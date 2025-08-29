"Поднял ставки, но попал в дурацкое положение": Царёв о том, почему Трамп отказался от санкций против РФ
Встреча на Аляске между лидерами России и США стала для Дональда Трампа способом мягко отказаться от ранее объявленных ультиматумов и жестких санкций, которые не поддержали ключевые мировые игроки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру
Царёв напомнил, что Трамп изначально выдвинул России ультиматум на 50 дней с угрозой полного эмбарго, но столкнулся с непримиримой позицией Китая и Индии.
"Китай заявил следующее: "Можете вводить против нас все, что угодно. Мы все равно будем покупать российские нефтепродукты". Индия, про которую думали, что она слабое звено и сателлит США, тоже проявила твердость", — констатировал политик.
Эксперт считает, что, согласившись на переговоры, Россия предоставила американскому президенту возможность отступить без потери лица. "Трамп столкнулся с ситуацией, когда он поднял ставки, чтобы потом смягчить свою позицию и получить политические ништяки, но в конечном итоге попал в дурацкое положение. И тогда Россия пошла ему навстречу", — пояснил Царёв.
Таким образом, по мнению экс-депутата, отмена санкций стала одним из заранее известных итогов саммита. "Ведь когда готовится встреча такого уровня, все оговаривается заранее. И отмена санкций – один из ее итогов", — подытожил собеседник издания.
