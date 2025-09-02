https://ukraina.ru/20250902/bolee-16-tysyach-ukraintsev-vekhali-v-rossiyu-s-nachala-2025-goda-57--v-kachestve-turistov-1068021926.html

Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов

Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ. Это следует из статистики, обнародованной РИА Новости

Согласно имеющимся у агентства данным, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них частный визит был указан целью у 15 338 человек.Кроме того, 652 украинца приехали в Россию с деловым визитом, 57 человек — в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд.Абсолютное большинство прибывших украинцев — 15 475 человек — воспользовались авиатранспортом, 705 въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.Согласно решению правительства РФ, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево". Со стороны Белоруссии работает автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области, где в отношении граждан Украины сохраняется особый порядок въезда на территорию страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

