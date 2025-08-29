Побег размером с Полтаву, Зеленский и "Дольче и Габбана" и очень образованный Залужный. Скандалы недели - 29.08.2025 Украина.ру
Побег размером с Полтаву, Зеленский и "Дольче и Габбана" и очень образованный Залужный. Скандалы недели
Побег размером с Полтаву, Зеленский и "Дольче и Габбана" и очень образованный Залужный. Скандалы недели
Побег размером с Полтаву, Зеленский и "Дольче и Габбана" и очень образованный Залужный. Скандалы недели
Поскольку украинское общество характеризуется жестким классовым разделением, "болевые точки" у этих частей общества совершенно разные.
Сегодня, по словам философа Павла Щелина, "Украина стремительно деградировала как общество в 16 -17 век".И как говорит политолог Константин Бондаренко, классовое разделение опять выглядит так же, как и в 17 веке: "Паны", "пидпанки" и "гречкосеи".То есть кучка элиты, кучка её обслуги (пидпанки) и огромное большинство крепостных.А где же Запорожская сечь? "Волелюбни" казаки?"Это была классическая ЧВК, частная военная компания", - отвечает Константин Бондаренко.Они есть и сейчас, армия Украины - это, по сути, и есть "ЧВК НАТО".То есть на Украине всё вернулось в привычное состояние 17 века.Крепостные и обычные казаки, как и тогда, ограничены в правах, и бегут в другие земли (в 17 веке бежали на незаселённую тогда территорию нынешней Слобожанщины, под власть Москвы, организовывали поселения - "слободы" - сегодня это - Харьковская, Сумская, Луганская и Донецкая области).Ну а элита продолжает "дерибанить" земли, привилегии, воровать "бочонки с золотом", которые им дают на войну и политические интриги и грызться между собой.Тогда, правда, Мазепа лихо отрубил головы своим бывшим кумовьям: Полтавскому полковнику Ивану Искре и Генеральному писарю Войска Запорожского Василию Кочубею.Зеленский же сегодня сажает в СИЗО тех, кто не успел сбежать с подвластной ему территории. Головы пока ещё принародно не рубит. Вот и вся разница."Элита" же, как и тогда, пытается найти покровителей в других странах. Бегают от покровителя к покровителю, строят хитрые "схемы", пытаются всех обмануть. Всё, как во времена Мазепы.Санкции против "Зе"?Современный украинский политикум, то есть "панов и их пидпанков" потрясли на прошедшей неделе слова Трампа: президент США сказал, что возможны санкции против окружения Зеленского!Больше никто на Украине этой угрозы не заметил, но среди тех, кто считает себя "элитой",началось большое оживление.Все, кто рядом с Зеленским, были осведомлены о планах администрации Трампа и раньше, и поэтому не удивились, а продолжили судорожно красть и прятать нажитое.Остальные, по старой украинской привычке, уже формируют втихаря новые коалиции и подсчитывают, сколько денег потребуется на предвыборные расходы.Это очевидный сигнал. Старую элиту будут "приводить в чувство", значит, остальным надо готовиться к выборам!Будут ли санкции, нет ли, а ситуация вокруг Зеленского продолжает стремительно ухудшаться.Куда делись "чемоданы миллиардов"?Вице-президент США Вэнс выступил с новым заявлением. Он утверждает: на Украине деньги США были закопаны, как в яме."Чемоданы миллиардов" увозил из США Зеленский "без какой-либо реальной цели, дипломатии и понимания", - сказал Джей Ди Вэнс.Украина же при Байдене стала "странной денежной ямой".Но Вэнс просто плохо знаком с украинской реальностью.Как это не было реальных целей? Неправда, они были!Это не "странная яма", а целая была стратегия по захвату западных корпораций.Зеленский покупает "Дольче Габбана"!Неутомимо продолжает трудиться на ниве разоблачений "проклятого диктатора" депутат Рады Алексей Гончаренко* (партия Петра Порошенко*).Он дозированно и постепенно озвучивает, что же было на тех самых "пленках Миндича", где записаны разговоры приближённых Зеленского и его самого.Вот последнее сообщение: на плёнках были записаны переговоры о том, как потратить 5 миллиардов долларов, видимо, из тех самых выданных Зеленскому "чемоданов миллиардов".Решено было купить знаменитую модную компанию "Дольче Габбана":- А давай "Дольче Габбана" купим?- А давай!Якобы такой разговор был записан. Правда, непонятно, кто покупать собрался: Миндич, Зеленский или вскладчину?Все-таки записалось в их культурный код вот это: "А я иду такая вся, в Дольче Габбана..."Как пела Верка Сердючка в те далёкие уже времена, когда и Зеленский стоял рядом на сцене, в качестве конферансье.Доменико Дольче и Стефано Габбана - одни из самых богатых людей Италии. Их бизнес, действительно, может стоить около 5 миллиардов долларов.Но сообщений о покупке знаменитой компании двух самых богатых геев Италии пока что вроде бы не было.