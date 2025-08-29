https://ukraina.ru/20250829/podnyal-stavki-no-popal-v-duratskoe-polozhenie-tsarv-o-tom-pochemu-tramp-otkazalsya-ot-sanktsiy-protiv-rf-1067787172.html

Встреча на Аляске между лидерами России и США стала для Дональда Трампа способом мягко отказаться от ранее объявленных ультиматумов и жестких санкций, которые не поддержали ключевые мировые игроки. Об этом рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру

2025-08-29T04:20

новости

россия

сша

индия

олег царев

дональд трамп

джо байден

верховная рада

украина.ру

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg

Царёв напомнил, что Трамп изначально выдвинул России ультиматум на 50 дней с угрозой полного эмбарго, но столкнулся с непримиримой позицией Китая и Индии. Эксперт считает, что, согласившись на переговоры, Россия предоставила американскому президенту возможность отступить без потери лица. "Трамп столкнулся с ситуацией, когда он поднял ставки, чтобы потом смягчить свою позицию и получить политические ништяки, но в конечном итоге попал в дурацкое положение. И тогда Россия пошла ему навстречу", — пояснил Царёв.Таким образом, по мнению экс-депутата, отмена санкций стала одним из заранее известных итогов саммита. "Ведь когда готовится встреча такого уровня, все оговаривается заранее. И отмена санкций – один из ее итогов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена" на сайте Украина.ру.О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".

новости, россия, сша, индия, олег царев, дональд трамп, джо байден, верховная рада, украина.ру, ес, санкции, антироссийские санкции, переговоры, новости переговоров, аналитика, украина аналитика