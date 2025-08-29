"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ - 29.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250829/podnyal-stavki-no-popal-v-duratskoe-polozhenie-tsarv-o-tom-pochemu-tramp-otkazalsya-ot-sanktsiy-protiv-rf-1067787172.html
"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ - 29.08.2025 Украина.ру
"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
Встреча на Аляске между лидерами России и США стала для Дональда Трампа способом мягко отказаться от ранее объявленных ультиматумов и жестких санкций, которые не поддержали ключевые мировые игроки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
2025-08-29T04:20
2025-08-29T04:20
новости
россия
сша
индия
олег царев
дональд трамп
джо байден
верховная рада
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg
Царёв напомнил, что Трамп изначально выдвинул России ультиматум на 50 дней с угрозой полного эмбарго, но столкнулся с непримиримой позицией Китая и Индии. Эксперт считает, что, согласившись на переговоры, Россия предоставила американскому президенту возможность отступить без потери лица. "Трамп столкнулся с ситуацией, когда он поднял ставки, чтобы потом смягчить свою позицию и получить политические ништяки, но в конечном итоге попал в дурацкое положение. И тогда Россия пошла ему навстречу", — пояснил Царёв.Таким образом, по мнению экс-депутата, отмена санкций стала одним из заранее известных итогов саммита. "Ведь когда готовится встреча такого уровня, все оговаривается заранее. И отмена санкций – один из ее итогов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
https://ukraina.ru/20250828/dmitriy-vydrin-na-glavnom-politicheskom-sobytii-buduschego-putin-i-si-vstanut-ryadom-a-vot-tramp-1067752484.html
россия
сша
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_c8d2f87d8c2fa0a68f9d1b288b7c5955.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, индия, олег царев, дональд трамп, джо байден, верховная рада, украина.ру, ес, санкции, антироссийские санкции, переговоры, новости переговоров, аналитика, украина аналитика
Новости, Россия, США, Индия, Олег Царев, Дональд Трамп, Джо Байден, Верховная Рада, Украина.ру, ЕС, санкции, антироссийские санкции, переговоры, новости переговоров, Аналитика, Украина аналитика

"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ

04:20 29.08.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Встреча на Аляске между лидерами России и США стала для Дональда Трампа способом мягко отказаться от ранее объявленных ультиматумов и жестких санкций, которые не поддержали ключевые мировые игроки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Царёв напомнил, что Трамп изначально выдвинул России ультиматум на 50 дней с угрозой полного эмбарго, но столкнулся с непримиримой позицией Китая и Индии.
"Китай заявил следующее: "Можете вводить против нас все, что угодно. Мы все равно будем покупать российские нефтепродукты". Индия, про которую думали, что она слабое звено и сателлит США, тоже проявила твердость", — констатировал политик.
Эксперт считает, что, согласившись на переговоры, Россия предоставила американскому президенту возможность отступить без потери лица. "Трамп столкнулся с ситуацией, когда он поднял ставки, чтобы потом смягчить свою позицию и получить политические ништяки, но в конечном итоге попал в дурацкое положение. И тогда Россия пошла ему навстречу", — пояснил Царёв.
Таким образом, по мнению экс-депутата, отмена санкций стала одним из заранее известных итогов саммита. "Ведь когда готовится встреча такого уровня, все оговаривается заранее. И отмена санкций – один из ее итогов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вчера, 07:05
Дмитрий Выдрин: На главном политическом событии будущего Путин и Си встанут рядом, а вот Трамп колеблетсяНе случайно Китай с его незамерзающими портами строит могучий ледокольный флот. Это проект "на троих", и что-то мне подсказывает, что "треугольник будет выпит". То есть три главных державы мира могут полностью переформатировать свои отношения
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАИндияОлег ЦаревДональд ТрампДжо БайденВерховная РадаУкраина.руЕСсанкцииантироссийские санкциипереговорыновости переговоровАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:28Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу
05:28Американская парадигма: пока все сфокусированы на Украине, Трамп наладил бизнес с Россией
05:28"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем
05:20"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов
05:18Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"
05:00Ростислав Ищенко: "Работать с украинским обществом как с нормальным сейчас невозможно"
04:40Зеленский из двух зол выбрал меньшее: эксперт объяснил, почему Киев отпускает из страны молодежь
04:20"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
04:00Ростислав Ищенко: "С Зеленским договориться невозможно, а с Трампом — почему бы и нет"
03:50Неприятие бандеровщины в Польше нарастает, но она и дальше будет истово поддерживать Украину — посол РФ
03:23Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
03:02Обломками украинских БПЛА в Орловской области ранен один человек, повреждены четыре здания
02:52Чиновники ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине
02:22В Тамбовской области объявлена опасность БПЛА. В Тульской, Рязанской и Орловской областях работает ПВО
02:03Украинские МИД и Минкульт возмутились из-за российского флага на Венецианском кинофестивале
01:37Росавиация временно ограничила работу аэропорта Калуги
01:29Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА над Брянской областью
01:17Силы ПВО за три часа сбили над российскими регионами 19 украинских БПЛА
01:04Массированный ночной удар и потопление украинского корабля. Обзор главных событий 28 августа
00:48Мелитополь атакуют БПЛА. Сводка угроз по регионам России на 0:40
Лента новостейМолния