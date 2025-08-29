https://ukraina.ru/20250829/tramp-nedovolen-zelenskim-i-evropoy-glavnoe-na-utro-29-avgusta-1067839183.html
Трамп недоволен Зеленским и Европой. Главное на утро 29 августа
Американские СМИ сообщили о недовольстве президента США Дональда Трампа Владимиром Зеленским и Европой
2025-08-29T10:05
2025-08-29T10:05
2025-08-29T10:05
Президент США Дональд Трамп
недоволен Владимиром Зеленским
и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, сообщил журнал Atlantic
, ссылаясь на неназванных чиновников.
"Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт", — указывалось в публикации.
По данным издания, президент США дома не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны.
"Он просто хочет, чтобы он закончился. Ему почти неважно как", — рассказал изданию один из чиновников.
При этом поступают жалобы и со стороны европейцев, которые недовольны тем, что не знают деталей переговоров между Россией и США по урегулированию кризиса.
"Администрация США только сейчас начинает понимать, что Зе и глобалисты во время коллективной встречи в Белом доме со всем "согласились", но реально кинули: требованием личной встречи Зе с Путиным; неприемлемыми для Кремля гарантиями безопасности Украины
", — прокомментировал эту публикацию американского журнала популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада
".
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент
", комментируя публикацию Atlantic, предрёк Украине непростую неделю.
"Тяжёлые будут переговоры Ермака в США, а значит нас ждет интересная следующая неделя", — отреагировали авторы канала на статью в американском журнале.
Французский журнал Le Point
сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что Украина является помехой для Трампа в перезагрузке отношений с Россией. По словам источника, приоритет для Трампа — восстановление отношений с Москвой.
"Украина для него является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно", — заявил собеседник издания.
Он уверен, что терпению США скоро должен прийти конец.
Ранее политолог Марат Баширов описал
возможный план Трампа по Украине.
"Что делает Трамп для мира? Снимает ответственность за события на Украине с себя. Это одна из ключевых задач для него. Как? Всё время говорит, что это не его война, а Байдена. Перевешивает текущее финансирование Украины на Европу (и военное и социальное). Соглашается продавать некоторое оружие, чтобы не было обвинений в сдаче Украины. Угрожает санкциями России", — отметил он.
По мнению эксперта, Трамп должен выждать определённый срок.
"Трамп должен выждать достаточно долгое время, чтобы стало ясно, что все провалы ВСУ на фронте - это вина самого режима Зеленского и Европы. Не зря Вэнс говорит о полугоде войны. Трамп должен искусственно отрегулировать поставки вооружений и развединформации для ВСУ, чтобы в оптимальный для себя срок получить такие обстоятельства, в которых сам Зеленский или тот, кто его сменит согласится на условия России (а это данность и мы менять их не собираемся)", — указал Баширов.
Одновременно с этим президент США покажет выгоду своим избирателям от происходящего.
"Трамп должен параллельно "принести" в зубах инвестиции и доходы от сближения с Россией. И это должны быть впечатляющие цифры, которые прикроют его от обвинений в катастрофе на Украине", — отметил Баширов.
По словам политолога, воплощение этого плана займёт 6 - 8 месяцев, "если Зеленский не сломается раньше или над Украиной не пролетит "чёрный лебедь беды".
Также он обрисовал
в роль Европы в происходящем.
"Во-первых, какая Европа? Мы обобщаем излишне. Есть страны, которые дистанцируются от военных намерений Франции, Германии и Британии. Даже Италия, находясь в "Коалиции желающих - КЖ", каждый раз выражает особое мнение. А такие, как Испания, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Словакия, Польша и еще с пяток государств, "вышли из чата" (так шутят сейчас в Сети)", — отметил Баширов.
Он указал, что "Коалиция желающих" пытается удержать США на Украине.
"Во-вторых, пока мы видим, что КЖ пытается удержать США в украинском кейсе и взамен ничего не предлагает. Они даже не могут решить кто должен стать лидером этой группы. Выталкивают Мерца на первый план. И здесь ключевой вопрос: а кто возьмет на себя весь объем финансирования войны? ФРГ уже стала страной с дефицитом бюджета и отказывается от социальных программ. 9 млрд на 26 год - это лишь десятая часть от необходимого", — указал эксперт.
Он также предрёк неприятные последствия для Европы от сближения России и США.
"Третье. А что дальше? Что после того, как вину повесят на КЖ, а Россия и США сблизятся? Ответ очень неприятный для Европы. Всей Европы. США - это один из восьми зонтиков многополярного мира, который уже оформляется. И Трамп видит Европы под своим зонтиком с минимальной субъектностью. Европа - это рынок для сбыта американских товаров с регулируемой экономикой из Вашингтона", — отметил политолог.
Баширов указал и на энергетический проект Трампа.
"Плюс Трамп мечтает создать энергетическое газовое кольцо вокруг Европы. Кстати, финансирование войны со стороны Норвегии - это как раз попытка Осло избежать такого сценария. Норвеги понимают, что газовый союз США и России задушит их", — заявил Баширов.
По его словам, "Коалиция желающих" "просто тянет время, чтобы каждому из лидеров этих стран просто досидеть свою каденцию и в надежде, что Трамп уйдет через 3,5 года и следующий президент США будет не таким кровожадным в экономическом плане".