"Только в случае капитуляции Украины": Царёв назвал единственный сценарий встречи Зеленского и Путина
© Фото : сгенерировано ИИ
© Фото : сгенерировано ИИ
Единственным форматом для встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть лишь подписание документов о капитуляции Украины, а любые переговоры лишены смысла из-за нелегитимности главы киевского режима. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Царёв, позиция Москвы была четко озвучена главой российского МИД Сергеем Лавровым: "Встреча Путина с Зеленским может быть только для подписания итоговых соглашений. Хотя что-то подписывать Зеленский тоже не очень-то имеет право, поскольку он просроченный президент".
Эксперт согласился с этой оценкой, подчеркнув, что Зеленский не имеет морального права подписывать какие-либо документы от имени Украины.
Политик также прокомментировал требование о добровольном освобождении Донбасса, назвав его заведомо невыполнимым для нынешнего киевского режима.
"Нельзя говорить о параде ВСУ на Красной Площади, а потом пойти на условия России. Это понимаем не только мы. Это понимают российские и американские переговорщики. Зеленский может сколько угодно кивать на встрече с Трампом, но пойти на это он не может", — заявил Царёв.
Таким образом, у Зеленского просто нет возможности для маневра, что предопределяет дальнейшее продолжение конфликта, подытожил собеседник издания.
