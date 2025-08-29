https://ukraina.ru/20250829/otvetstvennyy-za-druzhbu-pochemu-sanktsii-protiv-madyara---eto-neudacha-orbana-1067854783.html

Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана

Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана - 29.08.2025 Украина.ру

Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана

Отношения Украины и Венгрии в последнее время напоминали перегретый котел, содержимое которого вот-вот должно было выплеснуться наружу. Это и произошло, когда Киев нанес удары по нефтепроводу "Дружба", а Будапешт внес в ответ в свои черные списки одиозного командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди

2025-08-29T15:22

2025-08-29T15:22

2025-08-29T16:07

эксклюзив

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

петер сийярто

мадьяр

нефтепровод дружба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067858848_0:60:1174:720_1920x0_80_0_0_5bfdc68e9936dba939057f2b2593cb9d.jpg

С чего все началосьВялотекущий до недавнего момента конфликт Будапешта и Киева так или иначе крутился вокруг пограничной Закарпатской области, которая входит в состав Украины, но в значительной степени населена этническими венграми, многие из которых имеют двойное гражданство.Венгрия была недовольна дискриминационными украинскими законами, которые ущемляли права венгерского нацменьшинства на Украине, тамошние власти в ответ стали подозревать страну-соседа в планах забрать этот региона себе. Таким образом Венгрия превратилась в главного врага Украины в Евросоюзе, блокируя переговоры о ее вступления в ЕС, а премьер Виктор Орбан стал настоящей костью в горле для Владимира Зеленского.Венгрия наряду со Словакией остается одной из немногих стран континента, которая продолжает импортировать российские энергоресурсы, главным образом нефть, которая идет в эту страну через трубопровод "Дружба". Вот по этой самой "Дружбе" и решили ударить украинские власти.В текущем месяце таких атак было три. После этого перекачка российской нефти на некоторое время была приостановлена.Зеленский фактически признал, что именно Украина стоит за атаками. По его словам, дальнейшая судьба этого нефтепровода зависит от позиции Венгрии по поводу вступления в ЕС."Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они (ВСУ - ред.) наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение", - сказал на это Орбан, добавив, что такие заявления украинских властей будут иметь последствия.Заочную перепалку продолжил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига."Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить [Зеленскому], что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте [поставки энергоресурсов]… как и вся остальная Европа", - написал он в соцсети Х.Фактическое посягательство киевского режима на интересы страны НАТО, беспрецедентный уровень агрессивной публичной риторики со стороны украинских чиновников поставил перед Венгрией необходимость дать на это все адекватный ответ.Мадьяр посылает венгровСлова премьер-министра Венгрии про последствия могли бы так и остаться просто словами, однако на днях такая реакция все же последовала, хотя и оставила после себя вопрос, достаточна ли она.Как заявили венгерские власти, в страну, а также во всю Шенгенскую зону отныне запрещен въезд командующему Силами беспилотных систем украинской армии Роберту Бровди. Именно его Будапешт назвал организатором ударов по нефтепроводу "Дружба".Досталось Бровди не только за его должность, но и за этническое происхождение - он наполовину венгр, родился в Ужгороде и вся его жизнь так или иначе связана с этим регионом.До 2022 года он занимался бизнесом и имел сомнительную репутацию коррупционера и корифея всяческих серых схем. Два основных направления его предпринимательской деятельности - девелопмент и экспорт зерна за границу. И там и там он был весьма успешен, дослужившись до должности первого замглавы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.После начала СВО получил позывной Мадьяр и ушел в тероборону, а оттуда в созданное им же подразделение аэроразведки "Пташки Мадяра" ("Птички Мадьяра"). Медийную известность Бровди получил во время боев за Артемовск (Бахмут), откуда он раздавал интервью по видеосвязи.Из Артемовска Мадяр спокойно эвакуировался и продолжил службу на других направлениях. Год назад Зеленский выписал ему звание Героя Украины и вскоре назначил командующим силами беспилотных систем.Сам Бровди резко отреагировал на санкции Венгрии и в выражениях не стеснялся."Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - украинец, и приеду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно [осточертеете]. А по ограничению Шенгена – не берите на себя больше, чем можете потянуть, – странный у вас юмор", - заявил он через соцсети.Мадьяр также добавил, что, вступаясь за нефтепровод "Дружба", власти Венгрии защищают не суверенитет своей страны, а "собственные грязные карманы", а заявления об угрозе суверенитету Будапешт может только продавать местному "люмпену".За Бровди вступился Зеленский, который поручил МИД Украины изучить эту ситуацию и принять меры для защиты своего гражданина.У Орбана проблемыВ гневной отповеди Мадьяра венгерскому правительству отчетливо просматривается вмешательство командующего украинскими Силами беспилотных систем во внутренние дела чужой страны.Орбан и его партия "Фидес" в коалиции с христианскими демократами находятся у власти с 2010 года. Следующие парламентские выборы по закону должны пройти в 2026 году. Впервые за 15 лет правящая партия рискует проиграть и уступить пальму первенства оппозиции.По последним опросам "Фидес" проигрывает по популярности партии "Уважение и свобода" ("Тиса"), которая считается более центристской, в противовес правым консерваторам Орбана. Репетицией этих выборов стали кампания в Европарламент в 2024 году, когда "Фидес" получила худший в своей истории результат - 44,6% голосов, а занявшая с 30% второе место "Тиса" наоборот - это были лучшие показатели для оппозиционной партии за все время.Возглавляет оппозицию политик Петер Мадьяр, фамилия которого аналогична позывному украинского военного, которого забанил Будапешт. Простое совпадение наводит на мысль, что продвижение Бровди и его использование для атаки на Венгрию должно помочь отстранению Орбана от власти.Иными словами, из чисто военной фигуры украинский Мадьяр становится фигурой политической, которую использует Киев, чтобы "качнуть" ситуацию в соседней стране.Безусловно, одним Бровди нынешние власти в Венгрии не скинешь, однако свои пять копеек в эту игру он добавляет. На фоне атак на "Дружбу" нынешний венгерский премьер должен выглядеть в заведомо слабой позиции, чем Зеленский, а контрудар по Мадьяру только играет на руку киевскому режиму и этому сценарию.Ситуация выглядела бы иначе, если Будапешт отключил Украину от своего электричества, которое занимает на сегодняшний день 40% всего украинского импорта, однако власти Венгрии считают, что рядовые украинцы не должны страдать за деяния своего руководства.Такая позиция, безусловно, гуманна, однако в чисто политическом смысле такое человеколюбие может закончиться для Орбана печально. История не раз демонстрировала, к чему приводит политика попустительства агрессору. Украинцы эти реверансы все равно не оценят, а вот собственный избиратель может окончательно отвернуться от Орбана и его партии как неспособных защитить его интересы.Еще одну версии того, в чьих интересах был нанесен удар по "Дружбе" - в материале издания Украина.ру Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе.

https://ukraina.ru/20250826/dmitriy-suslov-strany-evropy-poluchayut-udary-po-druzhbe-kak-beznakazannoe-khamstvo-so-storony-ukrainy-1067623490.html

венгрия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, мадьяр, нефтепровод дружба