Может быть, это была шутка?Конечно, по поводу именно этого знаменитого бренда - может быть, и шутка. Но суть-то от этого не меняется.А суть, получается, такая: пока шла война, в Офисе президента просто не знали, куда же деть деньги.Вот такие были у них проблемы: куда же потратить эти пять миллиардов?Появляется ЗалужныйНаверняка очень скоро мы сможем узнать, на что вообще хватило фантазии окружению Зеленского. Кроме "обычных" яхт, дворцов, машин, островов, криптовалюты и оффшорных счетов.Когда Трамп решит обнародовать, что же находится в папках расследования грандиозной украинской коррупции на высшем уровне.А тем временем активизировался давний соперник Зеленского, которого должны "выпустить на выборы" - Залужный.В западной прессе появились упоминания о том, что готов предвыборный штаб Залужного. А сам он дал интервью - почему-то по поводу образования и каким оно должно быть.Удивительный момент: Залужный обращается к женщине журналисту на "ты", в то время как она, естественно, обращается к нему на "вы".Залужный демонстрирует либо уровень своего воспитания и образования (интервью именно об этом!) Либо "отаман" хочет показать свою близость к народу и то, что он "свой"?Но главное не это и не воспоминания Залужного о том, как он чуть не попал на учёбу в российскую Академию Генштаба и как он везде получал красные дипломы.Главное - то, к чему он призывает."К сожалению, всё меньше людей готовы умереть за страну" , - сетует Залужный.Они не хотят погибать, эти "гречкосеи"! Они не готовы "умирать за страну".Вообще-то люди, наверное, хотели бы просто немного пожить.Как здесь не вспомнить брата киевского златоуста Виталия, Владимира Кличко. На вопрос готов ли он умереть за Украину, Владимир ответил, что он "готов жить за Украину", что якобы значительно сложней."Пацаны ждут"Ну а народ, естественно, уже "голосует ногами". Бегут! Как в 17 веке.Это главная новость недели для "гречкосеев": разрешили сбежать из Украины молодым парням.За один день, после разрешения выехать из Украины юношам до 22 лет, страну, как пишут местные паблики, покинуло 11 тысяч человек, а на границе с Польшей уже стоят огромные пробки из автомобилей.Очередь занимали вообще заранее. Ждали, когда будет опубликован Указ, и "ломанулись"!Это не страна, это натуральный концлагерь.Практически все они не собираются возвращаться. Как сказал один из выезжающих, 20-ти лет: я еду в Германию, увижу сейчас всех своих родных, всех своих "кентов".Понимаете, все уже там! Вся семья и друзья в сборе. Пацаны уже в Германии и ждут.Выедет еще одна ПолтаваПрогнозируется, что за 2025 год Украину покинет ещё 400 тысяч человек. Это население, например, всей Полтавской агломерации, то есть города Полтавы и близлежащих многочисленных городков и посёлков."Гречкосеев" переманивают другие, западные агломерации. Украина всё больше становится безлюдной.Почему же разрешили этот выезд? Причин несколько. Одна из них - то, что эта группа молодежи пока призыву не подлежит, а в протестах против Офиса президента как раз массово принимала участие (мини майдан "за НАБУ"). Пусть лучше едут за рубеж!Ну а вторая причина: на этот возраст на Украине приходится "демографическая яма". 20-25 лет - это провал в демографии Украины. Их и так немного. Так что этим как раз можно кинуть немного "хлебных крошек". Власть зато выступит в роли якобы защитников молодёжи.Хватать и сажать!Зато остальных будут безжалостно хватать.Официальные цифры: за три года пограничники задержали на западной границе 43 тысячи человек, которые пытались сбежать из страны. Это только те, кто попался! Вернее, кто не заплатил.В десятки раз больше тех, кому удалось сбежать.Британская "The Telegraph" приводит такие цифры: 650 тысяч мужчин призывного возраста сбежали из Украины, другие скрываются.Но документов о пересечении границы у сбежавших, конечно же, нет.И теперь им будет грозить не только штраф, но и уголовное преследование и даже срок до 5 лет.Та же самая премьер Свириденко, которая якобы такая демократичная девушка и подписала закон о "выезде до 22 лет", анонсировала новый закон, по которому будут штрафовать и сажать в тюрьму тех, кто пересекал границу без документов.Вот эти "650 тысяч", которые призывного возраста и сбежали на запад, должны приготовиться, видимо, к депортации, штрафам и тюрьмам?Украина - удивительная страна, которая делает всё, чтобы её граждане как можно быстрее избавлялись от паспортов этого государства, как можно быстрее с ним попрощались и не хотели бы в будущем иметь с этим государством ничего общего.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Поскольку украинское общество характеризуется жестким классовым разделением, "болевые точки" у этих частей общества совершенно разные.
