"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина - 29.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250829/tolko-v-sluchae-kapitulyatsii-ukrainy-tsarv-nazval-edinstvennyy-stsenariy-vstrechi-zelenskogo-i-putina-1067797783.html
"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина
"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина - 29.08.2025 Украина.ру
"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина
Единственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-29T07:00
2025-08-29T07:00
новости
украина
россия
москва
владимир зеленский
трамп и зеленский
олег царев
украина.ру
верховная рада
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_0:135:1274:852_1920x0_80_0_0_ea02b22bdd1471e41015b6571e970756.png
Как отметил Царёв, позиция Москвы была четко озвучена главой российского МИД Сергеем Лавровым: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент". Эксперт согласился с этой оценкой, подчеркнув, что Зеленский не имеет морального права подписывать какие-либо документы от имени Украины.Политик также прокомментировал требование о добровольном освобождении Донбасса, назвав его заведомо невыполнимым для нынешнего киевского режима. Таким образом, у Зеленского просто нет возможности для маневра, что предопределяет дальнейшее продолжение конфликта, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250828/eto-ne-rost-ekonomiki-a-voennyy-kostyl-politolog-rasskazal-o-sostoyanii-ukrainskoy-oboronki-1067753329.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_34:0:1250:912_1920x0_80_0_0_0cb3c66481f82b9e561b257523c03195.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, олег царев, украина.ру, верховная рада, сергей лавров, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, владимир путин, эксперты, аналитика, украина аналитика, сво, завершение сво, прогнозы сво
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Олег Царев, Украина.ру, Верховная Рада, Сергей Лавров, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Владимир Путин, эксперты, Аналитика, Украина аналитика, СВО, завершение СВО, прогнозы СВО

"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина

07:00 29.08.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Единственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Царёв, позиция Москвы была четко озвучена главой российского МИД Сергеем Лавровым: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент".
Эксперт согласился с этой оценкой, подчеркнув, что Зеленский не имеет морального права подписывать какие-либо документы от имени Украины.
Политик также прокомментировал требование о добровольном освобождении Донбасса, назвав его заведомо невыполнимым для нынешнего киевского режима.
"Нельзя говорить о параде ВСУ на Красной Площади, а потом пойти на условия России. Это понимаем не только мы. Это понимают российские и американские переговорщики. Зеленский может сколько угодно кивать на встрече с Трампом, но пойти на это он не может", — заявил Царёв.
Таким образом, у Зеленского просто нет возможности для маневра, что предопределяет дальнейшее продолжение конфликта, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.
Презентация военной техники на Львовском бронетанковом заводе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вчера, 05:20
"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонкиЕдинственной отраслью на Украине, которая демонстрирует активность, является военно-промышленный комплекс, однако его развитие носит искусственный и неустойчивый характер. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийОлег ЦаревУкраина.руВерховная РадаСергей Лавровновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025Владимир ПутинэкспертыАналитикаУкраина аналитикаСВОзавершение СВОпрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина
06:45"Англичане буквально его облизывают": эксперт о том, почему Залужный сохраняет лояльность только Британии
06:30"Для кого-то войны как будто не существует": командир роты о разном восприятии СВО в тылу и на фронте
06:20"Один из операторов подбил пять танков": Стешин про работу дроноводов на Покровском направлении
06:00"В хамской манере потребовал встречи с Путиным": Царёв раскрыл, как Зеленский хочет сорвать переговоры
05:40"Рано или поздно СВО закончится": Стешин о будущем центра "Рубикон" как технологического проекта
05:28Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу
05:28Американская парадигма: пока все сфокусированы на Украине, Трамп наладил бизнес с Россией
05:28"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем
05:20"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов
05:18Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"
05:00Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"
04:40Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
04:20"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
04:00Ростислав Ищенко: "С Зеленским договориться невозможно, а с Трампом — почему бы и нет"
03:50Неприятие бандеровщины в Польше нарастает, но она и дальше будет истово поддерживать Украину — посол РФ
03:23Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
03:02Обломками украинских БПЛА в Орловской области ранен один человек, повреждены четыре здания
02:52Чиновники ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине
02:22В Тамбовской области объявлена опасность БПЛА. В Тульской, Рязанской и Орловской областях работает ПВО
Лента новостейМолния