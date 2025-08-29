https://ukraina.ru/20250829/tolko-v-sluchae-kapitulyatsii-ukrainy-tsarv-nazval-edinstvennyy-stsenariy-vstrechi-zelenskogo-i-putina-1067797783.html

"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина

"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина - 29.08.2025 Украина.ру

"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина

Единственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

2025-08-29T07:00

2025-08-29T07:00

2025-08-29T07:00

новости

украина

россия

москва

владимир зеленский

трамп и зеленский

олег царев

украина.ру

верховная рада

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_0:135:1274:852_1920x0_80_0_0_ea02b22bdd1471e41015b6571e970756.png

Как отметил Царёв, позиция Москвы была четко озвучена главой российского МИД Сергеем Лавровым: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент". Эксперт согласился с этой оценкой, подчеркнув, что Зеленский не имеет морального права подписывать какие-либо документы от имени Украины.Политик также прокомментировал требование о добровольном освобождении Донбасса, назвав его заведомо невыполнимым для нынешнего киевского режима. Таким образом, у Зеленского просто нет возможности для маневра, что предопределяет дальнейшее продолжение конфликта, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250828/eto-ne-rost-ekonomiki-a-voennyy-kostyl-politolog-rasskazal-o-sostoyanii-ukrainskoy-oboronki-1067753329.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, олег царев, украина.ру, верховная рада, сергей лавров, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, владимир путин, эксперты, аналитика, украина аналитика, сво, завершение сво, прогнозы сво