Сегодня, по словам философа Павла Щелина, "Украина стремительно деградировала как общество в 16 -17 век".
И как говорит политолог Константин Бондаренко, классовое разделение опять выглядит так же, как и в 17 веке: "Паны", "пидпанки" и "гречкосеи".
То есть кучка элиты, кучка её обслуги (пидпанки) и огромное большинство крепостных.
А где же Запорожская сечь? "Волелюбни" казаки?
"Это была классическая ЧВК, частная военная компания", - отвечает Константин Бондаренко.
Они есть и сейчас, армия Украины - это, по сути, и есть "ЧВК НАТО".
То есть на Украине всё вернулось в привычное состояние 17 века.
Крепостные и обычные казаки, как и тогда, ограничены в правах, и бегут в другие земли (в 17 веке бежали на незаселённую тогда территорию нынешней Слобожанщины, под власть Москвы, организовывали поселения - "слободы" - сегодня это - Харьковская, Сумская, Луганская и Донецкая области).
Ну а элита продолжает "дерибанить" земли, привилегии, воровать "бочонки с золотом", которые им дают на войну и политические интриги и грызться между собой.
Тогда, правда, Мазепа лихо отрубил головы своим бывшим кумовьям: Полтавскому полковнику Ивану Искре и Генеральному писарю Войска Запорожского Василию Кочубею.
Зеленский же сегодня сажает в СИЗО тех, кто не успел сбежать с подвластной ему территории. Головы пока ещё принародно не рубит. Вот и вся разница.
"Элита" же, как и тогда, пытается найти покровителей в других странах. Бегают от покровителя к покровителю, строят хитрые "схемы", пытаются всех обмануть. Всё, как во времена Мазепы.
Санкции против "Зе"?
Современный украинский политикум, то есть "панов и их пидпанков" потрясли на прошедшей неделе слова Трампа: президент США сказал, что возможны санкции против окружения Зеленского!
Больше никто на Украине этой угрозы не заметил, но среди тех, кто считает себя "элитой",
началось большое оживление.
Все, кто рядом с Зеленским, были осведомлены о планах администрации Трампа и раньше, и поэтому не удивились, а продолжили судорожно красть и прятать нажитое.
Остальные, по старой украинской привычке, уже формируют втихаря новые коалиции и подсчитывают, сколько денег потребуется на предвыборные расходы.
Это очевидный сигнал. Старую элиту будут "приводить в чувство", значит, остальным надо готовиться к выборам!
Будут ли санкции, нет ли, а ситуация вокруг Зеленского продолжает стремительно ухудшаться.
Куда делись "чемоданы миллиардов"?
Вице-президент США Вэнс выступил с новым заявлением. Он утверждает: на Украине деньги США были закопаны, как в яме.
"Чемоданы миллиардов" увозил из США Зеленский "без какой-либо реальной цели, дипломатии и понимания", - сказал Джей Ди Вэнс.
Украина же при Байдене стала "странной денежной ямой".
Но Вэнс просто плохо знаком с украинской реальностью.
Как это не было реальных целей? Неправда, они были!
Это не "странная яма", а целая была стратегия по захвату западных корпораций.
Зеленский покупает "Дольче Габбана"!
Неутомимо продолжает трудиться на ниве разоблачений "проклятого диктатора" депутат Рады Алексей Гончаренко* (партия Петра Порошенко*).
Он дозированно и постепенно озвучивает, что же было на тех самых "пленках Миндича", где записаны разговоры приближённых Зеленского и его самого.
Вот последнее сообщение: на плёнках были записаны переговоры о том, как потратить 5 миллиардов долларов, видимо, из тех самых выданных Зеленскому "чемоданов миллиардов".
Решено было купить знаменитую модную компанию "Дольче Габбана":
- А давай "Дольче Габбана" купим?
- А давай!
Якобы такой разговор был записан. Правда, непонятно, кто покупать собрался: Миндич, Зеленский или вскладчину?
Все-таки записалось в их культурный код вот это: "А я иду такая вся, в Дольче Габбана..."
Как пела Верка Сердючка в те далёкие уже времена, когда и Зеленский стоял рядом на сцене, в качестве конферансье.
Доменико Дольче и Стефано Габбана - одни из самых богатых людей Италии. Их бизнес, действительно, может стоить около 5 миллиардов долларов.
Но сообщений о покупке знаменитой компании двух самых богатых геев Италии пока что вроде бы не было.
Может быть, это была шутка?
