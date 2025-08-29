Украине повторили условия, Ермак встретился с Уиткоффом. Итоги 29 августа - 29.08.2025 Украина.ру
Украине повторили условия, Ермак встретился с Уиткоффом. Итоги 29 августа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что должно быть в основе гарантий безопасности для Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецспосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о гарантиях безопасности для Украины."В западных СМИ продолжают обсуждаться сценарии предоставления Украине гарантий безопасности в рамках поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса. Предлагаются: ввод "миротворческих контингентов" после прекращения огня, усиление военного присутствия стран НАТО в Черноморском регионе, патрулирование украинского воздушного пространства силами альянса, усиление милитаризации Украины, подписание Киевом двусторонних соглашений по безопасности со странами Запада. Назойливо проводится мысль об ограничении числа стран-гарантов ключевыми государствами НАТО", — напомнила Захарова.Она подчеркнула, что предлагаемые "коллективным Западом" опции носят однобокий характер и строятся с очевидным расчётом на сдерживание России."Авторы подобных идей идут по пути втягивания Киева в орбиту НАТО в нарушение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины согласно Декларации о государственном суверенитете 1990 года. Кроме того, такая линия нарушает принцип неделимости безопасности, закрепляет за Киевом роль "стратегического провокатора" на российских границах и повышает риск вовлечения альянса в вооружённый конфликт с нашей страной", — указала официальный представитель МИД России.Захарова отметила, что по своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления "гарантии безопасности", о которых рассуждают в Европе, "таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и глобальном уровнях"."Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности – это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", — заявила Захарова.Она напомнила и о требованиях России."Исходим из того, что оно, в числе прочего, должно включать: демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского и русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие. Таким образом, в основе гарантий безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России", — подытожила Захарова.Также официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку Украины на нефтепровод "Дружба"."В ночь на 22 августа укротеррористы вновь атаковали нефтепровод "Дружба" — на этот раз дронами и ракетами. В результате была временно прервана поставка нефти в Венгрию и Словакию", — напомнила Захарова.Он обратила внимание на то, что в данном контексте украинские СМИ тиражируют позицию Еврокомиссии, которая в ответ на запрос информировала, что в Брюсселе "не усматривают опасности" для ЕС от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию."Хочется спросить: "А вы точно являетесь коллегами друг другу внутри Евросоюза?". Получается, вы уже дружите против своих собственных членов?" — задала вопрос официальный представитель МИД РФ.Захарова указала, что нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов."Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую "индульгенцию" киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Также во время брифинга Захарова напомнила о террористических атаках, осуществлённых украинскими силовиками за минувшую неделю.Встреча Ермака и УиткоффаВечером 29 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своём визите в США и встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом."Вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей провёл встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Уиткоффом. Самое главное — подтолкнуть реальную дипломатию и исполнение всех договорённостей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", — написал Ермак в своём телеграм-канале.Он пожаловался Уиткоффу на удар по Киеву,."Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы к обсуждению самого широкого спектра вопросов. Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров", — заявил Ермак.Глава ОП пригласил Уиткоффа в ближайшее время посетить Украину.При этом ещё до заявления Ермака пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство сохраняет свою заинтересованность и готовность к переговорам на уровне лидеров."[Президент России Владимир] Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", — заявил Песков журналистам.Он отметил, что экспертная работа пока "не бурлит"."Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам", — подчеркнул Песков.Так он ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского."Все наши позиции доведены, основные положения [по урегулированию] в письменном виде были переданы украинской стороне. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение", — отметил Песков.Тем временем на Украине сообщают подробности о встрече Ермака и Уиткоффа."На Банковой были недовольны тем, что механизм пиара на крови после Российских ударов по Киеву перестал работать на Трампа. Трамп не осудил удары РФ по Киеву, а заявил, что, это часть войны и они являются ответкой на удары Украины по нефтепроводу "Дружба" и НПЗ. При этом Трамп впервые выдвинул месседж, что готовится вводить против Украины и РФ обоюдные санкции, чтобы принудить их к миру, которого Зеленский так старательно избегает. Европа только обещает помощь Украине, но прямо не хотят ссорится с "хозяином Трампом", а скорее всего будут и тут использовать ЗеЕрмака как "медиа торпеду"", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал сообщил, что Ермак обсуждал на встрече с Уиткоффом гарантии собственной безопасности."Ермак сегодня встречался один на один с Уиткоффом и по слухам обговаривал личные гарантии, плюс к этому он предлагал свою марионетку премьершу Юлю-2 Свириденко, как будущего формального лидера Украины под чутким контролем Вашингтона", — сообщили авторы канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — сообщил, что на встрече не обсуждались гарантии безопасности для Украины.Западное издание Politico сообщило, что Ермак и Уиткофф встретились, чтобы обсудить организацию технических переговоров между Украиной и РФ перед возможной встречей лидеров.Подробнее об ударе Украины по нефтепроводу "Дружба" — в статье Павла Котова "Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана".
