Оскол и закрепились не только в частном секторе на северо-западных окраинах Купянска. Группы спецназа и десантники прорываются к центральной части города. Линия боевого соприкосновения в этом районе характеризуется высокой динамикой, продолжаются встречные бои. Южнее отмечены успехи в районе Новой Кругляковки. Российские подразделения продолжают продвижение в направлении Боровой и Богуславки.
Непрерывно выполняют огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС), расчеты самоходных артиллерийских орудий (САУ) и высокоточных РСЗО "Торнадо-С" и "Ураган". Свои огневые позиции они располагают по всему периметру вокруг зачищенных сел и деревень на левом берегу Оскола. Там противник еще удерживает небольшой плацдарм, но с каждым днем теряет выгодные оборонительные линии.
Теряет свои позиции противник в районе Амбарного и Волчанска. Подразделения механизированной бригады и штурмового полка ВСУ отчаянно сопротивляются и пытаются контратаковать на левобережье реки Волчья и в районе Синельниково и Волчанских хуторов. Отдельные подразделения украинской армии отступают в район Старого Салтова, однако обстреливаются "своими же" сослуживцами из нацбатальона "Кракен"*. Подобные случаи уже не считаются редкостью, а приобретают системный характер.
По некоторым данным, угроза новых контратак штурмовых групп Украины сохраняется. Чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии в районе Купянска, противник перебрасывает свои оставшиеся резервы под Волчанск и Липцы, используя не только автомобильные трассы, но и полевые дороги (грунтовки).
Авиация и тяжелые огнеметные системы сейчас накрывают лавиной огня позиции ВСУ в районе Элеватора, В этом месте противник создал серьезный оборонительный рубеж. Наши ВКС активно используют ФАБЫ и КАБЫ различной мощности. Севернее Харькова (Липцевский участок) была пресечена попытка ВСУ пойти в прорыв. В районе населенного пункта Русские Тишки подразделениям 14-й мехбригады противника было нанесено огневое поражение. Их потери составили более 50 человек и несколько единиц боевой техники.
В районе Липцев, Слатино, Казачьей Лопани и Золочева также обострилась обстановка. Наши войска уничтожают позиции ВСУ и берут под контроль местные трассы, которые обеспечивают логистику врага на участке. Например, беспилотники подразделений группировки "Север" регулярно утюжат дорогу, ведущую от Липцев через Малые и Большие Проходы ближе к Слатино. Дальнобойная артиллерия и РСЗО всю ночь наносили огневые удары по участку бывшей федеральной трассы Харьков — Белгород. Это один из главных маршрутов переброски сил и средств из Харькова к Казачьей Лопани и Золочеву.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Вчера, 15:40
Военкор Дмитрий Стешин: Россия готова разрезать на куски оборону ВСУ в Славянске и КраматорскеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
* террористическая организация, запрещена в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКупянскХарьковРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныКракенбронеавтомобилидроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Российские войска усиливают наступление на Северском направлении: ВСУ теряют позиции
17:37Владимир Путин начал двустороннюю встречу с лидером Узбекистана Мирзиёевым в Китае
17:21Переговоры через Словакию: Фицо станет посредником между Путиным и Зеленским
17:11На Украине подан иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ
17:01Ким Чен Ын прибыл в Пекин: стало известно, чем этот визит отличается от прошлых
16:50Бойцы 85-й бригады ВС РФ закрепились в восточной части Фёдоровки
16:48"Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко
16:42Украинская сборная по гимнастике грозит бойкотом из-за участия российской спортсменки
16:31Новый газопровод и безвизовый режим: названы результаты визита Путина в Китай
16:30Военкор Коц раскрыл важность освобождения населенного пункта Федоровка
16:20Путин встретился с Вучичем: главное из заявлений лидеров
16:10Бойцы ВС РФ подняли флаг в селе Полтавка на Дружковском направлении
16:00Без пушки на Луну: создатель космических моторов Валентин Глушко
16:00Российские бойцы уничтожили 17 националистов "Азова"*. Главное к этому часу
15:55В Мариуполе прогремели взрывы: дым поднимается над частным сектором
15:54Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ дожимают ВСУ под Купянском и сжигают их редкие бронемашины
15:50Россия и США готовятся к новому раунду межмидовских консультаций
15:35Военный суд приговорил к 9 годам колонии генерала Оглоблина за получение взятки
15:21Суд над нацистами: "азовец"* приговорен к 24 годам за убийство и грабеж
15:14"Это очень хорошо": премьер Пакистана ответил на предложение Путина посетить мероприятие ШОС
Лента новостейМолния