https://ukraina.ru/20250829/tramp-nedovolen-zelenskim-i-evropoy-glavnoe-na-utro-29-avgusta-1067839183.html

Трамп недоволен Зеленским и Европой. Главное на утро 29 августа

Трамп недоволен Зеленским и Европой. Главное на утро 29 августа - 29.08.2025 Украина.ру

Трамп недоволен Зеленским и Европой. Главное на утро 29 августа

Американские СМИ сообщили о недовольстве президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским и Европой

2025-08-29T10:05

2025-08-29T10:05

2025-08-29T10:05

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066668922_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_477ea3637f0e713d6520ec1e8c53b70d.jpg

Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, сообщил журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников."Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт", — указывалось в публикации.По данным издания, президент США дома не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны."Он просто хочет, чтобы он закончился. Ему почти неважно как", — рассказал изданию один из чиновников.При этом поступают жалобы и со стороны европейцев, которые недовольны тем, что не знают деталей переговоров между Россией и США по урегулированию кризиса."Администрация США только сейчас начинает понимать, что Зе и глобалисты во время коллективной встречи в Белом доме со всем "согласились", но реально кинули: требованием личной встречи Зе с Путиным; неприемлемыми для Кремля гарантиями безопасности Украины", — прокомментировал эту публикацию американского журнала популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент", комментируя публикацию Atlantic, предрёк Украине непростую неделю."Тяжёлые будут переговоры Ермака в США, а значит нас ждет интересная следующая неделя", — отреагировали авторы канала на статью в американском журнале.Французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что Украина является помехой для Трампа в перезагрузке отношений с Россией. По словам источника, приоритет для Трампа — восстановление отношений с Москвой."Украина для него является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно", — заявил собеседник издания.Он уверен, что терпению США скоро должен прийти конец.Ранее политолог Марат Баширов описал возможный план Трампа по Украине."Что делает Трамп для мира? Снимает ответственность за события на Украине с себя. Это одна из ключевых задач для него. Как? Всё время говорит, что это не его война, а Байдена. Перевешивает текущее финансирование Украины на Европу (и военное и социальное). Соглашается продавать некоторое оружие, чтобы не было обвинений в сдаче Украины. Угрожает санкциями России", — отметил он.По мнению эксперта, Трамп должен выждать определённый срок."Трамп должен выждать достаточно долгое время, чтобы стало ясно, что все провалы ВСУ на фронте - это вина самого режима Зеленского и Европы. Не зря Вэнс говорит о полугоде войны. Трамп должен искусственно отрегулировать поставки вооружений и развединформации для ВСУ, чтобы в оптимальный для себя срок получить такие обстоятельства, в которых сам Зеленский или тот, кто его сменит согласится на условия России (а это данность и мы менять их не собираемся)", — указал Баширов.Одновременно с этим президент США покажет выгоду своим избирателям от происходящего."Трамп должен параллельно "принести" в зубах инвестиции и доходы от сближения с Россией. И это должны быть впечатляющие цифры, которые прикроют его от обвинений в катастрофе на Украине", — отметил Баширов.По словам политолога, воплощение этого плана займёт 6 - 8 месяцев, "если Зеленский не сломается раньше или над Украиной не пролетит "чёрный лебедь беды".Также он обрисовал в роль Европы в происходящем."Во-первых, какая Европа? Мы обобщаем излишне. Есть страны, которые дистанцируются от военных намерений Франции, Германии и Британии. Даже Италия, находясь в "Коалиции желающих - КЖ", каждый раз выражает особое мнение. А такие, как Испания, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Словакия, Польша и еще с пяток государств, "вышли из чата" (так шутят сейчас в Сети)", — отметил Баширов.Он указал, что "Коалиция желающих" пытается удержать США на Украине."Во-вторых, пока мы видим, что КЖ пытается удержать США в украинском кейсе и взамен ничего не предлагает. Они даже не могут решить кто должен стать лидером этой группы. Выталкивают Мерца на первый план. И здесь ключевой вопрос: а кто возьмет на себя весь объем финансирования войны? ФРГ уже стала страной с дефицитом бюджета и отказывается от социальных программ. 9 млрд на 26 год - это лишь десятая часть от необходимого", — указал эксперт.Он также предрёк неприятные последствия для Европы от сближения России и США."Третье. А что дальше? Что после того, как вину повесят на КЖ, а Россия и США сблизятся? Ответ очень неприятный для Европы. Всей Европы. США - это один из восьми зонтиков многополярного мира, который уже оформляется. И Трамп видит Европы под своим зонтиком с минимальной субъектностью. Европа - это рынок для сбыта американских товаров с регулируемой экономикой из Вашингтона", — отметил политолог.Баширов указал и на энергетический проект Трампа."Плюс Трамп мечтает создать энергетическое газовое кольцо вокруг Европы. Кстати, финансирование войны со стороны Норвегии - это как раз попытка Осло избежать такого сценария. Норвеги понимают, что газовый союз США и России задушит их", — заявил Баширов.По его словам, "Коалиция желающих" "просто тянет время, чтобы каждому из лидеров этих стран просто досидеть свою каденцию и в надежде, что Трамп уйдет через 3,5 года и следующий президент США будет не таким кровожадным в экономическом плане".О сотрудничестве России и США — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: пока все сфокусированы на Украине, Трамп наладил бизнес с Россией".

https://ukraina.ru/20250828/molodye-muzhchiny-pobezhali-s-ukrainy-rossiya-primenila-bek-itogi-28-avgusta-1067814195.html

https://ukraina.ru/20250828/grozyat-sanktsiyami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-avgusta-1067790222.html

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, европа, сша