Конечно, по поводу именно этого знаменитого бренда - может быть, и шутка. Но суть-то от этого не меняется.
А суть, получается, такая: пока шла война, в Офисе президента просто не знали, куда же деть деньги.
Вот такие были у них проблемы: куда же потратить эти пять миллиардов?
Появляется Залужный
Наверняка очень скоро мы сможем узнать, на что вообще хватило фантазии окружению Зеленского. Кроме "обычных" яхт, дворцов, машин, островов, криптовалюты и оффшорных счетов.
Когда Трамп решит обнародовать, что же находится в папках расследования грандиозной украинской коррупции на высшем уровне.
А тем временем активизировался давний соперник Зеленского, которого должны "выпустить на выборы" - Залужный.
В западной прессе появились упоминания о том, что готов предвыборный штаб Залужного. А сам он дал интервью - почему-то по поводу образования и каким оно должно быть.
Удивительный момент: Залужный обращается к женщине журналисту на "ты", в то время как она, естественно, обращается к нему на "вы".
Залужный демонстрирует либо уровень своего воспитания и образования (интервью именно об этом!) Либо "отаман" хочет показать свою близость к народу и то, что он "свой"?
Но главное не это и не воспоминания Залужного о том, как он чуть не попал на учёбу в российскую Академию Генштаба и как он везде получал красные дипломы.
Главное - то, к чему он призывает.
"К сожалению, всё меньше людей готовы умереть за страну" , - сетует Залужный.
Они не хотят погибать, эти "гречкосеи"! Они не готовы "умирать за страну".
Вообще-то люди, наверное, хотели бы просто немного пожить.
Как здесь не вспомнить брата киевского златоуста Виталия, Владимира Кличко. На вопрос готов ли он умереть за Украину, Владимир ответил, что он "готов жить за Украину", что якобы значительно сложней.
"Пацаны ждут"
Ну а народ, естественно, уже "голосует ногами". Бегут! Как в 17 веке.
Это главная новость недели для "гречкосеев": разрешили сбежать из Украины молодым парням.
За один день, после разрешения выехать из Украины юношам до 22 лет, страну, как пишут местные паблики, покинуло 11 тысяч человек, а на границе с Польшей уже стоят огромные пробки из автомобилей.
Очередь занимали вообще заранее. Ждали, когда будет опубликован Указ, и "ломанулись"!
Это не страна, это натуральный концлагерь.
Практически все они не собираются возвращаться. Как сказал один из выезжающих, 20-ти лет: я еду в Германию, увижу сейчас всех своих родных, всех своих "кентов".
Понимаете, все уже там! Вся семья и друзья в сборе. Пацаны уже в Германии и ждут.
Выедет еще одна Полтава
Прогнозируется, что за 2025 год Украину покинет ещё 400 тысяч человек. Это население, например, всей Полтавской агломерации, то есть города Полтавы и близлежащих многочисленных городков и посёлков.
"Гречкосеев" переманивают другие, западные агломерации. Украина всё больше становится безлюдной.
Почему же разрешили этот выезд? Причин несколько. Одна из них - то, что эта группа молодежи пока призыву не подлежит, а в протестах против Офиса президента как раз массово принимала участие (мини майдан "за НАБУ"). Пусть лучше едут за рубеж!
Ну а вторая причина: на этот возраст на Украине приходится "демографическая яма". 20-25 лет - это провал в демографии Украины. Их и так немного. Так что этим как раз можно кинуть немного "хлебных крошек". Власть зато выступит в роли якобы защитников молодёжи.
Хватать и сажать!
Зато остальных будут безжалостно хватать.
Официальные цифры: за три года пограничники задержали на западной границе 43 тысячи человек, которые пытались сбежать из страны. Это только те, кто попался! Вернее, кто не заплатил.
В десятки раз больше тех, кому удалось сбежать.
Британская "The Telegraph" приводит такие цифры: 650 тысяч мужчин призывного возраста сбежали из Украины, другие скрываются.
Но документов о пересечении границы у сбежавших, конечно же, нет.
И теперь им будет грозить не только штраф, но и уголовное преследование и даже срок до 5 лет.
Та же самая премьер Свириденко, которая якобы такая демократичная девушка и подписала закон о "выезде до 22 лет", анонсировала новый закон, по которому будут штрафовать и сажать в тюрьму тех, кто пересекал границу без документов.
Вот эти "650 тысяч", которые призывного возраста и сбежали на запад, должны приготовиться, видимо, к депортации, штрафам и тюрьмам?
Украина - удивительная страна, которая делает всё, чтобы её граждане как можно быстрее избавлялись от паспортов этого государства, как можно быстрее с ним попрощались и не хотели бы в будущем иметь с этим государством ничего общего.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
