Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов - 02.09.2025
Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов
Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов - 02.09.2025 Украина.ру
Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов
Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ. Это следует из статистики, обнародованной РИА Новости
2025-09-02T03:52
2025-09-02T04:04
Согласно имеющимся у агентства данным, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них частный визит был указан целью у 15 338 человек.Кроме того, 652 украинца приехали в Россию с деловым визитом, 57 человек — в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд.Абсолютное большинство прибывших украинцев — 15 475 человек — воспользовались авиатранспортом, 705 въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.Согласно решению правительства РФ, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево". Со стороны Белоруссии работает автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области, где в отношении граждан Украины сохраняется особый порядок въезда на территорию страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов

03:52 02.09.2025 (обновлено: 04:04 02.09.2025)
 
Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ. Это следует из статистики, обнародованной РИА Новости
Согласно имеющимся у агентства данным, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них частный визит был указан целью у 15 338 человек.
Кроме того, 652 украинца приехали в Россию с деловым визитом, 57 человек — в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд.
Абсолютное большинство прибывших украинцев — 15 475 человек — воспользовались авиатранспортом, 705 въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.
Согласно решению правительства РФ, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево". Со стороны Белоруссии работает автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области, где в отношении граждан Украины сохраняется особый порядок въезда на территорию страны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
