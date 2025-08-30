"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе - 30.08.2025 Украина.ру
"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе
"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе - 30.08.2025 Украина.ру
"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе
Участок на Кинбурнской косе является местом ожесточенных боев, где артиллерия успешно решает задачу по уничтожению операторов ВСУ, а слухи о якобы "высадке" противника не имеют под собой оснований. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Охарактеризовав участок фронта на Кинбурнской косе как малоизвестный и не "медийный", Стешин, тем не менее, подчеркнул его важность. "Там мало чего происходит, что было бы интересно СМИ. При этом там идут тяжелые бои", – отметил он.По его словам, артиллеристы, с которыми он общался, получили четкую и понятную задачу. "У артиллеристов, с которыми я близко общался, стоит задача выбивать гнезда операторов БПЛА. Они этим и занимаются", – сообщил журналист.Касательно слухов якобы о "десантной операции" ВСУ на Кинбурнской косе, Стешин высказал категоричное мнение. "Ходили слухи, что Украина там высадится и прорвется к Джанкою, но, мне кажется, никаких сил у противника на это нет", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе

06:00 30.08.2025
 
Участок на Кинбурнской косе является местом ожесточенных боев, где артиллерия успешно решает задачу по уничтожению операторов ВСУ, а слухи о якобы "высадке" противника не имеют под собой оснований. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Охарактеризовав участок фронта на Кинбурнской косе как малоизвестный и не "медийный", Стешин, тем не менее, подчеркнул его важность. "Там мало чего происходит, что было бы интересно СМИ. При этом там идут тяжелые бои", – отметил он.
По его словам, артиллеристы, с которыми он общался, получили четкую и понятную задачу. "У артиллеристов, с которыми я близко общался, стоит задача выбивать гнезда операторов БПЛА. Они этим и занимаются", – сообщил журналист.
Касательно слухов якобы о "десантной операции" ВСУ на Кинбурнской косе, Стешин высказал категоричное мнение. "Ходили слухи, что Украина там высадится и прорвется к Джанкою, но, мне кажется, никаких сил у противника на это нет", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.
О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