Украине повторили условия, Ермак встретился с Уиткоффом. Итоги 29 августа

19:10 29.08.2025
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что должно быть в основе гарантий безопасности для Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецспосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о гарантиях безопасности для Украины.
"В западных СМИ продолжают обсуждаться сценарии предоставления Украине гарантий безопасности в рамках поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса. Предлагаются: ввод "миротворческих контингентов" после прекращения огня, усиление военного присутствия стран НАТО в Черноморском регионе, патрулирование украинского воздушного пространства силами альянса, усиление милитаризации Украины, подписание Киевом двусторонних соглашений по безопасности со странами Запада. Назойливо проводится мысль об ограничении числа стран-гарантов ключевыми государствами НАТО", — напомнила Захарова.
Она подчеркнула, что предлагаемые "коллективным Западом" опции носят однобокий характер и строятся с очевидным расчётом на сдерживание России.
"Авторы подобных идей идут по пути втягивания Киева в орбиту НАТО в нарушение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины согласно Декларации о государственном суверенитете 1990 года. Кроме того, такая линия нарушает принцип неделимости безопасности, закрепляет за Киевом роль "стратегического провокатора" на российских границах и повышает риск вовлечения альянса в вооружённый конфликт с нашей страной", — указала официальный представитель МИД России.
Захарова отметила, что по своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления "гарантии безопасности", о которых рассуждают в Европе, "таковыми, конечно, не являются, так как ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и глобальном уровнях".
"Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности – это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", — заявила Захарова.
Она напомнила и о требованиях России.
"Исходим из того, что оно, в числе прочего, должно включать: демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского и русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие. Таким образом, в основе гарантий безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России", — подытожила Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку Украины на нефтепровод "Дружба".
"В ночь на 22 августа укротеррористы вновь атаковали нефтепровод "Дружба" — на этот раз дронами и ракетами. В результате была временно прервана поставка нефти в Венгрию и Словакию", — напомнила Захарова.
Он обратила внимание на то, что в данном контексте украинские СМИ тиражируют позицию Еврокомиссии, которая в ответ на запрос информировала, что в Брюсселе "не усматривают опасности" для ЕС от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию.
"Хочется спросить: "А вы точно являетесь коллегами друг другу внутри Евросоюза?". Получается, вы уже дружите против своих собственных членов?" — задала вопрос официальный представитель МИД РФ.
Захарова указала, что нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов.
"Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую "индульгенцию" киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Также во время брифинга Захарова напомнила о террористических атаках, осуществлённых украинскими силовиками за минувшую неделю.
Встреча Ермака и Уиткоффа
Вечером 29 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своём визите в США и встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.
"Вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей провёл встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Уиткоффом. Самое главное — подтолкнуть реальную дипломатию и исполнение всех договорённостей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность", — написал Ермак в своём телеграм-канале.
Он пожаловался Уиткоффу на удар по Киеву,.
"Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы к обсуждению самого широкого спектра вопросов. Считаем, что нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров", — заявил Ермак.
Глава ОП пригласил Уиткоффа в ближайшее время посетить Украину.
При этом ещё до заявления Ермака пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство сохраняет свою заинтересованность и готовность к переговорам на уровне лидеров.
"[Президент России Владимир] Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", — заявил Песков журналистам.
Он отметил, что экспертная работа пока "не бурлит".
"Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам", — подчеркнул Песков.
Так он ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского.
"Все наши позиции доведены, основные положения [по урегулированию] в письменном виде были переданы украинской стороне. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение", — отметил Песков.
Тем временем на Украине сообщают подробности о встрече Ермака и Уиткоффа.
"На Банковой были недовольны тем, что механизм пиара на крови после Российских ударов по Киеву перестал работать на Трампа. Трамп не осудил удары РФ по Киеву, а заявил, что, это часть войны и они являются ответкой на удары Украины по нефтепроводу "Дружба" и НПЗ. При этом Трамп впервые выдвинул месседж, что готовится вводить против Украины и РФ обоюдные санкции, чтобы принудить их к миру, которого Зеленский так старательно избегает. Европа только обещает помощь Украине, но прямо не хотят ссорится с "хозяином Трампом", а скорее всего будут и тут использовать ЗеЕрмака как "медиа торпеду"", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Канал сообщил, что Ермак обсуждал на встрече с Уиткоффом гарантии собственной безопасности.
"Ермак сегодня встречался один на один с Уиткоффом и по слухам обговаривал личные гарантии, плюс к этому он предлагал свою марионетку премьершу Юлю-2 Свириденко, как будущего формального лидера Украины под чутким контролем Вашингтона", — сообщили авторы канала.
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — сообщил, что на встрече не обсуждались гарантии безопасности для Украины.
Западное издание Politico сообщило, что Ермак и Уиткофф встретились, чтобы обсудить организацию технических переговоров между Украиной и РФ перед возможной встречей лидеров.
Подробнее об ударе Украины по нефтепроводу "Дружба" — в статье Павла Котова "Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана".
