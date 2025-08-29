https://ukraina.ru/20250829/nepriyatie-banderovschiny-v-polshe-narastaet-no-ona-i-dalshe-budet-istovo-podderzhivat-ukrainu--posol-1067834334.html

Неприятие бандеровщины в Польше нарастает, но она и дальше будет истово поддерживать Украину — посол РФ

Неприятие бандеровской идеологии в Польше нарастает, но для местных элит главное – это навредить России, они и дальше будут истово поддерживать Украину. Об этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 29 августа заявил в интервью РИА Новости

"Хотя в Польше действительно нарастает неприятие бандеровщины, которая процветает на Украине, в польских политических элитах доминирует ясная установка на то, что главная задача — это нанести поражение России", — сказал посол.По его словам, в Польше всегда существовало неприятие бандеровской идеологии, но именно сейчас эта тема получила новое развитие, когда президент Польши Кароль Навроцкий даже предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символику."Неприятие бандеровской идеологии и культа так называемых украинских "героев" — Бандеры, Шухевича и других, виновных в истреблении польского мирного населения на Западной Украине в 1943-1944 годах, в Польше существовало всегда. Сейчас с учётом настроений в польском обществе эта тема становится предметом всё более острых споров и в польских эшелонах власти — вот дошло и до предложения законодательно запретить пропаганду бандеровщины", — рассказал Андреев.Он назвал парадоксом тот факт, что сначала вне закона вслед за нацистской поставили коммунистическую идеологию, "и только сейчас дошёл, наконец, черёд и до бандеровской, хотя, казалось бы, кому-кому, а уж полякам должно быть хорошо известно, что такое бандеровщина и чем она обернулась в истории польского народа".Но при всё этом, считает посол, не стоит преувеличивать значение того факта, что Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи Украине и украинцам."Я бы не придавал этой ситуации какого-то чрезмерного значения. Ведь в ходе избирательной кампании и нынешний президент, и оппозиционная партия "Право и справедливость", которая его поддерживала, и кандидат от либеральной коалиции Рафал Тшасковский, и премьер-министр Дональд Туск соглашались в том, что нужно ограничивать и ужесточать условия предоставления помощи украинским беженцам. Этого не оказалось в законопроекте, который принял польский парламент, и президент на этом основании наложил на него вето. Но никаких принципиальных противоречий между польскими политическими силами в этом плане нет", — сказал Андреев."Закон, вероятно, спешно примут в уточнённой редакции, а Польша и дальше будет истово поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией", — заключил посол.Напомним, украинцам при въезде в Польшу начали предлагать заполнить анкету с вопросами на тему отношения к национализму, в ней появились два новых пункта: "Считаете ли вы Степана Бандеру террористом?" и "Признаёте ответственность украинских националистов за Волынскую резню?". В случае неправильного (отрицательного) ответа на любой из этих вопросов въезжающего могут "развернуть" обратно на Украину.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

